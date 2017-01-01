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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Голден Стэйт» всухую выиграл серию у Юты»

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Голден Стэйт» всухую выиграл серию у Юты»

В ночь на 9 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч второго раунда плей-офф.

В Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Юту Джаз» со счетом 121:95 в четвертом матче полуфинала и одержал победу в серии со счетом 4-0.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 30 очков, а форвард Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл — 17 очков, 10 подборов, 11 передач.
В составе «Юты» 25 очков набрал Гордон Хэйворд, а Руди Гоберт сделал дабл-дабл - 12 очков, 13 подборов.
В финале Западной конференции «Голден Стэйт» сыграет с победителем пары «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Сперс», в противостоянии которых на данный момент счет равный — 2-2.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,0 (9)
4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 28,8 (10)
 5. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 28,4 (10)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 8 мая
½ финала. Западная конференция. 4-й матч.
Юта  Джаз – Голден Стэйт Уорриорз - 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28)
Юта: Хэйворд (25), Мак (18), Гобер (12 + 13 подборов), Экзам (15), Инглс (7), Джонсон (6), Фэйворс (6), Нето (4), Худ (2)
Голден Стэйт: Карри (30), Томпсон (21), Дюрэнт (18), Грин (17 + 10 подборов + 11 передач), МакГи (12), Кларк (8), Игудала (7), Ливингстон (6), Пачулия (2)
Счет в серии: 0-4
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