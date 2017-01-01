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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» всухую победил в серии с «Торонто», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Хьюстоном» с «Сан-Антонио»

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» всухую победил в серии с «Торонто», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Хьюстоном» с «Сан-Антонио»

В ночь на 8 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.

В Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» в гостях победил «Торонто Рэпторс» в четвертом матче полуфинальной серии со счетом 109:102.
Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 35 очков. Еще 27 очков в активе Кайри Ирвинга.
В составе «Торонто» Серж Ибака набрал 23 очка, Демар Дерозан - 22. Дабл-даблы сделали  Кори Джозеф - 20 очков, 12 передач и Энтони Такер - 14 очков, 12 подборов.
 «Кавальерс» выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в финал конференции, где сыграют с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс».

«Вашингтон Уизардс» дома обыграл «Бостон Селтикс» в четвертом матче полуфинальной серии со счетом 121:102.
Самым результативным в составе победителей стан Брэдли Бил, набравший 29 очков. Дабл-даблы оформили Джон Уолл - 27 очков, 12 передач и Маркиф Моррис - 16 очков, 10 подборов.
У «Бостона» Айзея Томас набрал 19 очков, Терри Розир – 16.
Счет в серии стал равным — 2-2.

В Западной конференции «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Сперс» в четвертом матче полуфинальной серии со счетом 125:104.
Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал Джеймс Харден, на счету которого 28 очков и 12 передач. Эрик Гордон набрал 22 очка.
В составе «Сан-Антонио» Джонатан Симмонс набрал 17 очков, по 16 очков на свой счет записали Кавай Леонард и Ламаркус Олдридж.
Счет в серии стал ничейным — 2-2.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,0 (9)
4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 28,8 (10)
5. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 28,4 (10)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 7 мая
½ финала. Восточная конференция.
4-й матч. Торонто – Кливленд 102:109 (28:28, 21:33, 31:24, 22:24)
Торонто: Ибака (23), ДеРозан (22), Джозеф (20 + 12 передач), Такер (14 + 12 подборов), Пауэлл (10), Валанчюнас (8), ВанВлит (3), Кэрролл (2)
Кливленд: Джеймс (35), Ирвинг (27), Корвер (18), Фрай (10),Томпсон (6), Лав (5), Джей Ар Смит  Уильямс (5), (3)
Счет в серии: 0-4

4-й матч. Вашингтон – Бостон 121:102 (20:24, 28:24, 42:20, 31:34)
Вашингтон: Бил (29), Уолл (27 + 12 передач), Портер (18), М-ф Моррис (16 + 10 подборов), Богданович (13), Гортат (6), Смит (6), Саторански (5), Маинми (1)
Бостон: Томас (19),; Розир (16), Олиник (14), Хорфорд (11), Смарт (9), Грин (8), Джонсон (7), Краудер (6), Брэдли (5), Зеллер (4), Браун (3)
Счет в серии: 2-2

½ финала. Западная конференция.
4-й матч. Хьюстон – Сан-Антонио 125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28)
Хьюстон: Харден (28 + 12 передач), Гордон (22), Ариза (16), Андерсон (13), Уильямс (13), Браун (11), Беверли (10), Капела (8), Нене (4)
Сан-Антонио: Симмонс (17), Ленард (16), Олдридж (16), Миллс (10), Джинобили (9), Мюррей (8), Пау Газоль (8), Андерсон (8), Дедмон (5), Грин (3), Бертанс (2), Ли (2)
Счет в серии: 2-2
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