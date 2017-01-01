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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» увеличил отрыв в серии с «Торонто», «Сан-Антонио» повел в серии с «Хьюстоном»

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» увеличил отрыв в серии с «Торонто», «Сан-Антонио» повел в серии с «Хьюстоном»

В ночь на 6 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.

В Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на выезде победил «Торонто Рэпторс» в третьем матче полуфинальной серии со счетом 115:94.
В составе победителей форварда  Леброн Джеймс набрал  35 очков, а Кевин Лав оформил дабл-дабл - 16 очков и 13 подборов.
В составе «Торонто» Демар Дерозан набрал 37 очков.
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Кливленда».

В Западной конференции Сан-Антонио Сперс» в гостях  обыграл «Хьюстон Рокетс» в третьем матче полуфинала со счетом 103:92.
 В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Кавай Леонард  - 26 очков и 10 подборов, Ламаркус Олдридж набрал 26 очков.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 43 очка. Еще 17 очков заработал Тревор Ариза, а  Клинт Капела сделал дабл-дабл - 12 очков и 16 подборов.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Сан-Антонио».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,1 (7)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,3 (8)
4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 29,8 (9)
5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,0 (9)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 5 мая
½ финала. Восточная конференция. 3-й матч.
Торонто – Кливленд 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)
Торонто: ДеРозан (37), Валанчюнас (19), Пауэлл (13), Ибака (12), Такер (5), Джозеф (4), Райт (2), ВанВлит (2)
Кливленд: Джеймс (35), Ирвинг (16), Лав (16 + 13 подборов), Корвер (14),Джей Ар Смит (9), Томпсон (9 + 12 подборов), Уильямс (5), Уильямс (4), Шамперт (4), Фрай (3)
Счет в серии: 0-3

¼ финала. Западная конференция. 3-й матч.
Хьюстон – Сан-Антонио 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)
Хьюстон: Харден (43), Ариза (17), Капела (12 + 16 подборов), Гордон (9),Беверли (8), Андерсон (2), Нене (1)
Сан-Антонио: Леонард (26 + 10 подборов), Олдридж (26), Миллс (15), Пау Газоль (12), Грин (11), Симмонс (7), Ли (4), Мюррей (2)
Счет в серии: 1-2
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