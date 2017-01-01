БА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» увеличил отрыв в серии с «Торонто», «Сан-Антонио» повел в серии с «Хьюстоном»

В ночь на 6 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.



В Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на выезде победил «Торонто Рэпторс» в третьем матче полуфинальной серии со счетом 115:94.

В составе победителей форварда Леброн Джеймс набрал 35 очков, а Кевин Лав оформил дабл-дабл - 16 очков и 13 подборов.

В составе «Торонто» Демар Дерозан набрал 37 очков.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Кливленда».



В Западной конференции Сан-Антонио Сперс» в гостях обыграл «Хьюстон Рокетс» в третьем матче полуфинала со счетом 103:92.

В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Кавай Леонард - 26 очков и 10 подборов, Ламаркус Олдридж набрал 26 очков.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 43 очка. Еще 17 очков заработал Тревор Ариза, а Клинт Капела сделал дабл-дабл - 12 очков и 16 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Сан-Антонио».



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,1 (7)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,3 (8)

4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 29,8 (9)

5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,0 (9)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 5 мая

½ финала. Восточная конференция. 3-й матч.

Торонто – Кливленд 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)

Торонто: ДеРозан (37), Валанчюнас (19), Пауэлл (13), Ибака (12), Такер (5), Джозеф (4), Райт (2), ВанВлит (2)

Кливленд: Джеймс (35), Ирвинг (16), Лав (16 + 13 подборов), Корвер (14),Джей Ар Смит (9), Томпсон (9 + 12 подборов), Уильямс (5), Уильямс (4), Шамперт (4), Фрай (3)

Счет в серии: 0-3



¼ финала. Западная конференция. 3-й матч.

Хьюстон – Сан-Антонио 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)

Хьюстон: Харден (43), Ариза (17), Капела (12 + 16 подборов), Гордон (9),Беверли (8), Андерсон (2), Нене (1)

Сан-Антонио: Леонард (26 + 10 подборов), Олдридж (26), Миллс (15), Пау Газоль (12), Грин (11), Симмонс (7), Ли (4), Мюррей (2)

Счет в серии: 1-2 В ночь на 6 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.«Кливленд Кавальерс» на выезде победил «Торонто Рэпторс» в третьем матче полуфинальной серии со счетом 115:94.В составе победителей форварда Леброн Джеймс набрал 35 очков, а Кевин Лав оформил дабл-дабл - 16 очков и 13 подборов.В составе «Торонто» Демар Дерозан набрал 37 очков.Счет в серии стал 3-0 в пользу «Кливленда».Сан-Антонио Сперс» в гостях обыграл «Хьюстон Рокетс» в третьем матче полуфинала со счетом 103:92.В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Кавай Леонард - 26 очков и 10 подборов, Ламаркус Олдридж набрал 26 очков.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 43 очка. Еще 17 очков заработал Тревор Ариза, а Клинт Капела сделал дабл-дабл - 12 очков и 16 подборов.Счет в серии стал 2-1 в пользу «Сан-Антонио».1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,1 (7)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,3 (8)4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 29,8 (9)5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,0 (9)Торонто –94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)ДеРозан (37), Валанчюнас (19), Пауэлл (13), Ибака (12), Такер (5), Джозеф (4), Райт (2), ВанВлит (2)Джеймс (35), Ирвинг (16), Лав (16 + 13 подборов), Корвер (14),Джей Ар Смит (9), Томпсон (9 + 12 подборов), Уильямс (5), Уильямс (4), Шамперт (4), Фрай (3)Хьюстон –92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)Харден (43), Ариза (17), Капела (12 + 16 подборов), Гордон (9),Беверли (8), Андерсон (2), Нене (1)Леонард (26 + 10 подборов), Олдридж (26), Миллс (15), Пау Газоль (12), Грин (11), Симмонс (7), Ли (4), Мюррей (2)