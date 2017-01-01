В ночь на 6 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.
08:45 БА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» увеличил отрыв в серии с «Торонто», «Сан-Антонио» повел в серии с «Хьюстоном» 84 | Баскетбол
21:59 Алла Черкасова – бронзовый призер ЧЕ по борьбе в категории до 69 кг 276 | Борьба / Главные новости спорта
20:44 ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию 291 | Хоккей / Главные новости спорта
19:13 Австриец Пёстлбергер победил на первом этапе «Джиро д’Италия» 245 | Велоспорт
19:04 Стамбул. Раонич не пустил Томича в полуфинал 271 | Теннис
18:38 Прага. Плишкова победила Остапенко и стала второй финалисткой 285 | Теннис
18:25 Эшторил. Карреньо-Буста обыграл Альмагро 248 | Теннис
18:08 Рабат. Павлюченкова обыграла Эррани и вышла в финал 238 | Теннис
17:03 Алла Черкасова будет бороться за бронзу на ЧЕ по спортивной борьбе 261 | Борьба
16:01 Стамбул. Чилич разгромил Дарси и в полуфинале встретится со Шварцманом 251 | Теннис
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