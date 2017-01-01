НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сократил отставание в серии c «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Ютой»

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 4 мая

Вашингтон:

Бостон:

Голден Стэйт:

Юта:

В ночь на 5 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи серий второго раунда плей-офф.«Вашингтон Уизардс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счетом 116:89 в третьем матче полуфинальной серии. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Бостона».В составе «Вашингтона» Джон Уолл набрал 24 очка, Бойян Богданович оформил дабл-дабл - 19 очков, 10 подборов.У «Бостона» самым результативным стал центровой Эл Хорфорд – 16 очков.Четвертый матч серии состоится в Вашингтоне 8 мая.«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете одержал победу над «Ютой Джаз» - 115:104 во втором матче и повел в полуфинальной серии 2-0.В составе «Голден Стэйт» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов, Стивена Карри набрал 23 очка.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Юты» Гордон Хэйворд, в активе которого 33 очка, а Руди Гобер сделал дабл-дабл - 16 очков и 16 подборов.Третий матч пройдет 7 мая.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,0 (6)3. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 30,3 (8)4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,0 (9)5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,4 (7)– Бостон 116:89 (39:17, 24:23, 32:29, 21:20)Уолл (24), Портер (19), Богданович (19 + 10 подборов), Гортат (13 + 16 подборов), Бил (11), М-ф Моррис (10), Мак (8), Дженнингс (4), Саторански (2), Убре (2), Смит (2), Маинми (2)Хорфорд (16), Краудер (14), Томас (13), Смарт (9), Грин (8), Брэдли (7), Браун (6), Жеребко (4), Янг (3), Джонсон (3), Зеллер (3), Розир (2), Олиник (1)– Юта 115:104 (33:15, 27:32, 32:35, 23:22)Дюрант (25 + 11 подборов), Карри (23), Грин (21), Томпсон (14), Игудала (10), Кларк (8), Уэст (4), МакГи (4), Ливингстон (2), Барнс (2), Пачулия (2)Хэйворд (33), Гобер (16 + 16 подборов), Мак (14), Джонсон (8), Худ (8), Экзам (7), Диао (7), Нето (5), Фэйворс (3), Инглс (3)