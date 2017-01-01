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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон»

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон»

В ночь на 4 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи серий второго раунда плей-офф.

В Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете одержал крупную победу над «Торонто Рэпторс» - 125:103 во втором матче полуфинальной серии.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 39 очков, а Кайри Ирвинг сделал дабл-дабл  — 22 очка и 11 передач.
В составе «Торонто» Йонас Валанчюнас набрал 23 очка, Кори Джозеф - 22, Кайл Лоури - 20.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда».

В Западной конференции «Сан-Антонио Сперс» на своей площадке обыграл «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинала со счетом 121:96.
Самым результативным игроком в составе «Сперс» стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. У Тони Паркера — 18 очков, у Ламаркуса Олдриджа — 15.
В составе «Хьюстона» Райан Андерсон набрал 18 очков, а Джеймс Харден оформил дабл-дабл  - 13 очков и 10 подборов.
Счет в серии стал равным — 1-1.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,0 (6)
3. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 30,3 (8)
4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,6 (8)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,4 (7)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 3 мая
½ финала. Восточная конференция. 2-й матч.
Кливленд – Торонто 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)
Кливленд: Джеймс (39), Ирвинг (22 + 11 передач), (18), Шамперт (14), Лав (9), Томпсон (9), Джей Ар Смит (6), Фрай Уильямс (5), Корвер (3)
Торонто: Валанчюнас (23), Джозеф (22), Лаури (20), Ибака (16), Пауэлл (8), ДеРозан (5), Райт (4), Паттерсон (3), Пелтль (2)
Счет в серии: 2-0

¼ финала. Западная конференция. 2-й матч.
Сан-Антонио – Хьюстон 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)
Сан-Антонио: Ленард (34), Паркер (18), Олдридж (15), Симмонс (14), Грин (12), Миллс (7), Пау Газоль (6 + 13), Джинобили (6), Дедмон (5), Ли (4)
Хьюстон: Андерсон (18), Гордон (15), Капела (14), Харден (13 + 10 передач), Беверли (12), Нене (10), Браун (5), Уильямс (4), Харрелл (3), Ариза (2)
Счет в серии: 1-1
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