НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон»

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 3 мая

Кливленд:

Торонто:

Сан-Антонио:

Хьюстон:

В ночь на 4 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи серий второго раунда плей-офф.«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете одержал крупную победу над «Торонто Рэпторс» - 125:103 во втором матче полуфинальной серии.Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 39 очков, а Кайри Ирвинг сделал дабл-дабл — 22 очка и 11 передач.В составе «Торонто» Йонас Валанчюнас набрал 23 очка, Кори Джозеф - 22, Кайл Лоури - 20.Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда».«Сан-Антонио Сперс» на своей площадке обыграл «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинала со счетом 121:96.Самым результативным игроком в составе «Сперс» стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. У Тони Паркера — 18 очков, у Ламаркуса Олдриджа — 15.В составе «Хьюстона» Райан Андерсон набрал 18 очков, а Джеймс Харден оформил дабл-дабл - 13 очков и 10 подборов.Счет в серии стал равным — 1-1.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,0 (6)3. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 30,3 (8)4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 29,6 (8)5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,4 (7)– Торонто 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)Джеймс (39), Ирвинг (22 + 11 передач), (18), Шамперт (14), Лав (9), Томпсон (9), Джей Ар Смит (6), Фрай Уильямс (5), Корвер (3)Валанчюнас (23), Джозеф (22), Лаури (20), Ибака (16), Пауэлл (8), ДеРозан (5), Райт (4), Паттерсон (3), Пелтль (2)– Хьюстон 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)Ленард (34), Паркер (18), Олдридж (15), Симмонс (14), Грин (12), Миллс (7), Пау Газоль (6 + 13), Джинобили (6), Дедмон (5), Ли (4)Андерсон (18), Гордон (15), Капела (14), Харден (13 + 10 передач), Беверли (12), Нене (10), Браун (5), Уильямс (4), Харрелл (3), Ариза (2)