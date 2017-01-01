На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Оклахома» может предложить Уэстбруку рекордный контракт

НБА. «Оклахома» может предложить Уэстбруку рекордный контракт

В настоящее время обладателем рекордного для НБА контракта является разыгрывающий «Мемфиса» Майк Конли ($152,6 млн)


«Оклахома-Сити Тандер» может предложить своему разыгрывающему, рекордсмену НБА по числу трипл-даблов в одном регулярном сезоне Расселлу Уэстбруку новый контракт на пять лет, по которому он заработает рекордные для лиги $217 миллионов, сообщает испанская газета Marca.

Издание отмечает, что по новому коллективному договору НБА, который вступит в силу после завершения текущего сезона, 28-летний разыгрывающий получит право на максимальный контракт. В связи с этим «Оклахома» может предложить ему пятилетнее соглашение на общую сумму $217 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В настоящее время обладателем рекордного для НБА контракта является разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли ($152,6 млн).

«Правила таковы, что мы не можем вести с ним переговоры до 1 июля, после же мы будем обсуждать эту возможность (продление контракта), - сказал генеральный менеджер клуба Сэм Прести. - И мы надеемся, что он проявит интерес к тому, чтобы остаться частью нашей команды».

Уэстбрук был выбран «Оклахомой» на драфте 2008 года под четвертым номером. Он шесть раз принимал участие в Матчах звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года. Уэстбрук в текущем розыгрыше «регулярки» установил еще несколько рекордов - стал первым игроком, сделавшим трипл-дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), а также набрал наибольшее количество очков, сделав трипл-дабл - 57.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Лейкерс» продлил на два года контракт с Коби Брайантом
НБА. Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели
НБА: Аллен Айверсон близок к подписанию контракта с «Мемфисом»
НБА. Плей-офф. «Клипперс» обыграл «Голден Стэйт», «Мемфис» в овертайме - «Оклахому», «Вашингтон» вышел во второй раунд
НБА. ¼ финала. «Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Индианой», «Мемфис» - с «Оклахомой-Сити»
НБА. «Оклахома-Сити» выиграла у «Лейкерс», «Филадельфия» дома проиграла «Бостону» и другие результаты
НБА. «Оклахома» разгромила «Нью- Орлеан», «Вашингтон» проиграл «Милуоки»
НБА: Президент «Майами» предложил Дуэйну Уэйду продление контракта
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Оклахома» может предложить Уэстбруку рекордный контракт
Бывшего игрока НБА ранили в перестрелке в Лос-Анджелесе
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» выиграл 2-й матч серии с «Вашингтоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Ютой»
НБА. Плей-офф. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Хьюстон» разгромил «Сан-Антонио»
НБА. Плей-офф. «Юта» победила в серии с «Клипперс» и вышла в полуфинал, «Бостон» стартовал в полуфинале с победы над «Вашингтоном»

Последние новости спорта

15:35 НБА. «Оклахома» может предложить Уэстбруку рекордный контракт 68 | Баскетбол

15:15 Энди Маррей считает, что Мария Шарапова получит wild card на Уимблдон 98 | Теннис

14:58 Эдди Хирн: Бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на «Уэмбли» 102 | Бокс

14:55 Tsunami RT: новая встреча с Арденнами 106 | Авто / Мото

14:36 Ведутся переговоры об организации боя Дениса Лебедева 10 июля 141 | Бокс

14:23 Даниэль Риккардо не исключил переход в Ferrari 111 | Формула-1

14:14 Бывшего игрока НБА ранили в перестрелке в Лос-Анджелесе 103 | Баскетбол

11:29 Джошуа: Кличко не получал заслуженного уважения - думаю, меня ждет та же судьба 226 | Бокс

11:05 Виталий Кличко: Владимир был лучше Джошуа 228 | Бокс

10:50 Редкач: Судьи ошиблись – это был мой вечер 177 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой
Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу
Стамбул. Надежда Киченок и Далила Якупович выиграли турнир в парном разряде
Свитолина победила Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (51)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги