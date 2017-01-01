НБА. «Оклахома» может предложить Уэстбруку рекордный контракт

В настоящее время обладателем рекордного для НБА контракта является разыгрывающий «Мемфиса» Майк Конли ($152,6 млн)«Оклахома-Сити Тандер» может предложить своему разыгрывающему, рекордсмену НБА по числу трипл-даблов в одном регулярном сезоне Расселлу Уэстбруку новый контракт на пять лет, по которому он заработает рекордные для лиги $217 миллионов, сообщает испанская газета Marca.Издание отмечает, что по новому коллективному договору НБА, который вступит в силу после завершения текущего сезона, 28-летний разыгрывающий получит право на максимальный контракт. В связи с этим «Оклахома» может предложить ему пятилетнее соглашение на общую сумму $217 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В настоящее время обладателем рекордного для НБА контракта является разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли ($152,6 млн).«Правила таковы, что мы не можем вести с ним переговоры до 1 июля, после же мы будем обсуждать эту возможность (продление контракта), - сказал генеральный менеджер клуба Сэм Прести. - И мы надеемся, что он проявит интерес к тому, чтобы остаться частью нашей команды».Уэстбрук был выбран «Оклахомой» на драфте 2008 года под четвертым номером. Он шесть раз принимал участие в Матчах звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года. Уэстбрук в текущем розыгрыше «регулярки» установил еще несколько рекордов - стал первым игроком, сделавшим трипл-дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), а также набрал наибольшее количество очков, сделав трипл-дабл - 57.