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НБА. Плей-офф. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Хьюстон» разгромил «Сан-Антонио»

НБА. Плей-офф. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Хьюстон» разгромил «Сан-Антонио»

В ночь на 2 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовали две серии второго раунда плей-офф.

В Восточной конференции действующий чемпион «Кливленд Кавальерс» на своей площадке в первом матче полуфинальной серии обыграл «Торонто Рэпторс» со счетом 116:105.
Самым результативным игроком в составе «Кавальерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 35 очков и 10 подборов. Даблдаблы оформили Кайри Ирвинг - 24 очка и 10 передач и Тристан Томпсон — 11 очков и 14 подборов.
В составе «Торонто» Кайл Лоури набрал 20 очков и сделал 11 передач, еще 19 очков в активе Демара Дерозана.

Второй матч серии состоится 4 мая.

В Западной конференции «Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Сан-Антонио Сперс» со счетом 126:99 в первом матче полуфинальной серии.
Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Тревор Ариза, набравший 23 очка. Дабл-даблы сделали Джеймс Харден - 20 очков, 14 передач и Клинт Капела — 20 очков, 13 подборов.
В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился Кавай Леонард — 21 очко и 11 подборов.

Второй матч серии пройдет 4 мая.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 33,0 (5)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,0 (6)
4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 29,8 (4)
5. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 29,7 (7)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 1 мая
½ финала. Восточная конференция. 1-й матч.
Кливленд – Торонто 116:105 (30:18, 32:30, 34:26, 20:31)
Кливленд: Джеймс (35 + 10 подборов), Ирвинг (24 + 10 передач), Лав (18), Томпсон (11 + 14 подборов), Джей Ар Смит (6), Корвер (6), Шамперт (5), Фрай (5), Уильямс (4), Джонс (2)
Торонто: Лаури (20 + 11 передач), ДеРозан (19), Ибака (15), Такер (13 + 11 подборов), Пауэлл (12), Валанчюнас (6), ВанВлит (6), Паттерсон (5), Кэрролл (3), Райт (2), Джозеф (2), Пелтль (2)
Счет в серии: 1-0
 
¼ финала. Западная конференция. 1-й матч.
Сан-Антонио – Хьюстон 99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30)
Сан-Антонио: Леонард (21 + 11 подборов), Паркер (11), Симмонс (11), Андерсон (9), Грин (8), Джинобили (8), Миллс (7), Дедмон (6), Пау Газоль (6), Мюррей (4), Ли (4), Олдридж (4)
Хьюстон: Ариза (23), Харден (20 + 14 передач), Капела (20 + 13 подборов), Андерсон (14), Уильямс (13), Гордон (11), Нене (7), Беверли (7),Браун (3), Деккер (3), Уилджер (3), Уильямс (1), Харрелл (1)
Счет в серии: 0-1
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