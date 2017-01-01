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НБА. Плей-офф. «Юта» победила в серии с «Клипперс» и вышла в полуфинал, «Бостон» стартовал в полуфинале с победы над «Вашингтоном»

Клипперс – Юта (91:104). Гордон Хэйворд #20 (Юта), ДеАндре Джордан #6 (Клипперс)

В ночь на 1 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках плей-офф состоялось два матча конференций.

В Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашнем паркете обыграл «Вашинтон Уизардс» в первом матче серии второго раунда плей-офф со счетом 123:111.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас, набравший 33 очка.
В составе «Вашингтона» Брэдли Бил набрал 27 очков, а Элу Хорфорду до трипл-дабла не хватило 1 подбора - 21 очко, 10 передач и 9 подборов.
«Бостон» повел в серии до четырех побед 1-0.

В Западной конференции «Юта Джаз» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Западной конференции со счетом 104:91.
Самым результативным игроком в составе «Юты» стал Гордон Хэйворд, набравший 26 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл - 17 очков и 11 подборов.
В составе «Клипперс» дабл-дабл сделал Деандре Джордан - 24 очка и 17 подборов,  Джамал Крофуорд набрал 20 очков.
Таким образом, «Юта» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал конференции, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 33,2 (5)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,5 (4)
4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 31,2 (6)
5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 29,8 (4)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017.30 апреля
½ финала. Восточная конференция. 1-й матч.
Бостон – Вашингтон 123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31)
Бостон: Томас (33), Краудер (24), Хорфорд (21 +10 передач), Брэдли (18), Олиник (12), Смарт (6), Браун (5), Розир (4)
Вашингтон: Бил (27), Уолл (20 + 16 передач), Портер (16 + 11 подборов), Гортат (16 + 13 подборов), Убре (12), Богданович (10), Смит (5), М-ф Моррис (5)
Счет в серии:  1-0

¼ финала. Западная конференция. 7-й матч.
Клипперс – Юта 91:104 (24:24, 15:22, 24:33, 28:25)
Клипперс: Джордан (24 + 17 подборов), Кроуфорд (20), Пол (13), Риверс (9), Спейтс (8), Фелтон (6), Пирс (6), Редик (3), Мба а Муте (2)
Юта: Хэйворд (26), Джордж Хилл (17), Фэйворс (17 + 11 подборов),Инглс (12), Худ (11),  Диао (10), Джонсон (10 + 7 подборов), Гобер (1)
Счет в серии: 3-4
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