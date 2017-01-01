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НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Бостон» и «Вашингтон» вышли во второй раунд, «Клипперс» сравнял счет в серии с «Ютой»

Атланта – Вашингтон (99:115). Джон Уолл #2 (Вашингтон)

В ночь на 29 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках первого раунда плей-офф состоялось три шестых матча четвертьфинальных серий конференций.

В Восточной конференции «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс» со счетом 115:99.
Самым результативным игроком в составе «Уизардс» стал Джон Уолл, набравший 42 очка.
В составе проигравших Пол Миллсэп набрал 31 очко и сделал10 подборов.
«Вашингтон» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал, где сыграет с «Бостон Селтикс».

«Бостон Селтикс» в гостях разгромил «Чикаго Буллз» со счетом 105:83.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Эйвери Брэдли, набравший 23 очка.
В составе «Чикаго» Джимми Батлер набрал 23 очка.
«Бостон» выиграл серию со счетом 4-2, и вышел в полуфинал конференции, где сыграет с «Вашингтон Уизардс».

В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях победил переиграл «Юту Джаз» со счетом 98:93.
 Самым результативным в составе «Клипперс» стал Крис Пол, набравший 29 очков. Деандре Джордан оформил дабл-дабл - 13 очков и 18 подборов.
В составе проигравших Гордон Хэйворд набрал 31 очко, Джордж Хилл - 22.
Счет в серии стал ничейным — 3-3.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 33,2 (5)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,5 (4)
4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 31,2 (6)
5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 29,8 (4)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Первый раунд. 28 апреля
¼ финала. Восточная конференция.
6-й матч. Атланта – Вашингтон 99:115 (23:30, 23:35, 36:24, 17:26)
Атланта: Миллсэп (31 + 10 подборов), Шредер (26 + 10 передач), Хардуэй (13), Ховард (9), Бэйзмор (9), Кальдерон (6), Принс (4), Ильясова (1)
Вашингтон: Уолл (42), Бил (31), М-ф Моррис (17), Богданович (10), Портер (8), Убре (5), Гортат (2)
Счет в серии: 2-4

6-й матч. Чикаго – Бостон 83:105 (23:30, 18:24, 18:34, 24:17)
Чикаго: Батлер (23), Лопес (10), Кэнан (9), Картер-Уильямс (8), Ловернь (8), Ципзер (7), Миротич (5), Портис (5 + 11 подборов), Грант (4), Валентайн (2), Уэйд (2)
Бостон: Брэдли (23), Грин (16), Томас (12), Краудер (12), Хорфорд (12), Розир (9), Смарт (6), Браун (6), Олиник (6), Жеребко (3)
Счет в серии: 2-4

¼ финала. Западная конференция.
6-й матч. Юта – Клипперс 93:98 (22:20, 23:27, 25:31, 23:20)
Юта: Хэйворд (31), Джордж Хилл (22), Гобер (15), Джонсон (9), Нето (5), Диао (5), Худ (4), Фэйворс (2)
Клипперс: Пол (29), Риверс (13), Мба а Муте (13), Джордан (13 + 18 подборов), Кроуфорд (12), Спейтс (9), Редик (4), Пирс (3), Фелтон (2)
Счет в серии: 3-3
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