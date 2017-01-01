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НБА. Плей-офф. «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в овертайме, «Торонто» сравнял счет в серии с «Милуоки» и другие результаты

Мемфис – Сан-Антонио (110:108 OT)

В ночь на 23 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках первого раунда плей-офф состоялось четыре матча четвертьфинальных серий конференций.

В Восточной конференции «Атланта Хоукс» на своей площадке взяла верх над «Вашингтоном Уизардз» (116:98, 1-2) и сократила отставание в серии до четырех побед –12:2.

«Торонто Рэпторс» в гостях обыграл «Милуоки Бакс - 87:76. Счет в серии стал равным – 2:2).

В Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл на выезде «Портленд Трэйл Блэйзарз» со счетом 119:113 и повел в серии – 3:0.

«Мемфис Гриззлиз» дома победил «Сан-Антонио Сперс» в овертайме  - 110:108 и и сравнял счет в серии 2-2.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 38,7 очков в среднем за игру (3 матча)
2. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 35,0 (3)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,7 (3)
4. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 32,5 (4)
5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 32,3 (3)
6. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Первый раунд. 22 апреля
¼ финала. Восточная конференция.
4-й матч. Милуоки – Торонто 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23)
Милуоки: Снелл (19), Адетокумбо (14), Монро (14), Миддлтон (10 + 11 подборов), Макер (7), Терри (4), Бизли (4), Деллаведова (2), Брогдон (2)
Торонто: ДеРозан (33), Лаури (18), Пауэлл (12), ; Валанчюнас (12), Ибака (10), Кэрролл (2)
Счет в серии: 2-2

3-я матч. Атланта – Вашингтон 116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31)
Атланта: Миллсэп (29 + 14 подборов), Шредер (27), Принс (16), Хардуэй (8), Дилэйни (8), Бэйзмор (8), Кальдерон (4), Ховард (5 + 11 подборов), Ильясова (4), Данливи (3), Мускала (3), Сефолоша (1)
Вашингтон: Уолл (29), Дженнингс (13), Бил (12), ; Богданович (11), Убре (9), М-ф Моррис (9), Портер (7), Гортат (2), Мак (4), Смит (2)
Счет в серии: 1-2

¼ финала. Западная конференция.
4-й матч. Мемфис – Сан-Антонио 110:108 OT (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12)
Мемфис: Конли (35), Марк Газоль (16 + 12 подборов), Грин (14), Картер (13), Рэндолф (12 + 11 подборов), Эннис (7), Харрисон (7), Дэниелс (6)
Сан-Антонио: Леонард (43), Паркер (22), Олдридж (13), Ли (8), Пау Газоль (8 + 11 подборов), Миллс (6), Грин (5), Бертанс (3)
Счет в серии: 2-2

3-я матч. Портленд – Голден Стэйт 113:119 (37:30, 30:24, 21:33, 25:32)  
Портленд: Макколлум (32), Лиллард (31), Тернер (17 Амину (14), Вонле (10), Крэбб (6), ), Нуркич (2 + 11 подборов), Харклесс (1)
Голден Стэйт: Карри (34), Томпсон (24), Игудала (16), МакГи (14), Маккоу (11), Грин (9), Уэст (6), Кларк (5)
Счет в серии: 0-3
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