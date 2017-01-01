НБА. Плей-офф. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» одолеть «Хьюстон», «Бостон» разгромил «Чикаго», «Юта» проиграла «Клипперс»

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Первый раунд. 21 апреля

Чикаго:

Бостон:

Оклахома-Сити:

Хьюстон:

Юта:

Клипперс:

В ночь на 22 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках первого раунда плей-офф состоялось три матча четвертьфинальных серий конференций.«Бостон Селтикс» на выезде одержал победу над «Чикаго Буллз» со счетом 104:87 в третьем матче и сократил отставание в серии до четырех побед – 1:2.«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете обыграла «Хьюстон Рокетс» со счетом 115:113. В серии по прежнему лидирует «Хьюстона – 2:1.Самым результативным игроком в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл - 32 очков, 13 подборов и 11 передач.В составе «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 44 очка.«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях одержал победу над «Ютой Джаз» со счетом 111:106 и повел в серии – 2:1.1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 38,7 очков в среднем за игру (3 матча)2. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 35,0 (3)3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,7 (3)4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 32,3 (3)5. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)6. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 32,0 (2)Чикаго –87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)Уэйд (18), Батлер (14), Лопес (12), Миротич (11), Ципзер (10), Грант (6), Морроу (4), Пэйн (3), Валентайн (3), Картер-Уильямс (2), Портис (2), Фелисио (2 + 11 подборов)Хорфорд (18), Томас (16), Краудер (16), Брэдли (15), Розир (11), Грин (8), Смарт (7), Жеребко (6), Олиник (5), Джонсон (2)– Хьюстон 115:113 (34:25, 31:33, 28:25, 22:30)Уэстбрук (32 + 13 подборов + 11 передач), Гибсон (20), Оладипо (12), Роберсон (12), Кантер (10), Абринес (8), Макдермотт (6), Грант (6), Коул (5), Адамс (4)Харден (44), Уильямс (22), Андерсон (18Гордон (12), ), Ариза (7), Капела (5), Нене (4), Беверли (1)Юта –106:111 (34:21, 24:28, 26:33, 22:29)Хэйворд (40), Джордж Хилл (26), Джонсон (15), Инглс (9), Худ (6), Нето (5), Диао (3), Фэйворс (2)Пол (34 + 10 передач), Джордан (17 + 13 подборов), Мба а Муте (15), Гриффин (11), Фелтон (9), Кроуфорд (9), Спейтс (8), Редик (8)