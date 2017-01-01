НБА. Плей-офф. Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» отыграться с «-25» у «Индианы», «Милуоки» разгромил «Торонто» и другие результаты

В ночь на 21 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках первого раунда плей-офф состоялось три матча четвертьфинальных серий конференций.



В Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома разгромил «Торонто Рэпторс» в третьем матче со счетом 104:77 и повел в серии до четырех побед — 2-1.



«Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» - 119:114 в третьем матче. Счет в серии — 3-0 в пользу «Кливленда».

Отметим, что после первой половины встречи «Кливленд» проигрывал 25 очков, однако в 3-й четверти совершил рывок, благодаря которому смог отыграть отставание. Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл - 41 очко, 13 подборов, 12 передач.



В Западной конференции «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете нанес поражение «Сан-Антонио Сперс» в третьем матче со счетом 105:94. В серии лидером остались «Сперс» — 2-1.



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 36,5 очков в среднем за игру (2 матча)

2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 36,0 (2)

3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,7 (3)

4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 32,3 (3)

5. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)

6. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 32,0 (2)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Первый раунд. 20 апреля

¼ финала. Восточная конференция.

3-й матч. Индиана – Кливленд 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)

Индиана: Джордж (36 + 15 подборов), Тиг (15), Стивенсон (13), Серафин (11), Янг (11 + 14 подборов), Майлз (9), Эллис (8), Тернер (6), Робинсон (5)

Кливленд: Джеймс (41 + 13 подборов + 12 передач), Ирвинг (13), Джей Ар Смит (13), Лав (13), Фрай (13), Корвер (12), Томпсон (9 + 10 подборов), Уильямс (5)

Счет в серии: 0-3



3-й матч. Милуоки – Торонто 104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)

Милуоки: Миддлтон (20), Адетокумбо (19), ; Монро (16), Бизли (13), Макер (11), Деллаведова (10), Вон (6), Снелл (5), Брогдон (4)

Торонто: Лаури (13), Райт (13), Пауэлл (12), Валанчюнас (11), ДеРозан (8), Ибака (6), Пелтль (4 + 7 подборов), Паттерсон (3), Кэрролл (3), Джозеф (2), Ногейра (2)

Счет в серии: 2-1



¼ финала. Западная конференция.

3-й матч. Мемфис – Сан-Антонио 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)

Мемфис: Конли (24), Рэндолф (21), Марк Газоль (21), Эннис (12), Селден (10), Грин (8), Харрисон (5), Картер (4)

Сан-Антонио: Ленард (18), Олдридж (16 + 11 подборов), Андерсон (15), Миллс (11), Симмонс (10), Бертанс (6), Пау Газоль (6 + 8 подборов), Грин (6), Мюррей (4), Дедмон (2)

Счет в серии: 1-2 В ночь на 21 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках первого раунда плей-офф состоялось три матча четвертьфинальных серий конференций.«Милуоки Бакс» дома разгромил «Торонто Рэпторс» в третьем матче со счетом 104:77 и повел в серии до четырех побед — 2-1.«Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» - 119:114 в третьем матче. Счет в серии — 3-0 в пользу «Кливленда».Отметим, что после первой половины встречи «Кливленд» проигрывал 25 очков, однако в 3-й четверти совершил рывок, благодаря которому смог отыграть отставание. Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл - 41 очко, 13 подборов, 12 передач.«Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете нанес поражение «Сан-Антонио Сперс» в третьем матче со счетом 105:94. В серии лидером остались «Сперс» — 2-1.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 36,5 очков в среднем за игру (2 матча)2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 36,0 (2)3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,7 (3)4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 32,3 (3)5. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)6. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 32,0 (2)Индиана –114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)Джордж (36 + 15 подборов), Тиг (15), Стивенсон (13), Серафин (11), Янг (11 + 14 подборов), Майлз (9), Эллис (8), Тернер (6), Робинсон (5)Джеймс (41 + 13 подборов + 12 передач), Ирвинг (13), Джей Ар Смит (13), Лав (13), Фрай (13), Корвер (12), Томпсон (9 + 10 подборов), Уильямс (5)– Торонто 104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)Миддлтон (20), Адетокумбо (19), ; Монро (16), Бизли (13), Макер (11), Деллаведова (10), Вон (6), Снелл (5), Брогдон (4)Лаури (13), Райт (13), Пауэлл (12), Валанчюнас (11), ДеРозан (8), Ибака (6), Пелтль (4 + 7 подборов), Паттерсон (3), Кэрролл (3), Джозеф (2), Ногейра (2)– Сан-Антонио 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)Мемфис: Конли (24), Рэндолф (21), Марк Газоль (21), Эннис (12), Селден (10), Грин (8), Харрисон (5), Картер (4)Сан-Антонио: Ленард (18), Олдридж (16 + 11 подборов), Андерсон (15), Миллс (11), Симмонс (10), Бертанс (6), Пау Газоль (6 + 8 подборов), Грин (6), Мюррей (4), Дедмон (2)