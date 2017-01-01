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НБА. Плей-офф. Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» отыграться с «-25» у «Индианы», «Милуоки» разгромил «Торонто» и другие результаты

Индиана – Кливленд (114:119)

В ночь на 21 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках первого раунда плей-офф состоялось три матча четвертьфинальных серий конференций.

В Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома разгромил «Торонто Рэпторс» в третьем матче со счетом 104:77 и повел в серии до четырех побед — 2-1.

«Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» - 119:114 в третьем матче. Счет в серии — 3-0 в пользу «Кливленда».
Отметим, что после первой половины встречи «Кливленд» проигрывал 25 очков, однако в 3-й четверти совершил рывок, благодаря которому смог отыграть отставание. Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл - 41 очко, 13 подборов, 12 передач.

В Западной конференции «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете нанес поражение «Сан-Антонио Сперс» в третьем матче со счетом 105:94. В серии лидером остались «Сперс» — 2-1.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 36,5 очков в среднем за игру (2 матча)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 36,0 (2)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,7 (3)
4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 32,3 (3)
5. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)
6. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 32,0 (2)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Первый раунд. 20 апреля
¼ финала. Восточная конференция.
3-й матч. Индиана – Кливленд 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)
Индиана: Джордж (36 + 15 подборов), Тиг (15), Стивенсон (13), Серафин (11), Янг (11 + 14 подборов), Майлз (9), Эллис (8), Тернер (6), Робинсон (5)
Кливленд: Джеймс (41 + 13 подборов + 12 передач), Ирвинг (13), Джей Ар Смит (13), Лав (13), Фрай (13), Корвер (12), Томпсон (9 + 10 подборов), Уильямс (5)
Счет в серии: 0-3

3-й матч. Милуоки – Торонто 104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)
Милуоки: Миддлтон (20), Адетокумбо (19), ; Монро (16), Бизли (13), Макер (11), Деллаведова (10), Вон (6), Снелл (5), Брогдон (4)
Торонто: Лаури (13), Райт (13), Пауэлл (12),  Валанчюнас (11), ДеРозан (8), Ибака (6), Пелтль (4 + 7 подборов), Паттерсон (3), Кэрролл (3), Джозеф (2), Ногейра (2)
Счет в серии: 2-1

¼ финала. Западная конференция.
3-й матч. Мемфис – Сан-Антонио 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)
Мемфис: Конли (24), Рэндолф (21), Марк Газоль (21), Эннис (12), Селден (10), Грин (8), Харрисон (5), Картер (4)
Сан-Антонио: Ленард (18), Олдридж (16 + 11 подборов), Андерсон (15), Миллс (11), Симмонс (10), Бертанс (6), Пау Газоль (6 + 8 подборов), Грин (6), Мюррей (4), Дедмон (2)
Счет в серии: 1-2
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