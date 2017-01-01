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НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Вашингтон» - «Атланту», «Оклахома-Сити» проиграла «Хьюстону»

Хьюстон – Оклахома-Сити (115:111)

В ночь на 20 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рамках первого раунда плей-офф состоялось три вторых матча четвертьфинальных серий конференций.

В Восточной конференции «Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете одержал победу над «Атлантой Хоукс» 109:101. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Уизардс».

В Западной конференции «Хьюстон Рокетс» дома нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» - 115:111 и повел в серии со счетом 2-0.
Защитник «Тандер» Рассел Уэйстбрук оформил шестой в карьере трипл-дабл в плей-офф, набрав 51 очко, 10 подборов и 13 передач. Уэстбрук возглавил список самых результативных игроков плей-офф.

«Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 110:81. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 36,5 очков в среднем за игру (2 матча)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 36,0 (2)
3. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 34,5 (2)
4. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)
5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 32,0 (2)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Первый раунд. 19 апреля

¼ финала. Восточная конференция. Второй матч.
Вашингтон – Атланта 109:101 (23:24, 28:19, 23:35, 35:23)
Вашингтон: Уолл (32), Бил (31), Гортат (14 + 10 подборов), Дженнингс (10), Смит (8 + 8 подборов), Богданович (6), Портер (4), М-ф Моррис (3), Убре (1)
Атланта: Миллсэп (27 + 10 подборов), Шредер (23), Хардуэй (19), Принс (12), Бэйзмор (8), Ховард (6), Кальдерон (2), Ильясова (2), Мускала (2)
Счет в серии: 2-0

¼ финала. Западная конференция. Вторые матчи.
Хьюстон – Оклахома-Сити 115:111 (26:35, 36:33, 24:21, 29:22)
Хьюстон: Харден (35), Гордон (22), Уильямс (21), Беверли (15), Капела (7 + 10 подборов), Нене (7), Ариза (4), Андерсон (4)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (51 + 10 подборов + 13 передач), Роберсон (12), Оладипо (11), Макдермотт (11), Грант (9), Гибсон (8), Адамс (5), Кантер (4)
Счет в серии: 2-0

Голден Стэйт – Портленд 110:81 (33:17, 22:29, 28:12, 27:23)
Голден Стэйт: Карри (19), Томпсон (16), МакГи (15), Кларк (13),Пачулия (10), Маккоу (9), ), Уэст (8), МакАду (7), Грин (6 + 12 подборов + 10 передач), Игудала (6 + 10 подборов), Джонс (1)
Портленд: Харклесс (15), Лиллард (12), Макколлум (11), Напьер (10), Амину (9), Крэбб (6),Тернер (5), Вонле (3), Куортермэн (3), Лэйман (3), Коннотон (2), Ленард (2)
Счет в серии: 2-0
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