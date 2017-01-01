НБА. Плей-офф. «Чикаго» повел в серии с «Бостоном» 2-0, «Клипперс» сравнял счет с «Ютой» и другие результаты

В ночь на 19 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках первого раунда плей-офф состоялось три вторых матча четвертьфинальных серий конференций.



В Восточной конференции «Чикаго Буллз» одержал вторую гостевую победу над «Бостон Селтикс» (111:97) и повел в серии до четырех побед 2-0.



«Торонто Рэпторс» в домашнем матче обыграл «Милуоки Бакс» (106:100) и сравнял счет в противостоянии 1-1.



В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете победил «Юту Джаз» (99:91). Счет в серии стал равным 1-1.



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Си Джей Макколлум (Портленд Трэйл Блэйзерс) – 41,0 очков в среднем за игру (1 матч)

2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 37,0 (1)

3. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 34,5 (2)

4. Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) – 34,0 (1)

5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 32,0 (1)

6. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. Первый раунд. 18 апреля

¼ финала. Восточная конференция. Вторые матчи.

Торонто – Милуоки 106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17)

Торонто: ДеРозан (23), Лаури (22), Ибака (16), Джозеф (11), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Кэрролл (9), Паттерсон (8), Такер (5), Пелтль (2)

Милуоки: Адетокумбо (24 + 15 подборов), Миддлтон (20), Монро (18), Снелл (14), Брогдон (7), Деллаведова (7), Макер (5), Терри (3), Хоуз (2)

Счет в серии: 1-1



Бостон – Чикаго 97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25)

Бостон: Томас (20), Краудер (16), Смарт (13), Брэдли (12), Олиник (11),Хорфорд (7 + 11 подборов), Розир (5), Зеллер (4), Джонсон (4), Янг (3), Браун (2)

Чикаго: Батлер (22), Уэйд (22), Лопес (18), Ципзер (16), Миротич (13), Рондо (11 + 14 передач), Фелисио (4), Портис (3), Картер-Уильямс (2)

Счет в серии: 0-2



¼ финала. Западная конференция. Второй матч.

Клипперс – Юта 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21)

Клипперс: Гриффин (24), Пол (21 + 10 передач), Джордан (18 + 15 подборов), Кроуфорд (10), Спейтс (7), Пирс (6), Фелтон (5), Редик (4), Мба а Муте (4)

Юта: Хэйворд (20), Фэйворс (13), Джонсон (13), Джордж Хилл (12), Диао (7), Худ (10), Инглс (9), Мак (5), Уити (2)

Счет в серии: 1-1 В ночь на 19 апреля в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках первого раунда плей-офф состоялось три вторых матча четвертьфинальных серий конференций.«Чикаго Буллз» одержал вторую гостевую победу над «Бостон Селтикс» (111:97) и повел в серии до четырех побед 2-0.«Торонто Рэпторс» в домашнем матче обыграл «Милуоки Бакс» (106:100) и сравнял счет в противостоянии 1-1.«Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете победил «Юту Джаз» (99:91). Счет в серии стал равным 1-1.1. Си Джей Макколлум (Портленд Трэйл Блэйзерс) – 41,0 очков в среднем за игру (1 матч)2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 37,0 (1)3. Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) – 34,5 (2)4. Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) – 34,0 (1)5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 32,0 (1)6. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 32,0 (1)– Милуоки 106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17)ДеРозан (23), Лаури (22), Ибака (16), Джозеф (11), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Кэрролл (9), Паттерсон (8), Такер (5), Пелтль (2)Адетокумбо (24 + 15 подборов), Миддлтон (20), Монро (18), Снелл (14), Брогдон (7), Деллаведова (7), Макер (5), Терри (3), Хоуз (2)Бостон –97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25)Томас (20), Краудер (16), Смарт (13), Брэдли (12), Олиник (11),Хорфорд (7 + 11 подборов), Розир (5), Зеллер (4), Джонсон (4), Янг (3), Браун (2)Батлер (22), Уэйд (22), Лопес (18), Ципзер (16), Миротич (13), Рондо (11 + 14 передач), Фелисио (4), Портис (3), Картер-Уильямс (2)– Юта 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21)Гриффин (24), Пол (21 + 10 передач), Джордан (18 + 15 подборов), Кроуфорд (10), Спейтс (7), Пирс (6), Фелтон (5), Редик (4), Мба а Муте (4)Хэйворд (20), Фэйворс (13), Джонсон (13), Джордж Хилл (12), Диао (7), Худ (10), Инглс (9), Мак (5), Уити (2)