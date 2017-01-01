НБА. Определились все пары участников первого раунда плей-офф

Сегодня, 13 апреля,

«Голден Стэйт Уорриорз», занявший верхнюю строчку в Западной конференции, в первом раунде плей-офф встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а



«Бостон Селтикс», занявший первое место в Восточной конференции сразится с «Чикаго Буллз».

Победитель Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Соперником действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» в первом раунде будет «Индиана Пейсерс».



Розыгрыш плей-офф-2017 начнется 15 апреля.



Баскетбол. НБА. Плей-офф-2016/2017 . 1/8 финала.



Восточная конференция. ¼ финала

«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз»

«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс»

«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс»

«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс»



Западная конференция ¼ финала

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз»

«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер»

«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» Сегодня, 13 апреля, завершился регулярный чемпионат НБА сезона-2016/17.«Голден Стэйт Уорриорз», занявший верхнюю строчку в Западной конференции, в первом раунде плей-офф встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а«Бостон Селтикс», занявший первое место в Восточной конференции сразится с «Чикаго Буллз».Победитель Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».Соперником действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» в первом раунде будет «Индиана Пейсерс».Розыгрыш плей-офф-2017 начнется 15 апреля.«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз»«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс»«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс»«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс»«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз»«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер»«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз»