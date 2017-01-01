На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. Определились все пары участников первого раунда плей-офф

НБА. Определились все пары первого раунда плей-офф

Сегодня, 13 апреля, завершился регулярный чемпионат НБА сезона-2016/17.
«Голден Стэйт Уорриорз», занявший верхнюю строчку в Западной конференции, в первом раунде плей-офф встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а

«Бостон Селтикс», занявший первое место в Восточной конференции  сразится с «Чикаго Буллз».
Победитель Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Соперником действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» в первом раунде будет «Индиана Пейсерс».

Розыгрыш плей-офф-2017 начнется 15 апреля.

Баскетбол. НБА. Плей-офф-2016/2017 . 1/8 финала.

Восточная конференция. ¼ финала
«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз»
«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс»
«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс»
«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс»

Западная конференция ¼ финала
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз»
«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер»
«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Миннесота» обыграла «Портленд»
НБА. «Голден Стэйт» победил «Миннесоту», «Сан-Антонио» - «Вашингтон», «Нью-Йорк» проиграл «Шарлотт» другие результаты
НБА. «Чикаго» обыграл «Майами», «Голден Стэйт» разгромил «Денвер» и другие результаты
НБА. Определились пары первого раунда плей-офф
НБА. «Сан-Антонио» в овертайме одолел «Оклахому», «Майами» обыграл «Детройт», «Мемфис» проиграл «Клипперс» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» – «Кливленд», «Индиана» проиграла «Чикаго» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Индиану», «Оклахома» победила «Даллас», «Нью-Йорк» проиграл «Клипперс» и другие результаты
НБА. Определились пары первого раунда плей-офф
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. Определились все пары участников первого раунда плей-офф
НБА. «Индиана» обыграла «Атланту», «Чикаго» разгромил «Бруклин», «Кливленд» проиграл «Торонто» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Сакраменто», «Оклахома» обыграла «Миннесоту», «Атланта» - «Шарлотт» и другие результаты
НБА. Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели
НБА. «Майами» обыграл в овертайме «Кливленд», «Юта» выиграла у «Голден Стэйт», «Хьюстон проиграл «Клипперс» и другие результаты

Последние новости спорта

00:10 У Хорна хотят заполучить в спарринг-партнеры «гения бокса» Ломаченко 69 | Бокс

23:57 Нана Дзагнидзе — единоличный лидер женского ЧЕ по шахматам после третьего тура 60 | Шахматы

23:21 Маракеш. Кольшрайбер стал последним четвертьфиналистом 88 | Теннис

23:03 Биль. Суарес-Наварро зачехлила ракетку во втором круге 109 | Теннис

22:37 Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео) 123 | Бокс / Видео

22:30 НБА. Определились все пары участников первого раунда плей-офф 109 | Баскетбол

22:02 Олег Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы в Румынии 111 | Гимнастика / Главные новости спорта

18:35 Малазиец Аван – чемпион мира по велотреку в кейрине; Винокуров - девятый 167 | Велоспорт

17:41 Эгис Климас: Невозможно предсказать, что будет в реванше Уорд-Ковалев 182 | Бокс

17:08 Маракеш. Димитров стартовал с поражения от Робредо 180 | Теннис

Все новости

ФОТО

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

ВИДЕО

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)





Топ-новости недели

Олег Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы в Румынии
Олеся Повх и Сергей Никифоров - лучшие легкоатлеты Украины в марте
Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо
Олег Верняев – победитель лондонского этапа КМ в гимнастическом многоборье
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Китая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (230)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги