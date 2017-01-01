НБА. «Индиана» обыграла «Атланту», «Чикаго» разгромил «Бруклин», «Кливленд» проиграл «Торонто» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 11 апреля

В ночь на 13 апреля состоялся заключительный день в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Состоялось 14 матчей.В Восточной конференции определились седьмой и восьмой участники плей-офф. «Индиана Пэйсерз» дома обыграла «Атланту Хоукс» (104:86) и заняла 7-е место в конференции.«Чикаго Буллз» в домашнем матче разгромил «Бруклин Нетс» (112:73) и завершил регулярный чемпионат на восьмом месте.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,6 очка в среднем за игру (79 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,0 (75)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.0 (80)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (75)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (73)– Вашингтон 110:102 (23:27, 33:23, 35:27, 19:25)Майами: Драгич (28), Уайтсайд (24 + 18 подборов), Рид (16), Ричардсон (15), Дж. Джонсон (12), Эллингтон (9), Джонсон (4), Макгрудер (2)Вашингтон: Берк (27), Мак (18), Гортат (16), Портер (11), Убре (8), Очефу (8), Богданович (7), Смит (3), Дженнингс (2), Саторански (2)– Бруклин 112:73 (27:13, 23:19, 25:24, 37:17)Чикаго: Батлер (25), Ципзер (21), Портис (12 + 10 подборов),Рондо (10), Миротич (9), Лопес (9), Уэйд (7), Грант (5), Валентайн (5), Морроу (5), Ловернь (2), Фелисио (2)Бруклин: Гудвин (20), Макдэниэлс (15), ЛеВерт (10), Хэмилтон (8), Холлис-Джефферсон (6), Динуидди (5), Уайтхэд (5), Николсон (2), Фой (2)Мемфис –93:100 (27:22, 28:24, 19:24, 19:30)Мемфис: Конли (15), ; Рэндолф (15), Марк Газоль (13), Селден (10), Болдуин (9), Харрисон (8), Картер (5), Аллен (4), Мартин (4), Райт (4), Дэниелс (3), Грин (3)Даллас: Бруссино (15), Харрис (15), Пауэлл (12), Ютофф (11), Ноэл (10), Хэммонс (9), Лиггинс (8), Феррелл (7), Финни-Смит (7), Межри (6)– Миннесота 123:118 (33:32, 27:28, 35:21, 28:37)Хьюстон: Харден (27 + 10 подборов + 12 передач), Капела (22 + 10 подборов), Андерсон (20), Ариза (15), Гордон (11), Беверли (10 + 10 подборов), Нене (9), Уильямс (7), Уильямс (2)Миннесота: Таунс (28 + 21 подбор), Мухаммад (22), Уиггинс (21), Джонс (17), Данн (10 + 16 передач), Раш (8), Дженг (6), Каспи (4), Олдрич (2)Оклахома-Сити –105:111 (26:25, 38:31, 21:30, 20:25)Оклахома-Сити: Гибсон (13), Грант (13), Кантер (12), Абринес (11),Оладипо (10), Синглер (8), Адамс (8), Хьюстис (7), Коллисон (6), Коул (5), Кристон (5), Уэстбрук (5), Сабонис (2)Денвер: Йокич (29 + 16 подборов), Мюррэй (27), Бизли (17), Пламли (16), Артур (13), Эрнангомес (9)Кливленд –83:98 (21:26, 13:27, 24:22, 25:23)Кливленд: Шамперт (11), Уильямс (10), Томпсон (10), Уильямс (10), Джонс (9), Джонс (9), Джефферсон (7), Тавареш (6 + 10 подборов), Фрай (5), Джей Ар Смит (3), Корвер (3)Торонто: Пауэлл (25), Лаури (13), Валанчюнас (13), Кабокло (11), Райт (9), Сиакам (8 + 10 подборов), Пелтль (7), ВанВлит (5 + 6 передач), Паттерсон (3), Кэрролл (2), Джозеф (2)– Детройт 113:109 (38:17, 21:32, 28:32, 26:28)Орландо: Гордон (32 + 12 подборов), Пэйтон (21 + 13 передач), Вучевич (18 + 11 подборов), Фурнье (12), Микс (12), Хезонья (8 + 11 подборов), Джордж-Хант (4), Бийомбо (2), Циммерман (2), Росс (2)Детройт: Смит (20 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Буллок (17), Марьянович (14 + 11 подборов), Элленсон (12), Драммонд (9 + 14 подборов), Хиллиард (8), Харрис (7), Луэр (2)– Атланта 104:86 (22:15, 28:28, 34:25, 20:18)Индиана: Джордж (32 + 11 подборов), Тиг (19), Тернер (18), Янг (9), Майлз (9), Серафин (8), Брукс (5), Стивенсон (4 + 10 подборов)Атланта: Ильясова (15), Кальдерон (12), Принс (11), Дилэйни (10), Мускала (10), Данливи (8), Келли (8), Бембри (7), Хамфрис (5)– Милуоки 112:94 (25:36, 32:20, 23:22, 32:16)Бостон: Грин (18),Краудер (16), Джонсон (16), Томас (13 + 8 передач), Хорфорд (12), Браун (10), Олиник (8), Брэдли (8), Смарт (5), Зеллер (5), Янг (1)Милуоки: Бизли (15), Хоуз (15),Вон (14), Брогдон (11), Монро (10), Макер (9), Хенсон (8), Телетович (7), Пэйтон (3), Терри (2)– Филадельфия 114:113 (25:22, 31:37, 22:28, 36:26)Нью-Йорк: Холидэй (20), Энтони (17), Пламли (14 + 11 подборов), Рэндл (12), Кузминскас (11), Ли (8), Бэйкер (8), Эрнангомес (7 + 10 подборов), Вуячич (7), Ндур (5), О’Куинн (5)Филадельфия: Андерсон (26), Пойтресс (18), Холмс (15), Луваву-Кабарро (14), Стаускас (12), Сплиттер (12), Лонг (8 + 9 подборов), Хендерсон (4), Макконнелл (4)– Сан-Антонио 101:97 (32:23, 21:23, 29:26, 19:25)Юта: Хэйворд (14), Джордж Хилл (13), Гобер (13), Мак (13), Худ (10), Инглс (9), Джонсон (8), Фэйворс (8), Диао (4), Беркс (3), Уити (3), Экзам (2), Лайлс (1)Сан-Антонио: Олдридж (18), Паркер (14), Ленард (14), Пау Газоль (13), Миллс (8), Андерсон (8), Бертанс (7), Джинобили (5), Мюррей (2), Симмонс (2), Ли (2), Грин (2), Дедмон (2)– Сакраменто 115:95 (30:23, 23:24, 34:26, 28:22)Клипперс: Редик (18), Джордан (18 + 17 подборов), Пол (17), Гриффин (15), Мба а Муте (14), Кроуфорд (13), Басс (7), Спейтс (7), Фелтон (4), Джонсон (2)Сакраменто: Коули-Стайн (19 + 14 подборов), Аффлало (18), Хилд (16), Маклемор (15), Гэллоуэй (14), Лабиссьер (7), Папаяннис (6)– Лейкерс 109:94 (43:28, 21:22, 29:20, 16:24)Голден Стэйт: Дюрант (29), Карри (20), Маккоу (13), Томпсон (12), МакГи (11), МакАду (8), Пачулия (6), Кларк (4), Джонс (4), Уэст (2)Лейкерс: Кларксон (17), Эннис (14), Рэндл (13), Нэнс (13 + 11 подборов), Ингрэм (11), Брюэр (8), Блэк (6), Нваба (5), Робинсон (4), Метта Уолд Пис (3)Портленд –100:103 (30:22, 23:31, 32:25, 15:25)Портленд: Напьер (25), Коннотон (19), Вонле (12 + 19 подборов), Харклесс (11), Куортермэн (10 + 7 потерь), Лэйман (10), Ленард (7), Тернер (6)Нью-Орлеан: Кроуфорд (15), Хилл (13), Диалло (12 + 16 подборов), Кук (11), Аженса (11), Каннингем (10), Холидэй (8), Тупан (8), Мотеюнас (6), Фрэйзер (6), Мур (3)1. *Бостон Селтикс – 53 победы/29 поражений2. *Кливленд Кавальерс – 51/313. *Торонто Рэпторс – 50/314. *Вашингтон Уизардс – 49/335. *Атланта Хоукс – 43/396. *Милуоки Бакс – 42/407. *Индиана Пэйсерс – 42/408. *Чикаго Буллз – 41/419. **Майами Хит – 41/4110. **Детройт Пистонс – 37/4511. **Шарлотт Хорнетс – 36/4612. **Нью-Йорк Никс – 31/5113. **Орландо Мэджик – 29/5314. **Филадельфия Сиксерс – 28/5415. **Бруклин Нетс – 20/621. * Голден Стэйт Уорриорз – 67 побед / 15 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 61/213. *Хьюстон Рокетс – 55/274. *Лос-Анджелес Клипперс – 51/315. *Юта Джаз – 51/316. *Оклахома-Сити Тандер – 47/357. *Мемфис Гриззлиз – 43/398. *Портленд Трэйл Блэйзерс – 41/419. **Денвер Наггетс –40/4210. **Нью-Орлеан Пеликанс – 34/4811. **Даллас Маверикс – 33/4912. **Сакраменто Кингз – 32/5013. **Миннесота Тимбервулвз – 31/5114. **Лос-Анджелес Лейкерс – 26/5615. **Финикс Санз – 24/58* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф