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НБА. «Финикс» проиграл «Сакраменто», «Оклахома» обыграла «Миннесоту», «Атланта» - «Шарлотт» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Сакраменто», «Оклахома» обыграла «Миннесоту», «Атланта» - «Шарлотт» и другие результатыВ ночь на 12 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

«Финикс Санз» на выезде  проиграл «Сакраменто Кингз» со счетом 104:129.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кингз» Бадди Хилд, набравший 30 очков. 29-летний разыгрывающий Тай Лоусон оформил первый в карьере трипл-дабл - 22 очков, 12 передач и 11 подборов.
В составе «Финикса» 27 очков набрал разыгрывающий Тайлер Юлис, еще 22 — тяжелый форвард Маркис Крисс, а Алан Уильямс сделал дабл-дабл - 14 очков, 11 подборов. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 16 минут, за который набрал 4 очка, сделал 7 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 1 блокшот, совершил 1 потерю и получил 4 фола.
Оба клуба остались за пределами плей-офф. В Западной конференции «Сакраменто» занимает 12-е место (32 победы, 49 поражений), «Финикс» замыкает турнирную таблицу» (24 победы, 58 поражений).

«Атланта Хоукс» закрепилась на 5-м месте в Восточной конференции, одержав победу в матче с «Шарлотт» (103:76). В первом раунде плей-офф команда сыграет с находящимся на четвертой строчке «Вашингтон Уизардс».
Еще одной парой соперников по первому раунду стали «Торонто Рэпторс» (3-е место) и «Милуоки Бакс» (6).

Две другие пары на Востоке еще не определились. У «Кливленда Кавальерс» есть шанс отобрать у «Бостон Селтикс » первое место, за седьмое и восьмое места борются «Чикаго Буллз», «Индиана Пэйсерс» и «Майами Хит».

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,0 очка в среднем за игру (78 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (74)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (79)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (75)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (73)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 11 апреля
Сакраменто – Финикс 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27)
Сакраменто: Хилд (30), Лоусон (22 + 11 подборов + 12 передач), Маклемор (13), Коули-Стайн (13), Папаяннис (13 + 7 подборов), Толливер (12), Лабиссьер (12), Темпл (10), Гэллоуэй (4)
Финикс: Юлис (27), Крисс (22), Уильямс (14 + 11 подборов), Уоррен (14), Джонс (10), Лень (4)

Атланта – Шарлотт 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15)
Атланта: Ховард (19 + 12 подборов), Миллсэп (10), Ильясова (10),Хардуэй (9), Шредер (8), Принс (8), Бэйзмор (8), Мускала (8), Кальдерон (7), Хамфрис (5), Дилэйни (4), Сефолоша (4), Данливи (3)
Шарлотт: (21), Уэбер (10), Грэм (10), Кидд-Гилкрист (10), Марв. Уильямс (7), Лэмб Камински (6), Робертс (4), Зеллер (4), Вуд (4)

Миннесота – Оклахома-Сити 98:100 (16:33, 27:23, 29:15, 26:29)
Миннесота: Таунс (26 + 12 подборов), Дженг (19), Уиггинс (18), Рубио (14 + 10 передач), Мухаммад (9), Каспи (7), Данн (2), Джонс (2), Раш (1)  
Оклахома-Сити: Оладипо (20), Сабонис (19), Коул (12), Синглер (11), Адамс (10), Кантер (10), Абринес (6), Грант (6), Коллисон (4), Кристон (2)

Даллас – Денвер 91:109 (26:23, 18:34, 31:26, 16:26)
Даллас: Новицки (21), Бареа (13), Харрис (11), Пауэлл (10), Феррелл (10), Ноэл (8), Финни-Смит (5), Бруссино (5), Ютофф (5), Межри (2), Хэммонс (1)
Денвер: Харрис (20), Пламли (16), Бизли (16), Эрнангомес (14), Мюррэй (10 + 10 передач), Чендлер (9), Артур (9), Миллер (8), Йокич (7)

Лейкерс – Нью-Орлеан 108:96 (26:25, 31:28, 28:20, 23:23)
Лейкерс: Метта Уолд Пис (18), Кларксон (15), Ингрэм (15), Нваба (14), Рэндл (11), Робинсон (10), Нэнс (7), Брюэр (7), Блэк (6), Эннис (5)
Нью-Орлеан: Диалло (19 + 11 подборов),  Холидэй (14), Аженса (14), Кроуфорд (11),Каннингем (10), Хилл (8), Мотеюнас (8), Фрэйзер (6), Кук (3), Тупан (3)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Бостон Селтикс – 52 победы/29 поражений
2. *Кливленд Кавальерс – 51/30
3. *Торонто Рэпторс – 50/31
4. *Вашингтон Уизардс – 49/32
5. *Атланта Хоукс – 43/38
6. *Милуоки Бакс – 42/39
7. Индиана Пэйсерс – 41/40
8. Чикаго Буллз – 40/41
9. Майами Хит – 40/41
10. **Детройт Пистонс –  37/44
11. **Шарлотт Хорнетс – 36/46
12. **Нью-Йорк Никс – 30/51
13. **Орландо Мэджик – 28/53
 14. **Филадельфия Сиксерс –  28/53
15. **Бруклин Нетс – 20/61

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 66 побед / 15 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 61/20
3. *Хьюстон Рокетс – 54/27
4. *Лос-Анджелес Клипперс – 50/31
5. *Юта Джаз – 50/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 47/34
7. *Мемфис Гриззлиз – 43/38
8. *Портленд Трэйл Блэйзерс – 41/40
9. **Денвер Наггетс –39/42
10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/48
11. **Даллас Маверикс – 32/49
12. **Сакраменто Кингз – 32/49
13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/50
14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 26/55
15. **Финикс Санз – 24/58

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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