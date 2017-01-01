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НБА. Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели

Пол Джордж (Индиана)

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж и разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно.

Джордж помог «Индиане» победить во всех трех матчах, проведенных на игровой неделе. В среднем он набирал 31,7 очка и делал 9 подборов.

Рассед Уэстбрук (Оклахома-Сити)

«Оклахома-Сити» с Уэстбруком победила в трех из четырех поединков. В среднем лидер «Тандер» делал по трипл-даблу - 32,5 очка, 12,5 подбора и 10,2 передачи.
Кроме того, Уэстбрук установил новый рекорд НБА по количеству трипл-даблов в одном регулярном чемпионате НБА, оформив 42-й трипл-дабл в матче с «Денвер Наггетс» (106:105)..

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