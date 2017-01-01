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НБА. «Майами» обыграл в овертайме «Кливленд», «Юта» выиграла у «Голден Стэйт», «Хьюстон проиграл «Клипперс» и другие результаты

Майами – Кливленд (124:121 OT). Дерон Уильямс #31 (Кливленд), Горан Драгич #7 (Майми)

В ночь на 11 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

«Майами Хит», продолжающий борьбу за выход в плей-офф, вырвал поьбеду в овертайме у «Кливленд Кавальерс» со счетом 124:121. «Кавальерс» опустились на 2-е место в конференции. «Юта» в гостях нанесла поражение первой команде лиги «Голден Стэйт»  - 105:99.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,0 очка в среднем за игру (78 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (74)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (79)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (75)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (73)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 10 апреля
Филадельфия – Индиана 111:120 (20:35, 34:29, 25:26, 32:30)
Филадельфия: Луваву-Кабарро (24), Холмс (17), Стаускас (15), Пойтресс (15), Макконнелл (12), Шарич (12), Андерсон (6), Хендерсон (6), Лонг (2), Сплиттер (2)
Индиана: Джордж (27), Янг (20), Тернер (18 + 13 подборов), Серафин (17),  Тиг (15), Майлз (9), Стивенсон (6), Брукс (3), Аллен (2), Эллис (2), Кристмас (1)

Майами – Кливленд 124:121 OT (24:37, 32:23, 24:31, 28:17, 16:13)
Майами: Джонсон (24), Уайтсайд (23 + 18 подборов), Ричардсон (19), Дж. Джонсон (16), Драгич (15), Эллингтон (12), Макгрудер (8), Рид (5), Уайт (2)
Кливленд: Уильямс (35), Лав (25 + 10 подборов), Фрай (21), Корвер (18), Шамперт (11), Джей Ар Смит (5), Фелдер (4), Сэндерс (2)

Бостон – Бруклин 114:105 (28:13, 30:27, 32:37, 24:28)
Бостон: Томас (27), Хорфорд (19), Брэдли (18), Краудер (11), Смарт (13 + 6 передач), Олиник (11), Жеребко (4), Зеллер (4), Браун (3), Розир (2), Джонсон (2)
Бруклин: Лин (26 + 12 подборов), Лопес (25), Холлис-Джефферсон (17 + 11 подборов), ЛеВерт (12), Хэмилтон (11), Уайтхэд (6), Гудвин (3), Динуидди (2), Фой (2), Макдэниэлс (1)

Детройт – Вашингтон 101:105 (21:34, 21:21, 31:24, 28:26)
Детройт: Харрис (22), Смит (16), М-с Моррис (12), Буллок (11), Драммонд (10), Джонсон (8), Марьянович (8), Хиллиард (6), Колдуэлл-Поуп (5), Элленсон (3)
Вашингтон: Бил (33), М-ф Моррис (20), Саторански (11), Убре (10), Богданович (9), Гортат (8), Смит (6), Маинми (6 + 11 подборов), Дженнингс (2)

Милуоки – Шарлотт 89:79 (18:24, 25:22, 18:20, 28:13)
Милуоки: Снелл (16), Монро (16), Терри (15), Миддлтон (15), Адетокумбо (10 + 11 подборов + 10 передач), Брогдон (5), Деллаведова (5), Бизли (3), Хенсон (2), Макер (2)
Шарлотт: Кидд-Гилкрист (13), ; Лэмб (12), Грэм (12), Батюм (11), Зеллер (9), Робертс (7), Марв. Уильямс (5), Пламли (4), Уэбер (3), Камински (3)

Чикаго – Орландо 122:75 (34:13, 30:24, 28:22, 30:16)
Чикаго: Лопес (18), Грант (17 + 11 передач), Батлер (17), Миротич (16), Уэйд (13), Портис (10), Ципзер (7), Валентайн (6), Кэнан (5), Картер-Уильямс (4), Фелисио (4), Морроу (3), Ловернь (2)
Орландо: Фурнье (14), Вучевич (14 + 10 подборов), Пэйтон (11), Гордон (10), Хезонья (7), Бийомбо (7), Огастин (5), Росс (3), Джордж-Хант (2), Рудеж (2)

Портленд – Сан-Антонио 99:98 (31:28, 16:15, 24:33, 28:22)
Портленд: Напьер (32), Тернер (16), Коннотон (15), Ленард (13), Вонле (12 + 11 подборов), Амину (5), Лэйман (4), Куортермэн (2)
Сан-Антонио: Ленард (18), Паркер (12), Олдридж (12), Джинобили (11), Симмонс (7), Ли (7), Пау Газоль (7 + 13 подборов), Андерсон (6), Миллс (5), Грин (5), Дедмон (3), Форбс (3), Бертанс (2)

Голден Стэйт – Юта 99:105 (33:32, 18:17, 23:25, 25:31)
Голден Стэйт: Карри (28), Дюрэнт (16 + 10 подборов), МакГи (11), Маккоу (9), Пачулия (8), Уэст (8), Грин (5), Ливингстон (4), Игудала (4), Кларк (3), МакАду (3)
Юта: Джордж Хилл (20), Джонсон (19), Гобер (17 + 18 подборов), Мак (16),  Инглс (11), Диао (10), Экзам (7), Беркс (3), Боломбой (2)

Клипперс – Хьюстон 125:96 (35:35, 26:22, 36:12, 28:27)
Клипперс: Пол (19), Кроуфорд (19), Гриффин (18), Мба а Муте (15), Джордан (14 + 11 подборов), Пирс (10), Басс (10), Редик (9), Фелтон (4), Спейтс (3), Джонсон (2), Джонсон (2)
Хьюстон: Гордон (17), Браун (15), Уильямс (15), Харрелл (15 + 13 подборов), Харден (14), Андерсон (12), Ариза (6), Онуаку (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Бостон Селтикс – 52 победы/29 поражений
2. *Кливленд Кавальерс – 51/30
3. *Торонто Рэпторс – 50/31
4. *Вашингтон Уизардс – 49/32
5. *Атланта Хоукс – 42/38
6. *Милуоки Бакс – 42/39
7. Индиана Пэйсерс – 41/40
8. Чикаго Буллз – 40/41
9. Майами Хит – 40/41
10. **Детройт Пистонс –  37/44
11. **Шарлотт Хорнетс – 36/45
12. **Нью-Йорк Никс – 30/51
13. **Орландо Мэджик – 28/53
 14. **Филадельфия Сиксерс –  28/53
15. **Бруклин Нетс – 20/61

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 66 побед / 15 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 61/20
3. *Хьюстон Рокетс – 54/27
4. *Лос-Анджелес Клипперс – 50/31
5. *Юта Джаз – 50/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 46/34
7. *Мемфис Гриззлиз – 43/38
8. *Портленд Трэйл Блэйзерс – 41/40
9. **Денвер Наггетс –38/42
10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/47
11. **Даллас Маверикс – 32/48
12. **Сакраменто Кингз – 31/49
13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/49
14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 25/55
15. **Финикс Санз – 24/57

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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