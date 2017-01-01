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НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Даллас», «Кливленд» проиграл в овертайме «Атланте» и другие результаты

НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Даллас», «Кливленд» проиграл в овертайме «Атланте» и другие результаты

В ночь на 10 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось cемь матчей.

«Финикс Санз» в доманшем матче победил «Даллас Маверикс» со счетом 124:111.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Ти Джей Уоррен и Девин Букер, набравшие по 21 очку. Дабл-даблы оформили Тайлер Юлис - 20 очков, 10 передач и Алексей Лень – 14 очков 10 подборов. На счету Леня также 1 передача, 1 блокшот, 1 потеря и 2 фола за 28 минут 14 секунд, проведенных на паркете.
В составе «Далласа» по 21 очку набрали Дуайт Пауэлл и Йоги Феррелл.

Оба клуба остались за пределами плей-офф. В Западной конференции «Даллас» занимает 11-е место (32 победы, 48 поражений), «Финикс» на последнем (24 победы, 57 поражений).

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде одолел «Денвер Наггетс» со счетом 106:105.
Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 50 очков, сделал 16 подборов и отдал 10 передач. Его трехочковый бросок с сиреной стал победным для «Оклахомы». Уэстбрук оформил 42-й трипл-дабл в сезоне, установив новый рекорд НБА. Также этот трибл-дабл стал 79-м в его карьере и он вышел на 4-е место в истории НБА. Впереди Уэстбрука остаются Джейсон Кидд (107 трипл-даблов), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).
В составе «Денвера» Данило Галлинари сделал дабл-дабл - 34 очка и 10 подборов, еще 23 очка в активе Николы Йокича.

«Кливленд Кавальер», продолжающий борьбу с «Бостоном» за первое место на Востоке, вел на выезде в матче с «Атлантой Хоукс» 26 очков, но проиграл в овертайме (125:126).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,0 очка в среднем за игру (78 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (73)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (78)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (75)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (73)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 9 апреля
Финикс – Даллас 124:111 (40:29, 28:36, 36:20, 20:26)
Финикс: Букер (21), Уоррен (21), Юлис (20 + 10 передач), Джонс (15), Лень (14 + 10 подборов), Уильямс (13), Крисс (9), Бендер (9), Дадли (2)
Даллас: Феррелл (21), Пауэлл (21), Ютофф (12 + 9 подборов), Бруссино (11), Новицки (11), Харрис (9), Мэттьюз (7), Финни-Смит (6 + 11 подборов), Межри (5), Хэммонс (5), Ноэл (3)

Нью-Йорк – Торонто 97:110 (29:23, 26:29, 20:24, 22:34)
Нью-Йорк: Эрнангомес (24 + 11 подборов), Ли (14), Кузминскас (12),Бэйкер (11), Холидэй (10), Рэндл (9), О’Куинн (7), Ндур (6),Вуячич (2), Пламли (2)
Торонто: ДеРозан (35), Лаури (17 + 11 передач), Паттерсон (15), Ибака (12), Такер (8), Пелтль (8),  Валанчюнас (6), Джозеф (4), Кэрролл (3), Пауэлл (2)

Атланта – Кливленд 126:125 OT (21:38, 25:27, 21:28, 44:18, 15:14)
Атланта: Миллсэп (22), Хардуэй (21), Ховард (19), Шредер (13), Бэйзмор (13), Мускала (12), Данливи (7), Принс (7), Ильясова (6), Дилэйни (4), Кальдерон (2)
Кливленд: Ирвинг (45), Джеймс (32 + 16 подборов + 10 передач), Фрай (12), Лав (11 + 15 подборов), Корвер (11), Джей Ар Смит (9), Уильямс (3), Шамперт (2)

Денвер – Оклахома-Сити 105:106 (26:27, 27:25, 38:29, 14:25)
Денвер: Галлинари (34 + 10 подборов), Йокич (23), Чендлер (17 + 10 подборов), Мудиай (14), Мюррэй (6), Пламли (6), Эрнангомес (3), Харрис (2)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (50 + 16 подборов + 10 передач), Кантер (15), Адамс (10 + 10 подборов), Оладипо (8), Гибсон (8), Синглер (8), Кристон (3), Грант (2), Роберсон (2)

Сакраменто – Хьюстон 128:135 (27:42, 35:36, 27:29, 39:28)
Сакраменто: Лабиссьер (25), Лоусон (20 + 11 передач), Маклемор (18), Коули-Стайн (16 + 10 подборов), Темпл (13), Хилд (12), Гэллоуэй (10), Толливер (8), Папаяннис (6)
Хьюстон: Харден (35 + 11 подборов + 15 передач), Андерсон (21), Капела (18), Уильямс (18), Браун (16), Уильямс (12), Беверли (9), Онуаку (4), Харрелл (2)

Мемфис – Детройт 90:103 (28:24, 29:24, 10:27, 23:28)
Мемфис: Конли (15), Марк Газоль (13), Грин (12), Дэниелс (8), Болдуин (6), Мартин (6), Картер (6), Аллен (5), Селден (5), Эннис (5), Харрисон (4), Райт (3), Дэвис (2)
Детройт: Буллок (14), Марьянович (14 + 10 подборов), Хиллиард (13), Харрис (12), Смит (11), Удрих (11), Луэр (9Элленсон (9), ), Драммонд (5 + 11 подборов), Джонсон (5)

Лейкерс – Миннесота 110:109 (29:21, 24:30, 25:28, 32:30)
Лейкерс: Эннис (20),  Кларксон (17), Расселл (16), Рэндл (13), Ингрэм (10), Нэнс (10 + 10 подборов), Метта Уолд Пис (8), Блэк (7), Робинсон (7), Брюэр (2)
Миннесота: Уиггинс (41), Таунс (40 + 21 подбор), Дженг (12), Мухаммад (12), Каспи (2), Рубио (2 + 11 передач),

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/29 поражений
2. *Бостон Селтикс – 51/29
3. *Торонто Рэпторс – 50/31
4. *Вашингтон Уизардс – 48/32
5. *Атланта Хоукс – 42/38
6. *Милуоки Бакс – 41/39
7. Индиана Пэйсерс – 40/40
8. Чикаго Буллз – 39/41
9. Майами Хит – 39/41
10. **Детройт Пистонс –  37/43
11. **Шарлотт Хорнетс – 36/44
12. **Нью-Йорк Никс – 30/51
13. **Орландо Мэджик – 28/52
 14. **Филадельфия Сиксерс –  28/52
15. **Бруклин Нетс – 20/60

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 66 побед / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 61/19
3. *Хьюстон Рокетс – 54/26
4. *Лос-Анджелес Клипперс – 49/31
5. *Юта Джаз – 49/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 46/34
7. *Мемфис Гриззлиз – 43/38
8. *Портленд Трэйл Блэйзерс – 40/40
9. **Денвер Наггетс –38/42
10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/47
11. **Даллас Маверикс – 32/48
12. **Сакраменто Кингз – 31/49
13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/49
14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 25/55
15. **Финикс Санз – 24/57

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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