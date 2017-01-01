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НБА. «Финикс» разгромил «Оклахому», «Атланта» обыграла «Кливленд» и другие результаты
Финикс – Оклахома-Сити (120:99). Тадж Гибсон #22 (Оклахома-Сити), Алексей Лень #21 (Финикс)В ночь на 8 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

«Финикс Санз» в домашнем матче разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 120:99.
Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 37 очков. Легкий форвард Ти Джей Уоррен оформил дабл-дабл - 23 очка и 16 подборов. Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе, провел на паркете 21 минуту 13 секунд, за которые набрал 9 очков, сделал 10 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 1 блокшот, совершил 1 потерю и получил 6 фолов.
Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 23 очка, сделал12 подборов и 8 передач. До очередного трипл-дабла, который мог стать 42-м в сезоне и установить новый рекорд лиги, Расселлу не хватило двух результативных передач. Тем не менее, Уэстбрук обеспечил себе трипл-дабл в среднем за игру в сезоне-2016/17 с показателем - 30,8 очка, 12,5 подборов и 11,4 передачи и стал вторым игроком в истории лиги, которому покорилось это достижение. Ранее обладателем такого достижения был только Оскар Робертсон в сезоне-1961/62, который в составе «Цинциннати» набирал 30,8 очка, делал 12,5 подбора и 11,4 передачи.

Благодаря победе «Санз» прервали серию из 13 поражений, но по-прежнему на последнем месте в Западной конференции (23 победы, 57 поражений). «Оклахома-Сити» занимает 6-е место (45 побед, 34 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (77 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (72)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (77)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (75)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (72)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 7 апреля
Финикс – Оклахома-Сити 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27)
Финикс: Букер (37), Уоррен (23 + 16 подборов), Юлис (12), Джонс (11), Дадли (11), Уильямс (11), Лень (9 + 10 подборов), Крисс (4), Бендер (2)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (23 + 12 подборов + 8 передач), Кантер (17), Гибсон (12), Адамс (12 + 11 подборов), Макдермотт (11), Оладипо (7), Сабонис (6), Грант (4), Коул (3), Кристон (2), Синглер (2)

Кливленд – Атланта 100:114 (19:21, 31:31, 28:31, 22:31)
Кливленд: Джеймс (27), Ирвинг (18), Фрай (16), Лав (15 + 15 подборов), Корвер (9), Уильямс (4), Джефферсон (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2), Сэндерс (2)
Атланта: Хардуэй (22), Данливи (20), Ильясова (13), Мускала (13), Хамфрис (12), Дилэйни (10 + 8 передач), Бембри (8), Кальдерон (7), Принс (5), Келли (4)

Торонто – Майами 96:94 (26:19, 27:24, 17:22, 26:29)
Торонто: ДеРозан (38), Джозеф (14), Лаури (12), Ибака (11), Валанчюнас (9 + 10 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (3), Райт (2)
Майами: Дж. Джонсон (22 + 10 подборов), Драгич (18), Уайтсайд (12 + 10 подборов), Эллингтон (12), Ричардсон (10), Макгрудер (9), Джонсон (9), Рид (2)

Хьюстон – Детройт 109:114 (30:24, 24:28, 33:23, 22:39)
Хьюстон: Харден (33 + 12 передач), Уильямс (15), Гордон (13), Харрелл (13), Андерсон (9), Нене (8), Беверли (6 + 13 подборов), Ариза (6), Уильямс (4), Онуаку (2)
Детройт: Марьянович (27 + 12 подборов), Смит (20), Харрис (17),Элленсон (15 + 11 подборов), Джонсон (13), Драммонд (8), Буллок (6), Удрих (4), Колдуэлл-Поуп (2), М-с Моррис (2)

Мемфис – Нью-Йорк 101:88 (27:21, 26:26, 17:25, 31:16)
Мемфис: Конли (31), Марк Газоль (16 + 10 подборов), Селден (13), Картер (12), Аллен (10), Грин (10), Райт (4), Болдуин (3), Рэндолф (2)
Нью-Йорк: Ли (16), Ндур (15), Холидэй (12), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Кузминскас (10), О’Куинн (9), Вуячич (7), Пламли (4), Бэйкер (2), Рэндл (2)

Даллас – Сан-Антонио 89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27)
Даллас: Пауэлл (12), Феррелл (11), Барнс (8), Новицки (8), Ноэл (8), Бареа (8), Харрис (7), Бруссино (7), Межри (6), Мэттьюз (6), Финни-Смит (4), Ютофф (4)
Сан-Антонио: Форбс (27 + 6 передач), Бертанс (19), Ли (16 + 13 подборов), Симмонс (12), Дедмон (10 + 13 подборов), Андерсон (9 + 10 подборов), Энтони (7), Миллс (2)

Юта – Миннесота 120:113 (29:31, 26:29, 40:28, 25:25)
Юта: Хэйворд (39), Джонсон (22), Гобер (16), Инглс (11), Фэйворс (13), Экзам (9), Худ (6), Мак (3), Уити (1)
Миннесота: Таунс (32 + 13 подборов), Рубио (26 + 12 передач), Уиггинс (25), Мухаммад (11), Раш (6), Дженг (6). Данн (3), Джонс (2), Каспи (2)

Денвер – Нью-Орлеан 122:106 (30:25, 21:25, 41:24, 30:32)
Денвер: Мюррэй (30), Йокич (23 + 12 подборов), Харрис (20), Галлинари (13), Мудиай (9), Пламли (8), Чендлер (7), Фарид (7), Эрнангомес (5)
Нью-Орлеан: Дэвис (25), Кроуфорд (20), Аженса (15),Мур (10), Холидэй (9), Кук (8), Диалло (6), Хилл (5), Каннингем (4). Мотеюнас (4)

Лейкерс – Сакраменто 98:94 (18:31, 26:14, 25:25, 29:24)
Лейкерс: Рэндл (25), Ингрэм (14), Расселл (13), Кларксон (12), Робинсон (9), Нэнс (7 + 11 подборов), Брюэр (6), Блэк (6), Эннис (4), Метта Уолд Пис (2)
Сакраменто: Лабиссьер (19), Хилд (17), Коллисон (15 + 10 передач), Коули-Стайн (14), Папаяннис (10 + 10 подборов), Маклемор (9), Гэллоуэй (5), Эванс (3), Аффлало (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/28 поражений
2. *Бостон Селтикс – 50/29
3. *Торонто Рэпторс – 49/31
4. *Вашингтон Уизардс – 48/31
5. Атланта Хоукс – 41/38
6. Милуоки Бакс – 40/39
7. Чикаго Буллз – 39/40
8. Индиана Пэйсерс – 39/40
9. Майами Хит – 38/41
10. Детройт Пистонс –  36/43
11. Шарлотт Хорнетс – 36/43
12. **Нью-Йорк Никс – 30/50
13. **Орландо Мэджик – 28/51
 14. **Филадельфия Сиксерс –  28/51
15. **Бруклин Нетс – 19/60

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 61/18
3. *Хьюстон Рокетс – 53/26
4. *Юта Джаз – 49/30
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 45/34
7. *Мемфис Гриззлиз – 43/37
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 39/40
9. Денвер Наггетс –38/41
10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/46
11. **Даллас Маверикс – 32/47
12. **Сакраменто Кингз – 31/48
13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/48
14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 24/55
15. **Финикс Санз – 23/57

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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