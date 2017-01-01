НБА. «Финикс» разгромил «Оклахому», «Атланта» обыграла «Кливленд» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 7 апреля

Финикс:

Оклахома-Сити:

Кливленд:

Атланта:

Торонто:

Майами:

Хьюстон

Детройт:

Мемфис:

Нью-Йорк:

Даллас:

Сан-Антонио:

Юта:

Миннесота:

Денвер:

Нью-Орлеан

Лейкерс:

Сакраменто:

В ночь на 8 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.«Финикс Санз» в домашнем матче разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 120:99.Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 37 очков. Легкий форвард Ти Джей Уоррен оформил дабл-дабл - 23 очка и 16 подборов. Украинский центровойвышел в основном составе, провел на паркете 21 минуту 13 секунд, за которые набрал 9 очков, сделал 10 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 1 блокшот, совершил 1 потерю и получил 6 фолов.Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 23 очка, сделал12 подборов и 8 передач. До очередного трипл-дабла, который мог стать 42-м в сезоне и установить новый рекорд лиги, Расселлу не хватило двух результативных передач. Тем не менее, Уэстбрук обеспечил себе трипл-дабл в среднем за игру в сезоне-2016/17 с показателем - 30,8 очка, 12,5 подборов и 11,4 передачи и стал вторым игроком в истории лиги, которому покорилось это достижение. Ранее обладателем такого достижения был только Оскар Робертсон в сезоне-1961/62, который в составе «Цинциннати» набирал 30,8 очка, делал 12,5 подбора и 11,4 передачи.Благодаря победе «Санз» прервали серию из 13 поражений, но по-прежнему на последнем месте в Западной конференции (23 победы, 57 поражений). «Оклахома-Сити» занимает 6-е место (45 побед, 34 поражения).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (77 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (72)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (77)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (75)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (72)– Оклахома-Сити 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27)Букер (37), Уоррен (23 + 16 подборов), Юлис (12), Джонс (11), Дадли (11), Уильямс (11),(9 + 10 подборов), Крисс (4), Бендер (2)Уэстбрук (23 + 12 подборов + 8 передач), Кантер (17), Гибсон (12), Адамс (12 + 11 подборов), Макдермотт (11), Оладипо (7), Сабонис (6), Грант (4), Коул (3), Кристон (2), Синглер (2)Кливленд –100:114 (19:21, 31:31, 28:31, 22:31)Джеймс (27), Ирвинг (18), Фрай (16), Лав (15 + 15 подборов), Корвер (9), Уильямс (4), Джефферсон (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2), Сэндерс (2)Хардуэй (22), Данливи (20), Ильясова (13), Мускала (13), Хамфрис (12), Дилэйни (10 + 8 передач), Бембри (8), Кальдерон (7), Принс (5), Келли (4)– Майами 96:94 (26:19, 27:24, 17:22, 26:29)ДеРозан (38), Джозеф (14), Лаури (12), Ибака (11), Валанчюнас (9 + 10 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (3), Райт (2)Дж. Джонсон (22 + 10 подборов), Драгич (18), Уайтсайд (12 + 10 подборов), Эллингтон (12), Ричардсон (10), Макгрудер (9), Джонсон (9), Рид (2)Хьюстон –109:114 (30:24, 24:28, 33:23, 22:39): Харден (33 + 12 передач), Уильямс (15), Гордон (13), Харрелл (13), Андерсон (9), Нене (8), Беверли (6 + 13 подборов), Ариза (6), Уильямс (4), Онуаку (2)Марьянович (27 + 12 подборов), Смит (20), Харрис (17),Элленсон (15 + 11 подборов), Джонсон (13), Драммонд (8), Буллок (6), Удрих (4), Колдуэлл-Поуп (2), М-с Моррис (2)– Нью-Йорк 101:88 (27:21, 26:26, 17:25, 31:16)Конли (31), Марк Газоль (16 + 10 подборов), Селден (13), Картер (12), Аллен (10), Грин (10), Райт (4), Болдуин (3), Рэндолф (2)Ли (16), Ндур (15), Холидэй (12), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Кузминскас (10), О’Куинн (9), Вуячич (7), Пламли (4), Бэйкер (2), Рэндл (2)Даллас –89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27)Пауэлл (12), Феррелл (11), Барнс (8), Новицки (8), Ноэл (8), Бареа (8), Харрис (7), Бруссино (7), Межри (6), Мэттьюз (6), Финни-Смит (4), Ютофф (4)Форбс (27 + 6 передач), Бертанс (19), Ли (16 + 13 подборов), Симмонс (12), Дедмон (10 + 13 подборов), Андерсон (9 + 10 подборов), Энтони (7), Миллс (2)– Миннесота 120:113 (29:31, 26:29, 40:28, 25:25)Хэйворд (39), Джонсон (22), Гобер (16), Инглс (11), Фэйворс (13), Экзам (9), Худ (6), Мак (3), Уити (1)Таунс (32 + 13 подборов), Рубио (26 + 12 передач), Уиггинс (25), Мухаммад (11), Раш (6), Дженг (6). Данн (3), Джонс (2), Каспи (2)– Нью-Орлеан 122:106 (30:25, 21:25, 41:24, 30:32)Мюррэй (30), Йокич (23 + 12 подборов), Харрис (20), Галлинари (13), Мудиай (9), Пламли (8), Чендлер (7), Фарид (7), Эрнангомес (5): Дэвис (25), Кроуфорд (20), Аженса (15),Мур (10), Холидэй (9), Кук (8), Диалло (6), Хилл (5), Каннингем (4). Мотеюнас (4)– Сакраменто 98:94 (18:31, 26:14, 25:25, 29:24)Рэндл (25), Ингрэм (14), Расселл (13), Кларксон (12), Робинсон (9), Нэнс (7 + 11 подборов), Брюэр (6), Блэк (6), Эннис (4), Метта Уолд Пис (2)Лабиссьер (19), Хилд (17), Коллисон (15 + 10 передач), Коули-Стайн (14), Папаяннис (10 + 10 подборов), Маклемор (9), Гэллоуэй (5), Эванс (3), Аффлало (2)1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/28 поражений2. *Бостон Селтикс – 50/293. *Торонто Рэпторс – 49/314. *Вашингтон Уизардс – 48/315. Атланта Хоукс – 41/386. Милуоки Бакс – 40/397. Чикаго Буллз – 39/408. Индиана Пэйсерс – 39/409. Майами Хит – 38/4110. Детройт Пистонс – 36/4311. Шарлотт Хорнетс – 36/4312. **Нью-Йорк Никс – 30/5013. **Орландо Мэджик – 28/5114. **Филадельфия Сиксерс – 28/5115. **Бруклин Нетс – 19/601. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 61/183. *Хьюстон Рокетс – 53/264. *Юта Джаз – 49/305. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/316. *Оклахома-Сити Тандер – 45/347. *Мемфис Гриззлиз – 43/378. Портленд Трэйл Блэйзерс – 39/409. Денвер Наггетс –38/4110. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4611. **Даллас Маверикс – 32/4712. **Сакраменто Кингз – 31/4813. **Миннесота Тимбервулвз – 31/4814. **Лос-Анджелес Лейкерс – 24/5515. **Финикс Санз – 23/57* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф