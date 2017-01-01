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НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Атланта» нанесла поражение «Бостону» и другие результаты

Индиана – Милуоки (104:89). Пол Джордж #13 (Индиана), Крис Миддлтон #22 (Милуоки)

В ночь на 7 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

«Индиана» обыграла «Милуоки» (104:89) и поднялась на 8-е место в Восточной конференции.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (76 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (72)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (76)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (74)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.1 (71)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 6 апреля
Индиана – Милуоки 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)
Индиана: Джордж (23 + 10 подборов), Тиг (15), Янг (12 + 11 подборов), Серафин (11), Брукс (10), Тернер (10), Стивенсон (9),Эллис (8), Майлз (6)
Милуоки: Адетокумбо (25), Телетович (15), Миддлтон (10), Деллаведова (8), Снелл (8), Макер (4), Терри (4), Вон (4), Монро (4), Бизли (3), Пэйтон (2), Хоуз (2)

Филадельфия – Чикаго 90:102 (17:27, 30:26, 20:27, 23:22)
Филадельфия: Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Стаускас (13), Холмс (10 + 10 подборов), Макконнелл (9), Шарич (9 + 10 подборов), Хендерсон (4), Пойтресс (4), Лонг (4), Сплиттер (2)
Чикаго: Миротич (22), Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грант (15), Ловернь (14), Портис (12 + 11 подборов),Лопес (9), Ципзер (7), Картер-Уильямс (2), Морроу (2)

Орландо – Бруклин 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)
Орландо: Пэйтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Микс (20), Вучевич (18 + 12 подборов), Хезонья (11),  Джордж-Хант (8), Росс (5), Огастин (5), Бийомбо (5)
Бруклин: Лин (32), ЛеВерт (20), Динуидди (11), Уайтхэд (10), Хэмилтон (10), Лопес (10), Холлис-Джефферсон (6), Гудвин (6), Эйси (2)

Нью-Йорк – Вашингтон 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)
Нью-Йорк: Энтони (23), Холидэй (16), Эрнангомес (13), Бэйкер (12), Ли (11), Вуячич (10), Кузминскас (8), О’Куинн (7), Ндур (3)
Вашингтон: Бил (25), Уолл (24), Гортат (16), Убре (13), Богданович (8), Портер (7), Смит (5), Дженнингс (4), Маинми (4)

Атланта – Бостон 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)
Атланта: Миллсэп (26 + 12 подборов), Хардуэй (23), Принс (20), Шредер (18), Бэйзмор (12), Ховард (10), Ильясова (7), Кальдерон (3), Данливи (2), Мускала (2)
Бостон: Томас (35), Краудер (24), Смарт (18), Брэдли (17), Браун (7), Олиник (7), Хорфорд (4), Джонсон (2), Жеребко (2)

Портленд – Миннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)
Портленд: Крэбб (25), Лиллард (22), Макколлум (18), Амину (15), Тернер (10),Вонле (9), Харклесс (4), Ленард (2)
Миннесота: Уиггинс (36), Таунс (24 + 16 подборов), Рубио (19), Мухаммад (7), Каспи (4), Дженг (4 + 11 подборов), Раш (2), Джонс (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/27 поражений
2. *Бостон Селтикс – 50/29
3. *Торонто Рэпторс – 48/31
4. *Вашингтон Уизардс – 47/31
5. Атланта Хоукс – 40/38
6. Милуоки Бакс – 40/39
7. Чикаго Буллз – 39/40
8. Индиана Пэйсерс – 39/40
9. Майами Хит – 38/40
10. Шарлотт Хорнетс – 36/43
11. Детройт Пистонс –  35/43
12. **Нью-Йорк Никс – 30/49
13. **Орландо Мэджик – 28/51
 14. **Филадельфия Сиксерс –  28/51
15. **Бруклин Нетс – 19/60

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 60/18
3. *Хьюстон Рокетс – 53/25
4. *Юта Джаз – 48/30
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 45/33
7. *Мемфис Гриззлиз – 42/37
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 39/40
9. Денвер Наггетс –37/41
10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/45
11. **Даллас Маверикс – 32/46
12. **Сакраменто Кингз – 31/47
13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/47
14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 23/55
15. **Финикс Санз – 22/57

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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