НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Атланта» нанесла поражение «Бостону» и другие результаты

В ночь на 7 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.



«Индиана» обыграла «Милуоки» (104:89) и поднялась на 8-е место в Восточной конференции.



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (76 матчей)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (72)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (76)

4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (74)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.1 (71)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 6 апреля

Индиана – Милуоки 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)

Индиана: Джордж (23 + 10 подборов), Тиг (15), Янг (12 + 11 подборов), Серафин (11), Брукс (10), Тернер (10), Стивенсон (9),Эллис (8), Майлз (6)

Милуоки: Адетокумбо (25), Телетович (15), Миддлтон (10), Деллаведова (8), Снелл (8), Макер (4), Терри (4), Вон (4), Монро (4), Бизли (3), Пэйтон (2), Хоуз (2)



Филадельфия – Чикаго 90:102 (17:27, 30:26, 20:27, 23:22)

Филадельфия: Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Стаускас (13), Холмс (10 + 10 подборов), Макконнелл (9), Шарич (9 + 10 подборов), Хендерсон (4), Пойтресс (4), Лонг (4), Сплиттер (2)

Чикаго: Миротич (22), Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грант (15), Ловернь (14), Портис (12 + 11 подборов),Лопес (9), Ципзер (7), Картер-Уильямс (2), Морроу (2)



Орландо – Бруклин 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)

Орландо: Пэйтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Микс (20), Вучевич (18 + 12 подборов), Хезонья (11), Джордж-Хант (8), Росс (5), Огастин (5), Бийомбо (5)

Бруклин: Лин (32), ЛеВерт (20), Динуидди (11), Уайтхэд (10), Хэмилтон (10), Лопес (10), Холлис-Джефферсон (6), Гудвин (6), Эйси (2)



Нью-Йорк – Вашингтон 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)

Нью-Йорк: Энтони (23), Холидэй (16), Эрнангомес (13), Бэйкер (12), Ли (11), Вуячич (10), Кузминскас (8), О’Куинн (7), Ндур (3)

Вашингтон: Бил (25), Уолл (24), Гортат (16), Убре (13), Богданович (8), Портер (7), Смит (5), Дженнингс (4), Маинми (4)



Атланта – Бостон 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)

Атланта: Миллсэп (26 + 12 подборов), Хардуэй (23), Принс (20), Шредер (18), Бэйзмор (12), Ховард (10), Ильясова (7), Кальдерон (3), Данливи (2), Мускала (2)

Бостон: Томас (35), Краудер (24), Смарт (18), Брэдли (17), Браун (7), Олиник (7), Хорфорд (4), Джонсон (2), Жеребко (2)



Портленд – Миннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)

Портленд: Крэбб (25), Лиллард (22), Макколлум (18), Амину (15), Тернер (10),Вонле (9), Харклесс (4), Ленард (2)

Миннесота: Уиггинс (36), Таунс (24 + 16 подборов), Рубио (19), Мухаммад (7), Каспи (4), Дженг (4 + 11 подборов), Раш (2), Джонс (2)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/27 поражений

2. *Бостон Селтикс – 50/29

3. *Торонто Рэпторс – 48/31

4. *Вашингтон Уизардс – 47/31

5. Атланта Хоукс – 40/38

6. Милуоки Бакс – 40/39

7. Чикаго Буллз – 39/40

8. Индиана Пэйсерс – 39/40

9. Майами Хит – 38/40

10. Шарлотт Хорнетс – 36/43

11. Детройт Пистонс – 35/43

12. **Нью-Йорк Никс – 30/49

13. **Орландо Мэджик – 28/51

14. **Филадельфия Сиксерс – 28/51

15. **Бруклин Нетс – 19/60



Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 60/18

3. *Хьюстон Рокетс – 53/25

4. *Юта Джаз – 48/30

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 45/33

7. *Мемфис Гриззлиз – 42/37

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 39/40

9. Денвер Наггетс –37/41

10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/45

11. **Даллас Маверикс – 32/46

12. **Сакраменто Кингз – 31/47

13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/47

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 23/55

15. **Финикс Санз – 22/57



* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф В ночь на 7 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.«Индиана» обыграла «Милуоки» (104:89) и поднялась на 8-е место в Восточной конференции.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (76 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (72)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (76)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (74)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.1 (71)– Милуоки 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)Джордж (23 + 10 подборов), Тиг (15), Янг (12 + 11 подборов), Серафин (11), Брукс (10), Тернер (10), Стивенсон (9),Эллис (8), Майлз (6)Адетокумбо (25), Телетович (15), Миддлтон (10), Деллаведова (8), Снелл (8), Макер (4), Терри (4), Вон (4), Монро (4), Бизли (3), Пэйтон (2), Хоуз (2)Филадельфия –90:102 (17:27, 30:26, 20:27, 23:22)Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Стаускас (13), Холмс (10 + 10 подборов), Макконнелл (9), Шарич (9 + 10 подборов), Хендерсон (4), Пойтресс (4), Лонг (4), Сплиттер (2)Миротич (22), Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грант (15), Ловернь (14), Портис (12 + 11 подборов),Лопес (9), Ципзер (7), Картер-Уильямс (2), Морроу (2)– Бруклин 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)Пэйтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Микс (20), Вучевич (18 + 12 подборов), Хезонья (11), Джордж-Хант (8), Росс (5), Огастин (5), Бийомбо (5)Лин (32), ЛеВерт (20), Динуидди (11), Уайтхэд (10), Хэмилтон (10), Лопес (10), Холлис-Джефферсон (6), Гудвин (6), Эйси (2)Нью-Йорк –103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)Энтони (23), Холидэй (16), Эрнангомес (13), Бэйкер (12), Ли (11), Вуячич (10), Кузминскас (8), О’Куинн (7), Ндур (3)Бил (25), Уолл (24), Гортат (16), Убре (13), Богданович (8), Портер (7), Смит (5), Дженнингс (4), Маинми (4)– Бостон 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)Миллсэп (26 + 12 подборов), Хардуэй (23), Принс (20), Шредер (18), Бэйзмор (12), Ховард (10), Ильясова (7), Кальдерон (3), Данливи (2), Мускала (2)Томас (35), Краудер (24), Смарт (18), Брэдли (17), Браун (7), Олиник (7), Хорфорд (4), Джонсон (2), Жеребко (2)– Миннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)Крэбб (25), Лиллард (22), Макколлум (18), Амину (15), Тернер (10),Вонле (9), Харклесс (4), Ленард (2)Уиггинс (36), Таунс (24 + 16 подборов), Рубио (19), Мухаммад (7), Каспи (4), Дженг (4 + 11 подборов), Раш (2), Джонс (2)1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/27 поражений2. *Бостон Селтикс – 50/293. *Торонто Рэпторс – 48/314. *Вашингтон Уизардс – 47/315. Атланта Хоукс – 40/386. Милуоки Бакс – 40/397. Чикаго Буллз – 39/408. Индиана Пэйсерс – 39/409. Майами Хит – 38/4010. Шарлотт Хорнетс – 36/4311. Детройт Пистонс – 35/4312. **Нью-Йорк Никс – 30/4913. **Орландо Мэджик – 28/5114. **Филадельфия Сиксерс – 28/5115. **Бруклин Нетс – 19/601. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 60/183. *Хьюстон Рокетс – 53/254. *Юта Джаз – 48/305. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/316. *Оклахома-Сити Тандер – 45/337. *Мемфис Гриззлиз – 42/378. Портленд Трэйл Блэйзерс – 39/409. Денвер Наггетс –37/4110. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4511. **Даллас Маверикс – 32/4612. **Сакраменто Кингз – 31/4713. **Миннесота Тимбервулвз – 31/4714. **Лос-Анджелес Лейкерс – 23/5515. **Финикс Санз – 22/57* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф