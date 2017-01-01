НБА. «Финикс» проиграл «Голден Стэйт», «Кливленд» разгромил «Бостон», «Оклахома» обыграла «Мемфис» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 5 апреля

Финикс:

Голден Стэйт:

Бостон:

Кливленд:

Мемфис:

Оклахома-Сити:

Шарлотт:

Майами:

Детройт:

Торонто:

Хьюстон:

Денвер:

Сан-Антонио:

Лейкерс:

Клипперс:

Даллас:

В ночь на 6 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.«Финикс Санз» в домашнем матче проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 111:120.Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Стивен Карри, набравший 42 очка и сделавший 11 передач. Еще 22 очка в активе атакующего защитника Клэя Томпсона.В составе «Финикса» атакующий защитник Девин Букер набрал 21 очко, разыгрывающий Тайлер Юлис – 20. Украинский центровойвышел в основном составе, провел на паркете чуть более 12 минут, за которые набрал 8 очков, сделал 4 подбора, совершил 1 потерю и получил 3 фола.Для «Голден Стэйт» эта победа стала 13-й подряд, а «Финикс» продлил свою неудачную серию до 13 поражений.«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции (65 побед, 14 поражений), «Финикс» на последнем месте (22 победы, 57 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (76 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (71)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (76)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (74)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.1 (71)Финикс –111:120 (18:41, 34:17, 26:33, 33:29)Букер (21), Юлис (20), Дадли (19), Уильямс (16 + 17 подборов),Уоррен (8), Крисс (8 + 11 подборов), Лень (8), Джонс (9), Прайс (2)Карри (42 + 11 передач), Томпсон (22), Маккоу (9), МакАду (8), Барнс (8 + 8 подборов), Уэст (8), МакГи (8), Кларк (6), Ливингстон (5), Пачулия (4)Бостон –91:114 (20:19, 22:38, 24:33, 25:24)Томас (26), Краудер (13), Хорфорд (12), Олиник (12), Джонсон (8), Розир (6), Смарт (4), Брэдли (4), Грин (2), Браун (2), Мики (1), Жеребко (1)Джеймс (36 + 10 подборов), Ирвинг (19), Лав (15 + 16 подборов), Джей Ар Смит (12), Фрай (10 + 8 подборов), Джефферсон (7), Корвер (6), Шамперт (5), Лиггинс (2), Джонс (2)Мемфис –100:103 (27:34, 23:23, 24:22, 26:24)Марк Газоль (23), Рэндолф (20), Аллен (14), Харрисон (12), Картер (10), Дэниелс (8), Селден (6), Грин (3), Болдуин (2), Райт (2)Уэстбрук (45 + 10 передач), Оладипо (15), Макдермотт (10 + 7 подборов), Кантер (10), Гибсон (8), Адамс (5 + 10 подборов), Сабонис (5), Кристон (3), Роберсон (2)Шарлотт –99:112 (23:27, 28:25, 22:34, 26:26)Батюм (24), Уокер (18), Марв. Уильямс (15 + 12 подборов), Камински (13), Кидд-Гилкрист (8), Зеллер (8), Робертс (7), Лэмб (6)Драгич (33), Дж. Джонсон (26), Ричардсон (19), Уайтсайд (13 + 20 подборов), Джонсон (12), Эллингтон (3), Уайт (3), Макгрудер (3)Детройт –102:105 (33:15, 23:31, 24:22, 22:37)Смит (16), Харрис (16), М-с Моррис (15), Бэйнс (12 + 7 подборов), Драммонд (11 + 14 подборов), Удрих (8), Буллок (7), Луэр (6), Хиллиард (6), Джонсон (3), Колдуэлл-Поуп (2)Лаури (27 + 10 передач), Валанчюнас (19), Джозеф (15), ДеРозан (12 + 10 передач), Паттерсон (10), Такер (9), Ибака (7), Пелтль (4), Кэрролл (2)– Денвер 110:104 (36:25, 23:25, 26:29, 25:25)Харден (31 + 10 передач), Нене (16), Ариза (15 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Гордон (11), Уильямс (9), Беверли (9 + 11 подборов), Уильямс (4)Галлинари (23), Харрис (17), Чендлер (16), Йокич (12 + 19 подборов), Фарид (10), Нельсон (8), Мюррэй (8), Мудиай (6), Пламли (4)Сан-Антонио –95:102 (14:31, 27:22, 29:23, 25:26)Паркер (14), Бертанс (14), Андерсон (11), Ленард (11), Симмонс (9), Пау Газоль (9), Форбс (8), Олдридж (8), Ли (6), Миллс (5)Эннис (19), Кларксон (17), Нэнс (15), Рэндл (11), Нваба (10), Ингрэм (8), Робинсон (7), Брюэр (5), Метта Уолд Пис (5), Блэк (5)– Даллас 112:101 (35:24, 27:25, 28:24, 22:28)Гриффин (32), Редик (25), Пол (22 + 11 передач), Джордан (11 + 20 подборов), Спейтс (7 + 9 подборов), Фелтон (6), Мба а Муте (4), Андерсон (3), Басс (2)Барнс (15), Феррелл (14), Бареа (14), Мэттьюз (11), Межри (10), Новицки (9), Бруссино (9), Харрис (6), Ноэл (6), Пауэлл (3), Финни-Смит (2), Ютофф (2)1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/27 поражений2. *Бостон Селтикс – 50/283. *Торонто Рэпторс – 48/314. *Вашингтон Уизардс – 47/315. Милуоки Бакс – 40/386. Атланта Хоукс – 39/387. Чикаго Буллз – 38/408. Майами Хит – 38/409. Индиана Пэйсерс – 38/4010. Шарлотт Хорнетс – 36/4311. Детройт Пистонс – 35/4312. **Нью-Йорк Никс – 30/4813. **Филадельфия Сиксерс – 28/5014. **Орландо Мэджик – 27/5115. **Бруклин Нетс – 19/591. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 60/183. *Хьюстон Рокетс – 53/254. *Юта Джаз – 48/305. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/316. *Оклахома-Сити Тандер – 45/337. *Мемфис Гриззлиз – 42/378. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/409. Денвер Наггетс –37/4110. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4511. **Даллас Маверикс – 32/4512. **Миннесота Тимбервулвз – 31/4613. **Сакраменто Кингз – 31/4714. **Лос-Анджелес Лейкерс – 23/5515. **Финикс Санз – 22/57* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф