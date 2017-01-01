НБА. «Кливленд» победил «Орландо», «Денвер» обыграл «Нью-Орлеан», «Портленд» проиграл «Юте» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 4 апреля

Индиана:

Торонто:

Кливленд:

Орландо:

Вашингтон:

Шарлотт:

Филадельфия:

Бруклин:

Нью-Орлеан:

Денвер:

Нью-Йорк:

Чикаго:

Сан-Антонио:

Юта:

Портленд:

Сакраменто:

Даллас:

Голден Стэйт:

Миннесота:

Оклахома:

Милуоки:

В ночь на 5 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.«Оклахома-Сити Тандер» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счетом 110:79.Самым результативным игроком в составе победителей стал Энес Кантер, набравший 17 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (12 очков, 13 подборов, 13 передач), который стал для него 41-м в нынешнем регулярном чемпионате. Таким образом, он повторил рекорд лиги по количеству трипл-даблов за сезон, установленный Оскаром Робертсоном в сезоне-1961/62 в составе «Рочестер Ройалс». При этом «Оклахома-Сити» предстоит провести еще пять поединков до конца регулярного чемпионата.В составе «Милуоки» Майкл Бизли набрал 14 очков, а Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.В матчах с участием претендентов на выход в плей-офф в Западной конференции «Денвер» обыграл в гостях «Нью-Орлеан» (134:131), «Юта» нанесла поражение «Портленду» (106:87).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (75 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (70)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (74)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (70)– Торонто 108:90 (18:26, 22:25, 37:24, 31:15)Джордж (35 + 10 подборов), Тиг (20), Янг (15 + 11 подборов), Стивенсон (12),Эллис (10), Тернер (7), Серафин (4), Брукс (3), Майлз (2)ДеРозан (27), Кэрролл (11), Джозеф (10), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Такер (9), Ибака (8 + 10 подборов), Пелтль (8), Райт (5), Паттерсон (2)– Орландо 122:102 (28:31, 25:24, 43:20, 26:27)Лав (28 + 11 подборов), Ирвинг (24), Джей Ар Смит (19), Джеймс (18 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Корвер (11), Уильямс (8), Шамперт (7), Джефферсон (5), Томпсон (2)Фурнье (21), Пэйтон (12), Росс (12), Гордон (12), Хезонья (13), Микс (11), Уотсон (9), Вучевич (6 + 10 подборов), Бийомбо (4 + 10 подборов), Рудеж (2)– Шарлотт 118:111 (22:24, 29:39, 36:18, 31:30)Уолл (23 + 13 передач), Бил (19), Смит (17), Убре (15), М-ф Моррис (14), Портер (9), Гортат (8), Богданович (7), Дженнингс (5), Маинми (1)Уокер (37), Белинелли (16), Батюм (13), Камински (12), Зеллер (10 + 10 подборов), Лэмб (9), Кидд-Гилкрист (8), Марв. Уильямс (2), Робертс (2), Пламли (2)Филадельфия –118:141 (27:40, 26:41, 24:30, 41:30)Луваву-Кабарро (19), Лонг (18), Холмс (16), Макконнелл (13), Андерсон (13), Шарич (10), Пойтресс (10), Хендерсон (9), Сплиттер (6), Стаускас (4)Лин (16), Лопес (16), Фой (12), Холлис-Джефферсон (12), Гудвин (14), Макдэниэлс (14), Динуидди (13 + 7 передач), Килпатрик (13), Хэмилтон (9), Букер (8), ЛеВерт (7), Эйси (5), Николсон (2)Нью-Орлеан –131:134 (31:27, 44:42, 30:33, 26:32)Дэвис (41), Казинс (30 + 14 подборов), Холидэй (18 + 13 передач), Хилл (15), Мур (13), Кроуфорд (9), Каннингем (3), Фрэйзер (2)Галлинари (28), Харрис (23), Йокич (21 + 12 подборов), Чендлер (18),Мюррэй (16), Мудиай (15), Пламли (13 + 11 подборов)– Чикаго 100:91 (29:24, 25:16, 26:24, 20:27)Энтони (23), Ли (14), Ндур (13 + 12 подборов), Холидэй (12), Кузминскас (11), Бэйкер (9), Эрнангомес (8), О’Куинн (8 + 12 подборов), Рэндл (2)Батлер (26), Миротич (21 + 10 подборов), Морроу (15), Лопес (11), Портис (8), Рондо (5), Валентайн (3), Ловернь (2)– Мемфис 95:89 OT (14:16, 19:19, 27:16, 24:33, 11:5)Ленард (32 + 12 подборов), Олдридж (15), Пау Газоль (12 + 11 подборов), Миллс (10), Паркер (10), Симмонс (8), Дедмон (4), Андерсон (4)Мемфис: Конли (19), Рэндолф (18 + 16 подборов), Марк Газоль (11), Дэниелс (10), Селден (10), Картер (8), Райт (6), Эннис (4), Грин (2), Болдуин (1)– Портленд 106:87 (24:17, 23:24, 28:23, 31:23)Хэйворд (30), Гобер (20 + 11 подборов), Джонсон (13), Мак (12), Уити (10), Экзам (10), Беркс (5), Боломбой (4), Инглс (2)Макколлум (25), Лиллард (16), Амину (11), Ленард (9), Крэбб (8), Тернер (6), Напьер (5), Лэйман (3), Харклесс (2)– Даллас 98:87 (22:17, 14:21, 32:31, 30:18)Маклемор (22), Хилд (16), Гэллоуэй (15), Папаяннис (13), Коули-Стайн (12 + 16 подборов), Лабиссьер (11), Эванс (6), Темпл (3)Бруссино (13), Барнс (11), Пауэлл (11), Ноэл (9 + 10 подборов), Бареа (9), Хэммонс (9 + 7 подборов), Харрис (7), Финни-Смит (7), Феррелл (7), Ютофф (4)– Миннесота 121:107 (32:32, 36:28, 36:26, 17:21)Томпсон (41), Карри (19), Барнс (12), Игудала (11),; Уэст (7), МакГи (6), Грин (6), Пачулия (6), Кларк (5), Ливингстон (4), Маккоу (2), Луни (2)Уиггинс (24), Мухаммад (24 + 11 подборов), Таунс (21), Рубио (15), Пэйн (7), Каспи (6), Дженг (6), Джордан Хилл (2), Олдрич (2)– Милуоки – 110:79 (28:20, 35:19, 26:20, 21:20)Кантер (17), Гибсон (12), Абринес (12), Уэстбрук (12 + 13 подборов + 13 передач) Сабонис (11), Кристон (10), Макдермотт (9), Адамс (9), Оладипо (8), Роберсон (4)Бизли (14), Адетокунбо (11 + 10 подборов), Хос (10), Миддлтон (9), Монро (8), Мейкер (7), Пэйтон (6), Вон (5), Телетович (5), Снелл (2), Деллаведова (2)1. *Кливленд Кавальерс – 50 побед/27 поражений2. *Бостон Селтикс – 50/273. *Торонто Рэпторс – 47/314. *Вашингтон Уизардс – 47/315. Милуоки Бакс – 40/386. Атланта Хоукс – 39/387. Чикаго Буллз – 38/408. Индиана Пэйсерс – 38/409. Майами Хит – 37/4010. Шарлотт Хорнетс – 36/4211. Детройт Пистонс – 35/4212. **Нью-Йорк Никс – 30/4813. **Филадельфия Сиксерс – 28/5014. **Орландо Мэджик – 27/5115. **Бруклин Нетс – 19/591. * Голден Стэйт Уорриорз – 64 победы / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 60/173. *Хьюстон Рокетс – 52/254. *Юта Джаз – 48/305. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/316. *Оклахома-Сити Тандер – 44/337. *Мемфис Гриззлиз – 42/368. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/409. Денвер Наггетс –37/4010. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4511. **Даллас Маверикс – 32/4512. **Миннесота Тимбервулвз – 31/4613. **Сакраменто Кингз – 31/4714. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/5515. **Финикс Санз – 22/56* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф