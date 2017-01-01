НБА. «Кливленд» победил «Орландо», «Денвер» обыграл «Нью-Орлеан», «Портленд» проиграл «Юте» и другие результаты

В ночь на 5 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.
«Оклахома-Сити Тандер» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счетом 110:79.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Энес Кантер, набравший 17 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (12 очков, 13 подборов, 13 передач), который стал для него 41-м в нынешнем регулярном чемпионате. Таким образом, он повторил рекорд лиги по количеству трипл-даблов за сезон, установленный Оскаром Робертсоном в сезоне-1961/62 в составе «Рочестер Ройалс». При этом «Оклахома-Сити» предстоит провести еще пять поединков до конца регулярного чемпионата.
В составе «Милуоки» Майкл Бизли набрал 14 очков, а Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.
В матчах с участием претендентов на выход в плей-офф в Западной конференции «Денвер» обыграл в гостях «Нью-Орлеан» (134:131), «Юта» нанесла поражение «Портленду» (106:87).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (75 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (70)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (74)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (70)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 4 апреля
Индиана
– Торонто 108:90 (18:26, 22:25, 37:24, 31:15)
Индиана:
Джордж (35 + 10 подборов), Тиг (20), Янг (15 + 11 подборов), Стивенсон (12),Эллис (10), Тернер (7), Серафин (4), Брукс (3), Майлз (2)
Торонто:
ДеРозан (27), Кэрролл (11), Джозеф (10), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Такер (9), Ибака (8 + 10 подборов), Пелтль (8), Райт (5), Паттерсон (2)
Кливленд
– Орландо 122:102 (28:31, 25:24, 43:20, 26:27)
Кливленд:
Лав (28 + 11 подборов), Ирвинг (24), Джей Ар Смит (19), Джеймс (18 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Корвер (11), Уильямс (8), Шамперт (7), Джефферсон (5), Томпсон (2)
Орландо:
Фурнье (21), Пэйтон (12), Росс (12), Гордон (12), Хезонья (13), Микс (11), Уотсон (9), Вучевич (6 + 10 подборов), Бийомбо (4 + 10 подборов), Рудеж (2)
Вашингтон
– Шарлотт 118:111 (22:24, 29:39, 36:18, 31:30)
Вашингтон:
Уолл (23 + 13 передач), Бил (19), Смит (17), Убре (15), М-ф Моррис (14), Портер (9), Гортат (8), Богданович (7), Дженнингс (5), Маинми (1)
Шарлотт:
Уокер (37), Белинелли (16), Батюм (13), Камински (12), Зеллер (10 + 10 подборов), Лэмб (9), Кидд-Гилкрист (8), Марв. Уильямс (2), Робертс (2), Пламли (2)
Филадельфия – Бруклин
118:141 (27:40, 26:41, 24:30, 41:30)
Филадельфия:
Луваву-Кабарро (19), Лонг (18), Холмс (16), Макконнелл (13), Андерсон (13), Шарич (10), Пойтресс (10), Хендерсон (9), Сплиттер (6), Стаускас (4)
Бруклин:
Лин (16), Лопес (16), Фой (12), Холлис-Джефферсон (12), Гудвин (14), Макдэниэлс (14), Динуидди (13 + 7 передач), Килпатрик (13), Хэмилтон (9), Букер (8), ЛеВерт (7), Эйси (5), Николсон (2)
Нью-Орлеан – Денвер
131:134 (31:27, 44:42, 30:33, 26:32)
Нью-Орлеан:
Дэвис (41), Казинс (30 + 14 подборов), Холидэй (18 + 13 передач), Хилл (15), Мур (13), Кроуфорд (9), Каннингем (3), Фрэйзер (2)
Денвер:
Галлинари (28), Харрис (23), Йокич (21 + 12 подборов), Чендлер (18),Мюррэй (16), Мудиай (15), Пламли (13 + 11 подборов)
Нью-Йорк
– Чикаго 100:91 (29:24, 25:16, 26:24, 20:27)
Нью-Йорк:
Энтони (23), Ли (14), Ндур (13 + 12 подборов), Холидэй (12), Кузминскас (11), Бэйкер (9), Эрнангомес (8), О’Куинн (8 + 12 подборов), Рэндл (2)
Чикаго:
Батлер (26), Миротич (21 + 10 подборов), Морроу (15), Лопес (11), Портис (8), Рондо (5), Валентайн (3), Ловернь (2)
Сан-Антонио
– Мемфис 95:89 OT (14:16, 19:19, 27:16, 24:33, 11:5)
Сан-Антонио:
Ленард (32 + 12 подборов), Олдридж (15), Пау Газоль (12 + 11 подборов), Миллс (10), Паркер (10), Симмонс (8), Дедмон (4), Андерсон (4)
Мемфис: Конли (19), Рэндолф (18 + 16 подборов), Марк Газоль (11), Дэниелс (10), Селден (10), Картер (8), Райт (6), Эннис (4), Грин (2), Болдуин (1)
Юта
– Портленд 106:87 (24:17, 23:24, 28:23, 31:23)
Юта:
Хэйворд (30), Гобер (20 + 11 подборов), Джонсон (13), Мак (12), Уити (10), Экзам (10), Беркс (5), Боломбой (4), Инглс (2)
Портленд:
Макколлум (25), Лиллард (16), Амину (11), Ленард (9), Крэбб (8), Тернер (6), Напьер (5), Лэйман (3), Харклесс (2)
Сакраменто
– Даллас 98:87 (22:17, 14:21, 32:31, 30:18)
Сакраменто:
Маклемор (22), Хилд (16), Гэллоуэй (15), Папаяннис (13), Коули-Стайн (12 + 16 подборов), Лабиссьер (11), Эванс (6), Темпл (3)
Даллас:
Бруссино (13), Барнс (11), Пауэлл (11), Ноэл (9 + 10 подборов), Бареа (9), Хэммонс (9 + 7 подборов), Харрис (7), Финни-Смит (7), Феррелл (7), Ютофф (4)
Голден Стэйт
– Миннесота 121:107 (32:32, 36:28, 36:26, 17:21)
Голден Стэйт:
Томпсон (41), Карри (19), Барнс (12), Игудала (11),; Уэст (7), МакГи (6), Грин (6), Пачулия (6), Кларк (5), Ливингстон (4), Маккоу (2), Луни (2)
Миннесота:
Уиггинс (24), Мухаммад (24 + 11 подборов), Таунс (21), Рубио (15), Пэйн (7), Каспи (6), Дженг (6), Джордан Хилл (2), Олдрич (2)
Оклахома-Сити
– Милуоки – 110:79 (28:20, 35:19, 26:20, 21:20)
Оклахома:
Кантер (17), Гибсон (12), Абринес (12), Уэстбрук (12 + 13 подборов + 13 передач) Сабонис (11), Кристон (10), Макдермотт (9), Адамс (9), Оладипо (8), Роберсон (4)
Милуоки:
Бизли (14), Адетокунбо (11 + 10 подборов), Хос (10), Миддлтон (9), Монро (8), Мейкер (7), Пэйтон (6), Вон (5), Телетович (5), Снелл (2), Деллаведова (2)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Кливленд Кавальерс – 50 побед/27 поражений
2. *Бостон Селтикс – 50/27
3. *Торонто Рэпторс – 47/31
4. *Вашингтон Уизардс – 47/31
5. Милуоки Бакс – 40/38
6. Атланта Хоукс – 39/38
7. Чикаго Буллз – 38/40
8. Индиана Пэйсерс – 38/40
9. Майами Хит – 37/40
10. Шарлотт Хорнетс – 36/42
11. Детройт Пистонс – 35/42
12. **Нью-Йорк Никс – 30/48
13. **Филадельфия Сиксерс – 28/50
14. **Орландо Мэджик – 27/51
15. **Бруклин Нетс – 19/59
Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 64 победы / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 60/17
3. *Хьюстон Рокетс – 52/25
4. *Юта Джаз – 48/30
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 44/33
7. *Мемфис Гриззлиз – 42/36
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/40
9. Денвер Наггетс –37/40
10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/45
11. **Даллас Маверикс – 32/45
12. **Миннесота Тимбервулвз – 31/46
13. **Сакраменто Кингз – 31/47
14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/55
15. **Финикс Санз – 22/56
* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф