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НБА. Карри и Батлер — лучшие игроки недели

НБА. Карри и Батлер — лучшие игроки недели

Легкий форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри признаны лучшими игроками недели НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает The Score.

На прошедшей неделе «Чикаго» одержал три победы в трех матчах. Батлер в среднем набирал 32,5 очка за игру и отдавал 6 передач.

В активе «Голден Стэйт» четыре победы в четырех матчах. Карри помог команде продлить победную серию до 11 матчей, набирая в среднем 27,0 очка и 7,9 передачи.

Плеймейкер «Голден Стэйт» удостоен награды  10-й раз в карьере, лидер «Чикаго» в 4-й раз.
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