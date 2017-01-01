НБА. Карри и Батлер — лучшие игроки недели

Легкий форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри признаны лучшими игроками недели НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает



На прошедшей неделе «Чикаго» одержал три победы в трех матчах. Батлер в среднем набирал 32,5 очка за игру и отдавал 6 передач.



В активе «Голден Стэйт» четыре победы в четырех матчах. Карри помог команде продлить победную серию до 11 матчей, набирая в среднем 27,0 очка и 7,9 передачи.



Плеймейкер «Голден Стэйт» удостоен награды 10-й раз в карьере, лидер «Чикаго» в 4-й раз.

Легкий форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри признаны лучшими игроками недели НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает The Score На прошедшей неделе «Чикаго» одержал три победы в трех матчах. Батлер в среднем набирал 32,5 очка за игру и отдавал 6 передач.В активе «Голден Стэйт» четыре победы в четырех матчах. Карри помог команде продлить победную серию до 11 матчей, набирая в среднем 27,0 очка и 7,9 передачи.Плеймейкер «Голден Стэйт» удостоен награды 10-й раз в карьере, лидер «Чикаго» в 4-й раз.