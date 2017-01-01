НБА. «Миннесота» обыграла «Портленд»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 3 апреля

Миннесота:

Портленд:

В ночь на 4 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч.«Миннесота Тимбервулвз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 110:109.Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — 34 очка, 12 подборов. Рики Рубио также сделал дабл-дабл - 11 очков и 16 передач, а Эндрю Уиггинс набрал 29 очков.В составе «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 25 очков, Аль-Фарука Амину - 20.«Миннесота» одержала 31-ю победу в сезоне при 45-ти поражениях и занимает 12-е место в Западной конференции, без шансов попасть в плей-офф.«Портленд» потерпел первое поражение в последних семи матчах и располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Запада (38 побед, 39 поражений)1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,9 очков в среднем за игру (74 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (70)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (73)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (69)– Портленд 110:109 (29:23, 20:34, 37:26, 24:26)Таунс (34 + 12 подборов), Уиггинс (29), Раш (12 + 7 подборов), Рубио (11 + 7 подборов + 16 передач + 5 потерь), Мухаммад (11), Дженг (8 + 8 подборов), Джонс (4), Каспи (1)Лиллард (25 + 6 передач), Амину (20 + 7 подборов), Макколлум (17), Харклесс (17 + 8 подборов), Вонле (12), Крэбб (12), Тернер (6)1. *Бостон Селтикс – 50 побед/27 поражений2. *Кливленд Кавальерс – 49 /273. *Торонто Рэпторс – 47/304. *Вашингтон Уизардс – 46/315. Милуоки Бакс – 40/376. Атланта Хоукс – 39/387. Чикаго Буллз – 38/398. Майами Хит – 37/409. Индиана Пэйсерс – 37/4010. Шарлотт Хорнетс – 36/4111. Детройт Пистонс – 35/4212. **Нью-Йорк Никс – 29/4813. **Филадельфия Сиксерс – 28/4914. **Орландо Мэджик – 27/5015. **Бруклин Нетс – 18/591. * Голден Стэйт Уорриорз – 63 победы / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 59/173. *Хьюстон Рокетс – 52/254. *Юта Джаз – 47/305. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/316. *Оклахома-Сити Тандер – 43/337. *Мемфис Гриззлиз – 42/358. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/399. Денвер Наггетс –36/4010. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4411. **Даллас Маверикс – 32/4412. **Миннесота Тимбервулвз – 31/4513. **Сакраменто Кингз – 30/4714. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/5515. **Финикс Санз – 22/56* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф