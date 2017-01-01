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НБА. «Миннесота» обыграла «Портленд»

Миннесота – Портленд (110:109). Карл-Энтони Таунс #32, Рики Рубио #9

В ночь на 4 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч.

«Миннесота Тимбервулвз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 110:109.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — 34 очка, 12 подборов. Рики Рубио также сделал дабл-дабл - 11 очков и 16 передач, а Эндрю Уиггинс набрал 29 очков.
 В составе «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 25 очков, Аль-Фарука Амину  - 20.

«Миннесота» одержала 31-ю победу в сезоне при 45-ти поражениях и занимает 12-е место в Западной конференции, без шансов попасть в плей-офф.
«Портленд» потерпел первое поражение в последних семи матчах и располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Запада (38 побед, 39 поражений)

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,9 очков в среднем за игру (74 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (70)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (73)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (69)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 3 апреля
Миннесота – Портленд 110:109 (29:23, 20:34, 37:26, 24:26)
Миннесота: Таунс (34 + 12 подборов), Уиггинс (29), Раш (12 + 7 подборов), Рубио (11 + 7 подборов + 16 передач + 5 потерь), Мухаммад (11), Дженг (8 + 8 подборов), Джонс (4), Каспи (1)
Портленд: Лиллард (25 + 6 передач), Амину (20 + 7 подборов), Макколлум (17), Харклесс (17 + 8 подборов), Вонле (12), Крэбб (12), Тернер (6)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Бостон Селтикс – 50 побед/27 поражений
2. *Кливленд Кавальерс – 49 /27
3. *Торонто Рэпторс – 47/30
4. *Вашингтон Уизардс – 46/31
5. Милуоки Бакс – 40/37
6. Атланта Хоукс – 39/38
7. Чикаго Буллз – 38/39
8. Майами Хит – 37/40
9. Индиана Пэйсерс – 37/40
10. Шарлотт Хорнетс – 36/41
11. Детройт Пистонс –  35/42
12. **Нью-Йорк Никс – 29/48
13. **Филадельфия Сиксерс –  28/49
14. **Орландо Мэджик – 27/50
15. **Бруклин Нетс – 18/59

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 63 победы / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 59/17
3. *Хьюстон Рокетс – 52/25
4. *Юта Джаз – 47/30
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/33
7. *Мемфис Гриззлиз – 42/35
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/39
9. Денвер Наггетс –36/40
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/44
11. **Даллас Маверикс – 32/44
12. **Миннесота Тимбервулвз – 31/45
13. **Сакраменто Кингз – 30/47
14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/55
15. **Финикс Санз – 22/56

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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