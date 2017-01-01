НБА. «Финикс» проиграл «Хьюстону», «Оклахома» - «Шарлотт», «Кливленд» во втором овертайме победил «Индиану» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 2 апреля

В ночь на 3 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 12 матчей.«Финикс Санз» потерпел очередное поражение, на этот раз дома от «Хьюстон Рокетс» со счетом 116:123.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» Тайлер Юлис, набравший 34 очка, добавив к ним 9 подборов и 9 передач. Еще 27 очков принес атакующий защитник Девин Букер. Украинский центровойпровел в игре без малого 28 минут, за которые сделал дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов, 4 блокшота, совершил 2 потери и получил 2 фола.Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал разыгрывающий Патрик Беверли, набравший 26 очков. Еще 23 очка в активе Лу Уильямса, 22 набрал Эрик Гордон.«Санз» проиграли 12-й матч кряду. «Рокетс» прервали свою серию из трех поражений.В Западной конференции Хьюстон занимает 3-е место (52 победы, 25 поражений), «Финикс» опустился на последнее место (22 победы, 56 поражений).«Оклахома-Сити Тандер» уступила на домашнем паркете «Шарлотт Хорнетс» со счетом 101:113. Не помог «Оклахоме» и очередной трипл-дабл в исполнении Расселла Уэстбрука (40 очков + 10 передач + 13 подборов), ставший уже сороковым в этом сезоне. Уэстбруку осталось сделать один трипл-дабл, чтобы повторить рекорд Оскара Робертсона (41), установленный в сезоне-1961/62.Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» во втором овертайме одолел «Индиану Пэйсерс» со счетом 135:130.В составе «Кливленда» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс - 41 очко, 16 подборов и 11 передач.В составе «Индианы» 43 очка набрал Пол Джордж,1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,9 очков в среднем за игру (74 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (70)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (73)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.4 (69)Нью-Йорк –94:110 (23:34, 24:26, 24:28, 23:22)Нью-Йорк: Ли (16), Порзингис (14), Эрнангомес (12), Кузминскас (11), О’Куинн (11), Рэндл (10), Холидэй (5), Пламли (5), Бэйкер (4), Вуячич (4), Ндур (2)Бостон: Томас (19), Браун (16), Хорфорд (14), Смарт (14), Розир (12), Олиник (12), Джонсон (9), Краудер (8), Жеребко (3), Зеллер (3)Оклахома-Сити –101:113 (22:31, 32:28, 16:25, 31:29)Оклахома-Сити: Уэстбрук (40 + 13 подборов + 10 передач), Оладипо (19), Роберсон (12), Кантер (9), Грант (8), Сабонис (5), Гибсон (4), Адамс (2), Кристон (2)Шарлотт: Уокер (29), Камински (18), Кидд-Гилкрист (16), Лэмб (13),Зеллер (11), Батюм (9), Белинелли (7), Робертс (6), Марв. Уильямс (4)– Мемфис 108:103 (22:27, 28:22, 29:31, 29:23)Лейкерс: Расселл (28), Рэндл (18 + 11 подборов), Ингрэм (13), Нэнс (12 + 14 подборов), Робинсон (12 + 10 подборов), Эннис (11), Кларксон (7) , Брюэр (4), Нваба (3)Мемфис: Конли (20 + 12 передач), Дэниелс (20), Райт (16), Эннис (14), Аллен (13), Рэндолф (13), Селден (5), Болдуин (2)Милуоки –105:109 (28:31, 25:22, 25:22, 27:34)Милуоки: Адетокумбо (31 + 15 подборов), Деллаведова (14), Миддлтон (13), Снелл (12), Макер (11), Терри (6), Монро (6), Payton II (5), Телетович (3), Вон (2), Бизли (2)Даллас: Барнс (31), Новицки (17), Бареа (17),Феррелл (13), Мэттьюз (8), Бруссино (7), Харрис (6), Ноэл (6), Пауэлл (2), Межри (2)– Юта 109:103 (33:28, 21:24, 34:26, 21:25)Сан-Антонио: Ленард (25), Паркер (21), Симмонс (17), Пау Газоль (13 + 12 подборов), Бертанс (11), Дедмон (8), Форбс (8), Андерсон (6 + 10 подборов)Юта: Диао (19), Гобер (19 + 14 подборов), Хэйворд (16), (13), Джонсон (13), Мак Инглс (8), Экзам (7), Худ (5), Уити (3)Нью-Орлеан –110:117 (21:28, 26:35, 32:24, 31:30)Нью-Орлеан: Дэвис (30 + 11 подборов), Казинс (26 + 18 подборов), Холидэй (17), Кроуфорд (15), Каннингем (9), Мур (6), Хилл (4), Фрэйзер (3)Чикаго: Батлер (39), Портис (21 + 11 подборов), Ловернь (15), Рондо (10), Миротич (8), Лопес (8), Валентайн (8), Ципзер (6), Картер-Уильямс (2)– Филадельфия 113:105 (28:29, 31:20, 27:27, 27:29)Торонто: Ибака (24), ДеРозан (17), Валанчюнас (14), Пелтль (12), Пауэлл (10), Кэрролл (10), Джозеф (9), ВанВлит (7), Паттерсон (6), Райт (4)Филадельфия: Луваву-Кабарро (23), Шарич (16), Стаускас (14), Хендерсон (12), Пойтресс (11), Андерсон (6), Макконнелл (4 + 11 передач), Холмс (4)– Атланта 91:82 (29:24, 17:19, 24:18, 21:21)Бруклин: Лопес (29), Лин (15), Холлис-Джефферсон (11), ЛеВерт (9), Динуидди (7), Букер (7), Уайтхэд (6), Килпатрик (4 + 11 подборов), Фой (3)Атланта: Шредер (16), Хардуэй (14), Миллсэп (14),Принс (13), Ховард (11 + 11 подборов), Мускала (7), Ильясова (4). Бэйзмор (3)Майами –113:116 (30:37, 28:31, 29:25, 26:23)Майами: Драгич (22), Ричардсон (17), Уайтсайд (16 + 12 подборов), Джонсон (15), Макгрудер (11), Дж. Джонсон (9), Рид (8), Бэббит (8), Эллингтон (7)Денвер: Галлинари (29), Йокич (19 + 10 подборов), Чендлер (19), Мудиай (17), Харрис (9), Мюррэй (9), Фарид (8), Пламли (6)– Индиана 135:130 OT (26:27, 34:26, 23:24, 21:27, 31:26)Кливленд: Джеймс (41 + 16 подборов + 11 передач), Ирвинг (23), Лав (20 + 12 подборов), Джей Ар Смит (18), Томпсон (12), Фрай (10), Уильямс (9), Шамперт (2)Индиана: Джордж (43), Майлз (27), Янг (19), Тиг (17 + 11 передач), Тернер (8), Эллис (7), Аллен (5), Стивенсон (4)– Вашингтон 139:115 (35:30, 32:27, 39:31, 33:27)Голден Стэйт: Карри (42), Томпсон (23), Ливингстон (17 + 7 подборов), Грин (11 + 12 подборов + 13 передач), Уэст (10), МакГи (10), Игудала (9), Пачулия (8), Маккоу (4). Кларк (3), Барнс (2)Вашингтон: Бил (20), Богданович (20), Уолл (15 + 11 передач), Портер (13), М-ф Моррис (13), Дженнингс (9), Маинми (8), Гортат (7), Убре (6), Саторански (4)Финикс –116:123 (21:31, 33:28, 29:31, 33:33)Финикс: Юлис (34 + 9 подборов + 9 передач), Букер (27 + 9 передач), Дадли (15), Джонс (10),(10 + 12 подборов + 4 блок-шота), Крисс (9), Бендер (9), Уильямс (2)Хьюстон: Беверли (26), Уильямс (23), Гордон (22), Уильямс (21), Нене (17), ), Капела (8 + 12 подборов), Тэйлор (3), Харрелл (3)1. *Бостон Селтикс – 50 побед/27 поражений2. *Кливленд Кавальерс – 49 /273. *Торонто Рэпторс – 47/304. *Вашингтон Уизардс – 46/315. Милуоки Бакс – 40/376. Атланта Хоукс – 39/387. Чикаго Буллз – 38/398. Майами Хит – 37/409. Индиана Пэйсерс – 37/4010. Шарлотт Хорнетс – 36/4111. Детройт Пистонс – 35/4212. **Нью-Йорк Никс – 29/4813. **Филадельфия Сиксерс – 28/4914. **Орландо Мэджик – 27/5015. **Бруклин Нетс – 18/591. * Голден Стэйт Уорриорз – 63 победы / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 59/173. *Хьюстон Рокетс – 52/254. *Юта Джаз – 47/305. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/316. *Оклахома-Сити Тандер – 43/337. *Мемфис Гриззлиз – 42/358. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/389. Денвер Наггетс –36/4010. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4411. **Даллас Маверикс – 32/4412. **Миннесота Тимбервулвз – 30/4513. **Сакраменто Кингз – 30/4714. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/5515. **Финикс Санз – 22/56* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф