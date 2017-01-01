НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Чикаго» обыграл «Атланту» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 1 апреля

Портленд:

Финикс:

Клипперс:

Лейкерс:

Чикаго:

Атланта:

Бруклин:

Орландо:

Миннесота:

Сакраменто:

В ночь на 2 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.«Финикс Санз» на выезде потерпел очередное поражение, на этот раз от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 117:130.Хозяева ушли и в начале второй четверти, их преимущество достигало 25 очков. В дальнейшем «Санз» несколько сократили отставание, но в итоге проиграли встречу.Самыми результативными игроками «Портленда» стали разыгрывающий Дэмьен Лиллард и атакующий защитник Си Джей Макколлум, набравшие 31 и 29 очков соответственно.Лучшим в составе «Финикса» стал атакующий защитник Девин Букер — 31 очко. Украинский центровойвышел в основном составе и провел в игре 15 минут 46 секунд, набрав 12 очков, сделав 7 подборов, 2 блокшота, совершив 1 потерю и получив 6 фолов.В Западной конференции «Портленд» на 8-м месте (38 побед, 38 поражений), «Финикс» потерпел 11-е поражение подряд и занимает предпоследнее место (22 победы, 55 поражений)1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (73 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,4 (69)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (72)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.5 (68)– Финикс 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30)Лиллард (31), Макколлум (29), Тернер (18),Харклесс (13), Вонле (12 + 13 подборов), Амину (12), Ленард (7), Крэбб (6), Коннотон (2)Букер (31), Уоррен (25), Крисс (19 + 13 подборов), Лень (12), Юлис (11), Уильямс (9), Дадли (6), Джонс (4)– Лейкерс 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32)Гриффин (36), Пол (29 + 12 передач), Редик (19), Джордан (11 + 12 подборов), Мба а Муте (7), Кроуфорд (7), Басс (4), Фелтон (2)Нваба (19), Ингрэм (18), Робинсон (16), Рэндл (14), Нэнс (8), Кларксон (7), Блэк (8), Эннис (6), Брюэр (6), Расселл (2)– Атланта 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20)Батлер (33), Рондо (25 + 11 подборов), Валентайн (13), Ципзер (10), Миротич (8), Лопес (8), Картер-Уильямс (5), Ловернь (4)Шредер (29), Хардуэй (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 12 подборов), Принс (9), Мускала (9), Бэйзмор (6), Кальдерон (5)– Орландо 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22)Лопес (30), Букер (23), Килпатрик (15), Хэмилтон (13), ЛеВерт (9), Лин (8), Гудвин (8), Динуидди (7), Уайтхэд (6), Холлис-Джефферсон (2)Вучевич (27 + 11 подборов), Гордон (22 + 15 подборов), Пэйтон (20 + 11 подборов + 11 передач), Фурнье (20), Микс (11), Росс (6), Огастин (5)Миннесота –117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32)Уиггинс (32), Таунс (26 + 11 подборов), Рубио (11 + 13 передач), Раш (11), Дженг (11), Джонс (6), Мухаммад (6), Пэйн (6), Данн (4), Каспи (4)Хилд (22), Лоусон (21 + 11 передач), Гэллоуэй (17), Аффлало (16), Коули-Стайн (15 + 10 подборов), Толливер (8), Коллисон (7), Маклемор (7), Лабиссьер (6), Папаяннис (4).1. *Бостон Селтикс – 49 побед/27 поражений2. *Кливленд Кавальерс – 48 /273. *Торонто Рэпторс – 46/304. *Вашингтон Уизардс – 46/305. Милуоки Бакс – 40/366. Атланта Хоукс – 39/377. Чикаго Буллз – 37/398. Майами Хит – 37/399. Индиана Пэйсерс – 37/3910. Шарлотт Хорнетс – 35/4111. Детройт Пистонс – 35/4212. **Нью-Йорк Никс – 29/4713. **Филадельфия Сиксерс – 28/4814. **Орландо Мэджик – 27/5015. **Бруклин Нетс – 17/591. * Голден Стэйт Уорриорз – 62 победы / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 58/173. *Хьюстон Рокетс – 51/254. *Юта Джаз – 47/295. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/316. *Оклахома-Сити Тандер – 43/327. *Мемфис Гриззлиз – 42/348. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/389. Денвер Наггетс –35/4010. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4311. **Даллас Маверикс – 31/4412. **Миннесота Тимбервулвз – 30/4513. **Сакраменто Кингз – 30/4714. **Финикс Санз – 22/5515. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/55* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф