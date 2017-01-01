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НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Чикаго» обыграл «Атланту» и другие результаты

Портленд – Финикс (130:117). Дэмьен Лиллард #0 (Портленд), Девин Букер #1 (Финикс)

В ночь на 2 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

«Финикс Санз» на выезде потерпел очередное поражение, на этот раз от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 117:130.
Хозяева ушли и в начале второй четверти, их преимущество достигало 25 очков. В дальнейшем «Санз» несколько сократили отставание, но в итоге проиграли встречу.
Самыми результативными игроками «Портленда» стали разыгрывающий Дэмьен Лиллард и атакующий защитник Си Джей Макколлум, набравшие 31 и 29 очков соответственно.
Лучшим в составе «Финикса» стал атакующий защитник Девин Букер — 31 очко. Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе и провел в игре 15 минут 46 секунд, набрав 12 очков, сделав 7 подборов, 2 блокшота, совершив 1 потерю и получив 6 фолов.
В Западной конференции «Портленд» на 8-м месте (38 побед, 38 поражений), «Финикс» потерпел 11-е поражение подряд и занимает предпоследнее место (22 победы, 55 поражений)

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (73 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,4 (69)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (72)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.5 (68)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 1 апреля
Портленд – Финикс 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30)
Портленд: Лиллард (31), Макколлум (29), Тернер (18),Харклесс (13), Вонле (12 + 13 подборов), Амину (12), Ленард (7), Крэбб (6), Коннотон (2)
Финикс: Букер (31), Уоррен (25), Крисс (19 + 13 подборов), Лень (12), Юлис (11), Уильямс (9), Дадли (6), Джонс (4)  

Клипперс – Лейкерс 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32)
Клипперс: Гриффин (36), Пол (29 + 12 передач), Редик (19), Джордан (11 + 12 подборов), Мба а Муте (7), Кроуфорд (7), Басс (4), Фелтон (2)
Лейкерс: Нваба (19), Ингрэм (18), Робинсон (16),  Рэндл (14), Нэнс (8), Кларксон (7), Блэк (8), Эннис (6), Брюэр (6), Расселл (2)

Чикаго – Атланта 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20)
Чикаго: Батлер (33), Рондо (25 + 11 подборов), Валентайн (13), Ципзер (10), Миротич (8), Лопес (8), Картер-Уильямс (5), Ловернь (4)
Атланта: Шредер (29), Хардуэй (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 12 подборов), Принс (9), Мускала (9), Бэйзмор (6), Кальдерон (5)

Бруклин – Орландо 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22)
Бруклин: Лопес (30), Букер (23), Килпатрик (15), Хэмилтон (13), ЛеВерт (9), Лин (8), Гудвин (8), Динуидди (7), Уайтхэд (6), Холлис-Джефферсон (2)
Орландо: Вучевич (27 + 11 подборов), Гордон (22 + 15 подборов), Пэйтон (20 + 11 подборов + 11 передач), Фурнье (20), Микс (11), Росс (6), Огастин (5)

Миннесота – Сакраменто 117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32)
Миннесота: Уиггинс (32), Таунс (26 + 11 подборов), Рубио (11 + 13 передач), Раш (11), Дженг (11), Джонс (6), Мухаммад (6), Пэйн (6), Данн (4), Каспи (4)
Сакраменто: Хилд (22), Лоусон (21 + 11 передач), Гэллоуэй (17), Аффлало (16), Коули-Стайн (15 + 10 подборов), Толливер (8), Коллисон (7), Маклемор (7), Лабиссьер (6), Папаяннис (4).

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Бостон Селтикс – 49 побед/27 поражений
2. *Кливленд Кавальерс – 48 /27
3. *Торонто Рэпторс – 46/30
4. *Вашингтон Уизардс – 46/30
5. Милуоки Бакс – 40/36
6. Атланта Хоукс – 39/37
7. Чикаго Буллз – 37/39
8. Майами Хит – 37/39
9. Индиана Пэйсерс – 37/39
10. Шарлотт Хорнетс – 35/41
11. Детройт Пистонс –  35/42
12. **Нью-Йорк Никс – 29/47
13. **Филадельфия Сиксерс –  28/48
14. **Орландо Мэджик – 27/50
15. **Бруклин Нетс – 17/59

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 62 победы / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 58/17
3. *Хьюстон Рокетс – 51/25
4. *Юта Джаз – 47/29
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/32
7. *Мемфис Гриззлиз – 42/34
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/38
9. Денвер Наггетс –35/40
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/43
11. **Даллас Маверикс – 31/44
12. **Миннесота Тимбервулвз – 30/45
13. **Сакраменто Кингз – 30/47
14. **Финикс Санз – 22/55
15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/55

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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