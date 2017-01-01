НБА. «Голден Стэт» обыграл «Хьюстон», «Кливленд» - «Филадельфию», «Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 31 марта

Торонто:

Индиана:

Бостон:

Орландо:

Кливленд:

Филадельфия:

Мемфис:

Даллас:

Оклахома-Сити:

Сан-Антонио:

Милуоки:

Детройт:

Новый Орлеан:

Сакраменто:

Майами:

Нью-Йорк:

Юта:

Вашингтон:

Голден Стэйт:

Хьюстон:

В ночь на 1 апреля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.«Оклахома-Сити Тандер» дома уступила принципиальному сопернику «Сан-Антонио Сперс» (95:99), несмотря на очередной трипл-дабл своего лидера, разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Это уже его 39-й трипл-дабл в сезоне - 32 очка 15 подборов и 12 передач.В противостоянии других фаворитов Запада «Голден Стэйт Уорриорз» во второй раз за неделю обыграл «Хьюстон Рокетс» (107:98).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (73 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,4 (69)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.1 (75)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (72)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.5 (68)– Денвер 122:114 (24:32, 32:24, 30:38, 36:20)Шарлотт: Уокер (31), Камински (22), Лэмб (13), Батюм (13), Кидд-Гилкрист (11), Белинелли (11), Марв. Уильямс (9), Зеллер (8), Пламли (4)Денвер: Йокич (26 + 13 подборов + 10 передач), Харрис (20), Галлинари (19), Фарид (18 + 13 подборов), Нельсон (12), Мюррэй (8), Чендлер (5), Пламли (4), Эрнангомес (2)– Индиана 111:100 (28:25, 18:23, 34:20, 31:32)ДеРозан (40), Валанчюнас (16 + 17 подборов), Ибака (15 + 12 подборов), Кэрролл (12), Райт (11), Такер (8), Джозеф (6), Паттерсон (3)Джордж (28), Тиг (19), Майлз (15), Янг (12), Брукс (11),Тернер (9), Эллис (4) Аллен (2)– Орландо 117:116 (31:29, 26:35, 35:26, 25:26)Томас (35), Краудер (18), Браун (12), Хорфорд (12), Розир (9), Олиник (9), Смарт (7), Грин (6), Джонсон (5), Жеребко (4)Гордон (32 + 16 подборов), Фурнье (20), Росс (17), Микс (13), Пэйтон (12 + 15 передач), Вучевич (8), Бийомбо (8), Хезонья (4), Уотсон (2)– Филадельфия 122:105 (32:29, 38:23, 34:25, 18:28)Джеймс (34), Ирвинг (24), Лав (18 + 10 подборов), Джей Ар Смит (14), Фрай (12), Томпсон (7 + 11 подборов), Уильямс (6), Уильямс (5), Шамперт (2)Луваву-Кабарро (19), Холмс (19), Лонг (16), Андерсон (12 + 10 подборов), Макконнелл (10), Стаускас (9), Шарич (8), Хендерсон (7), Сплиттер (5)– Даллас 99:90 (21:19, 34:15, 18:28, 26:28)Конли (28), Рэндолф (22 + 12 подборов), Дэниелс (21), Эннис (9), Райт (8), Аллен (4), Картер (3), Болдуин (2), Дэвис (2)Мэттьюз (13), Новицки (13 + 12 подборов), Бареа (13), Сет Карри (12), Ноэл (10), Харрис (10), Межри (8), Барнс (8), Феррелл (3)Оклахома-Сити –95:100 (25:16, 29:25, 22:30, 19:29)Уэстбрук (32 + 15 подборов + 12 передач), Оладипо (16), Адамс (13), Кантер (11), Сабонис (9), Абринес (5), Роберсон (4 + 12 подборов), Грант (3), Макдермотт (2)Ленард (28), Пау Газоль (17), Олдридж (14 + 10 подборов), Миллс (10), Джинобили (8), Ли (8), Паркер (8), Андерсон (4), Грин (2), Дедмон (1)– Детройт 108:105 OT (35:22, 21:26, 15:25, 24:22, 13:10)Адетокумбо (28 + 14 подборов), Миддлтон (25 + 10 подборов), Макер (23), Бизли (7), Вон (6), Деллаведова (6), Хоуз (5), Телетович (3), Монро (3), Снелл (2)Харрис (23), Колдуэлл-Поуп (17), Смит (16), Удрих (16), М-с Моррис (13), Луэр (9 + 10 подборов), Драммонд (7 + 13 подборов), Бэйнс (4)– Сакраменто 117:89 (32:19, 26:19, 26:26, 33:25)Казинс (37 + 13 подборов), Дэвис (19 + 12 подборов), Мур (13), Кроуфорд (12), Каннингем (12),Фрэйзер (8), Хилл (7), Холидэй (4), Кук (5)Маклемор (15),Хилд (13), Лабиссьер (13), Эванс (11), Коули-Стайн (11 + 14 подборов), Папаяннис (11), Темпл (7), Коллисон (5), Гэллоуэй (3)Майами –94:98 (29:33, 26:26, 20:18, 19:21)Драгич (22), Уайтсайд (17 + 16 подборов), Джонсон (15), Дж. Джонсон (12),Макгрудер (11), Эллингтон (8), Бэббит (5), Уайт (2), Ричардсон (2)Порзингис (22), Ли (20), Холидэй (12), Бэйкер (10), Эрнангомес (10 + 12 подборов), Вуячич (9), О’Куинн (7), Рэндл (6), Ндур (2)– Вашингтон 95:88 (24:19, 18:20, 22:22, 31:27)Хэйворд (19), Гобер (16 + 10 подборов), Мак (15), Инглс (11), Худ (11), Экзам (10), Уити (9), Джонсон (4)Бил (27), Уолл (16), Богданович (10), Убре (10), М-ф Моррис (8), Портер (7), Маинми (6),Гортат (4 + 11 подборов)– Хьюстон 107:98 (23:25, 33:36, 27:24, 24:13)Карри (24), Томпсон (20), Игудала (14), МакГи (13), Ливингстон (7), Кларк (7), Уэст (6),Барнс (6), Грин (6), Пачулия (2), МакАду (2)Харден (17 + 12 подборов), Гордон (15), Уильямс (15),Ариза (13), Беверли (11), Харрелл (11), Капела (8 + 14 подборов), Деккер (8)1. *Бостон Селтикс – 49 побед/27 поражений2. *Кливленд Кавальерс – 48 /273. *Вашингтон Уизардс – 46/304. *Торонто Рэпторс – 46/305. Милуоки Бакс – 40/366. Атланта Хоукс – 39/367. Майами Хит – 37/398. Индиана Пэйсерс – 37/399. Чикаго Буллз – 36/3910. Шарлотт Хорнетс – 35/4111. Детройт Пистонс – 35/4212. **Нью-Йорк Никс – 29/4713. **Филадельфия Сиксерс – 28/4814. **Орландо Мэджик – 27/4915. **Бруклин Нетс – 16/591. * Голден Стэйт Уорриорз – 62 победы / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 58/173. *Хьюстон Рокетс – 51/254. *Юта Джаз – 47/295. *Лос-Анджелес Клипперс – 46/316. *Оклахома-Сити Тандер – 43/327. *Мемфис Гриззлиз – 42/348. Портленд Трэйл Блэйзерс – 37/389. Денвер Наггетс –35/4010. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/4311. Даллас Маверикс – 31/4412. Миннесота Тимбервулвз – 30/4413. Сакраменто Кингз – 29/4714. **Финикс Санз – 22/5415. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/54* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф