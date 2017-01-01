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НБА. «Финикс» проиграл «Клипперс», «Чикаго» победил «Кливленд», «Портленд» выиграл у «Хьюстона» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Клипперс», «Чикаго» победил «Кливленд», «Портленд» выиграл у «Хьюстона» и другие результатыВ ночь на 31 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счтом 118:124.
После первой половины встречи гости вели с перевесом в 8 очков и удерживали лидерство до начала заключительной четверти. «Финиксу» удалось восстановить равновесие и сделать счет 102:102, но затем «Клипперс» вновь ушли в отрыв, принесший им итоговую победу.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 33 очка. Украинский центровой Алексей Лень вышел на паркет в основном составе, провел в игре чуть более 18 минут, за которые набрал 12 очков, сделал 3 подбора, 2 перехвата, 1 блокшот и получил 3 фола.
В составе победителей тяжелый форвард Блэйк Гриффин набрал 31 очко.
В Западной конференции «Клипперс» занимает 5-е место (46 побед, 31 поражение) и обеспечил себе участие в плей-офф. «Финикс» потерпел десятое поражение подряд и выбыл из гонки за выход в плей-офф, занимая в конференции предпоследнее место (22 победы, 54 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (72 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (68)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (74)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (71)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (67)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 30 марта
Финикс – Клипперс 118:124 (35:31, 24:36, 33:26, 26:31)
Финикс: Букер (33), Крисс (20), Юлис (16 + 13 передач), Уоррен (14 + 10 подборов), Лень (12), Джонс (10), Дадли (7), Уильямс (6)
Клипперс: Гриффин (31), Пол (29 + 10 передач), Кроуфорд (19), Редик (14), Мба а Муте (9), Джордан (7 + 17 подборов), Фелтон (7), Спейтс (5), Пирс (3)  

Детройт – Бруклин 90:89 (16:18, 19:21, 24:24, 31:26)
Детройт: М-с Моррис (28 + 13 подборов), Смит (21), Колдуэлл-Поуп (12), Харрис (8), Бэйнс (7), Удрих (6), Луэр (4), Драммонд (2 + 11 подборов), Хиллиард (2)
Бруклин: Килпатрик (15), Лин (14), Холлис-Джефферсон (14), Лопес (11), Динуидди (11), Букер (7), ЛеВерт (7),  Хэмилтон (6), Макдэниэлс (4)

Миннесота – Лейкерс 119:104 (37:37, 30:23, 29:22, 23:22)
Миннесота: Рубио (33 + 10 передач), Таунс (32), Уиггинс (27), Дженг (11 + 15 подборов), Раш (6), Каспи (4), Данн (2), Джонс (2), Мухаммад (2)
Лейкерс: Кларксон (18), Блэк (15 + 9 подборов), Расселл (14), Рэндл (12 + 13 подборов), Эннис (12), Робинсон (12),Брюэр (11), Нваба (4), Нэнс (4), Зубац (2)  

Чикаго – Кливленд 99:93 (22:28, 19:22, 37:21, 21:22)
Чикаго: Миротич (28 + 10 подборов), Батлер (25), Валентайн (12),Лопес (10 + 11 подборов), Портис (9), Рондо (7 + 15 передач), Ципзер (4), Картер-Уильямс (2), Ловернь (2)
Кливленд: Джеймс (26 + 10 подборов), Ирвинг (20), Томпсон (15 + 9 подборов), Джей Ар Смит (12), Лав (8 + 10 подборов), Фрай (5), Шамперт (4), Лиггинс (2), Фелдер (1)

Портленд – Хьюстон 117:107 (32:31, 33:25, 31:29, 21:22)
Портленд: Лиллард (31 + 11 передач), Нуркич (19 + 11 подборов), Харклесс (17), Крэбб (17), Амину (15), Макколлум (12), Вонле (3), Ленард (3)
Хьюстон: Харден (30), Ариза (17), Уильямс (14), Нене (14), Гордон (13), Беверли (9), Капела (8), Деккер (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Бостон Селтикс – 48 побед/27 поражений
2. *Кливленд Кавальерс – 47 /27
3. *Вашингтон Уизардс – 46/29
4. *Торонто Рэпторс – 45/30
5. Милуоки Бакс – 39/36
6. Атланта Хоукс – 39/36
7. Майами Хит – 37/38
8. Индиана Пэйсерс – 37/38
9. Чикаго Буллз – 36/39
10. Детройт Пистонс –  35/41
11. Шарлотт Хорнетс – 34/41
12. **Нью-Йорк Никс – 28/47
13. **Филадельфия Сиксерс –  28/47
14. **Орландо Мэджик – 27/48
15. **Бруклин Нетс – 16/59

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 61 победа / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 57/17
3. *Хьюстон Рокетс – 51/24
4. *Юта Джаз – 46/29
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 46/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/31
7. Мемфис Гриззлиз – 41/34
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 37/38
9. Денвер Наггетс –35/39
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 32/43
11. Даллас Маверикс – 31/43
12. Миннесота Тимбервулвз – 30/44
13. Сакраменто Кингз – 29/46
14. **Финикс Санз – 22/54
15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/54

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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