НБА. «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», «Клипперс» обыграл «Вашингтон», «Орландо» проиграл в ОТ «Оклахоме» и другие результаты

В ночь на 30 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.



Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче с «Орландо Мэджик» (114:106 ОТ) оформил свой 38-й трипл-дабл в сезоне - 57 очков, 13 подборов и 11 передач. Это рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле. Прежний рекорд принадлежал Джеймсу Хардену и Уилту Чемберлену — 53 очка.



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (72 матча)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (68)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (73)

4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (71)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (67)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 29 марта

Орландо – Оклахома-Сити 106:114 OT (18:20, 31:24, 33:28, 20:30, 4:12)

Орландо: Фурнье (24), Росс (23), Гордон (13), Бийомбо (12 + 11 подборов), Пэйтон (11), Вучевич (11 + 16 подборов), Огастин (8), Хезонья (4)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (57 + 13 подборов + 11 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (13), Адамс (7), Роберсон (6), Абринес (6), Сабонис (4), Кристон (2), Гибсон (2)



Филадельфия – Атланта 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20)

Филадельфия: Холмс (25), Шарич (15), Макконнелл (13), Андерсон (10), Лонг (10), Стаускас (9), Хендерсон (5), Луваву-Кабарро (5 + 10 подборов)

Атланта : Ховард (22 + 20 подборов), Хардуэй (19), Бэйзмор (19), Шредер (14), Ильясова (14), Принс (9), Хамфрис (2)



Бостон – Милуоки 100:103 (24:24, 25:31, 28:25, 23:23)

Бостон: Томас (32), Краудер (13), Брэдли (12 + 10 подборов), Хорфорд (11), Смарт (11 + 11 подборов), Зеллер (7), Джонсон (6), Янг (3), Браун (3), Розир (2)

Милуоки: Адетокумбо (22), Миддлтон (19), Брогдон (16), Монро (16), Телетович (8), Деллаведова (7), Терри (4), Хоуз (4), Макер (4), Снелл (3)



Торонто – Шарлотт 106:110 (19:22, 28:28, 27:16, 32:44)

Торонто: ДеРозан (28), Джозеф (18), Ибака (15), Валанчюнас (14 + 15 подборов), Пауэлл (10), Паттерсон (10), Такер (6), Кэрролл (3), Райт (2)

Шарлотт: Белинелли (21), Уокер (19), Марв. Уильямс (18 + 12 подборов), Батюм (15), Камински (13), Робертс (9), Кидд-Гилкрист (6), Пламли (5), Лэмб (4)



Нью-Йорк – Майами 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)

Нью-Йорк: Порзингис (20), Эрнангомес (12), Ли (10), Энтони (9), Рэндл (9), Холидэй (6), Бэйкер (6), Вуячич (5), Кузминскас (4), О’Куинн (4), Ндур (3)

Майами: Драгич (20), Дж. Джонсон (18), Ричардсон (17), Джонсон (12),Уайтсайд (11), Эллингтон (8), Уайт (7), Макгрудер (6), Бэббит (3), Рид (3)



Мемфис – Индиана 110:97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)

Мемфис: Конли (36), Картер (21), Рэндолф (17), Райт (13), Аллен (7), Эннис (7 + 10 подборов), Дэниелс (5), Харрисон (4)

Индиана: Джордж (22), Брукс (18), Янг (16 + 13 подборов), Майлз (15), Тернер (9), Тиг (4), Янг (4), Кристмас (3), Аллен (2), Серафин (2), Эллис (2)



Нью-Орлеан – Даллас 121:118 (27:23, 36:28, 26:32, 32:35)

Нью-Орлеан: Дэвис (30 + 13 подборов), Казинс (29 + 16 подборов), Холидэй (18), Кроуфорд (15), Каннингем (15), Хилл (7), Мур (5), Фрэйзер (2)

Даллас: Новицки (23), Барнс (19), Сет Карри (18), Мэттьюз (10), Феррелл (15), Бареа (8 + 11 передач), Финни-Смит (8), Ноэл (7), Пауэлл (6), Харрис (2), Ютофф (2)



Сан-Антонио – Голден Стэйт 98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)

Сан-Антонио: Ленард (19), Пау Газоль (18),Олдридж (17), Грин (16), Ли (8), Миллс (6), Джинобили (6), Андерсон (4), Дедмон (4)

Голден Стэйт: Карри (29 + 11 передач), Томпсон (23), Уэст (15), Игудала (14), Кларк (7), Пачулия (6), Ливингстон (5), МакГи (4), Грин (4), Барнс (3)



Клипперс – Вашингтон 133:124 (39:31, 35:32, 36:35, 23:26)

Клипперс: Редик (31), Пол (27 + 13 передач), Гриффин (26 + 10 подборов), Джордан (23 + 18 подборов), Кроуфорд (14), Спейтс (5), Мба а Муте (5), Фелтон (2)

Вашингтон: Уолл (41), Бил (27), М-ф Моррис (14), Смит (14), Убре (10), Гортат (6), Маинми (5), Портер (4), Богданович (3)



Сакраменто – Юта 82:112 (14:34, 29:16, 24:28, 15:34)

Сакраменто: Маклемор (22), Коллисон (12), Лоусон (11), Эванс (9), Лабиссьер (9), Папаяннис (8), Коули-Стайн (7), Хилд (2), Гэллоуэй (2)

Юта: Хэйворд (20), Худ (18), Гобер (16 + 15 подборов), Мак (14), Инглс (12), Диао (11), Джонсон (9), Уити (7), Беркс (3), Лайлс (2)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. *Кливленд Кавальерс – 47 побед / 26 поражений

2. *Бостон Селтикс – 48/27

3. *Вашингтон Уизардс – 46/29

4. *Торонто Рэпторс – 45/30

5. Милуоки Бакс – 39/36

6. Атланта Хоукс – 39/36

7. Майами Хит – 37/38

8. Индиана Пэйсерс – 37/38

9. Чикаго Буллз – 35/39

10. Шарлотт Хорнетс – 34/41

11. Детройт Пистонс – 34/41

12. **Нью-Йорк Никс – 28/47

13. **Филадельфия Сиксерс – 28/47

14. **Орландо Мэджик – 27/48

15. **Бруклин Нетс – 16/58



Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 61 победа / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 57/17

3. *Хьюстон Рокетс – 51/23

4. *Юта Джаз – 46/29

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 45/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/31

7. Мемфис Гриззлиз – 41/34

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 36/38

9. Денвер Наггетс –35/39

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 32/43

11. Даллас Маверикс – 31/43

12. Миннесота Тимбервулвз – 29/44

13. Сакраменто Кингз – 29/46

14. **Финикс Санз – 22/53

15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53



* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф В ночь на 30 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче с «Орландо Мэджик» (114:106 ОТ) оформил свой 38-й трипл-дабл в сезоне - 57 очков, 13 подборов и 11 передач. Это рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле. Прежний рекорд принадлежал Джеймсу Хардену и Уилту Чемберлену — 53 очка.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (72 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (68)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (73)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (71)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (67)Орландо –106:114 OT (18:20, 31:24, 33:28, 20:30, 4:12)Фурнье (24), Росс (23), Гордон (13), Бийомбо (12 + 11 подборов), Пэйтон (11), Вучевич (11 + 16 подборов), Огастин (8), Хезонья (4)Уэстбрук (57 + 13 подборов + 11 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (13), Адамс (7), Роберсон (6), Абринес (6), Сабонис (4), Кристон (2), Гибсон (2)Филадельфия –92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20)Холмс (25), Шарич (15), Макконнелл (13), Андерсон (10), Лонг (10), Стаускас (9), Хендерсон (5), Луваву-Кабарро (5 + 10 подборов): Ховард (22 + 20 подборов), Хардуэй (19), Бэйзмор (19), Шредер (14), Ильясова (14), Принс (9), Хамфрис (2)Бостон –100:103 (24:24, 25:31, 28:25, 23:23)Томас (32), Краудер (13), Брэдли (12 + 10 подборов), Хорфорд (11), Смарт (11 + 11 подборов), Зеллер (7), Джонсон (6), Янг (3), Браун (3), Розир (2)Адетокумбо (22), Миддлтон (19), Брогдон (16), Монро (16), Телетович (8), Деллаведова (7), Терри (4), Хоуз (4), Макер (4), Снелл (3)Торонто –106:110 (19:22, 28:28, 27:16, 32:44)ДеРозан (28), Джозеф (18), Ибака (15), Валанчюнас (14 + 15 подборов), Пауэлл (10), Паттерсон (10), Такер (6), Кэрролл (3), Райт (2)Белинелли (21), Уокер (19), Марв. Уильямс (18 + 12 подборов), Батюм (15), Камински (13), Робертс (9), Кидд-Гилкрист (6), Пламли (5), Лэмб (4)Нью-Йорк –88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)Порзингис (20), Эрнангомес (12), Ли (10), Энтони (9), Рэндл (9), Холидэй (6), Бэйкер (6), Вуячич (5), Кузминскас (4), О’Куинн (4), Ндур (3)Драгич (20), Дж. Джонсон (18), Ричардсон (17), Джонсон (12),Уайтсайд (11), Эллингтон (8), Уайт (7), Макгрудер (6), Бэббит (3), Рид (3)– Индиана 110:97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)Конли (36), Картер (21), Рэндолф (17), Райт (13), Аллен (7), Эннис (7 + 10 подборов), Дэниелс (5), Харрисон (4)Джордж (22), Брукс (18), Янг (16 + 13 подборов), Майлз (15), Тернер (9), Тиг (4), Янг (4), Кристмас (3), Аллен (2), Серафин (2), Эллис (2)– Даллас 121:118 (27:23, 36:28, 26:32, 32:35)Дэвис (30 + 13 подборов), Казинс (29 + 16 подборов), Холидэй (18), Кроуфорд (15), Каннингем (15), Хилл (7), Мур (5), Фрэйзер (2)Новицки (23), Барнс (19), Сет Карри (18), Мэттьюз (10), Феррелл (15), Бареа (8 + 11 передач), Финни-Смит (8), Ноэл (7), Пауэлл (6), Харрис (2), Ютофф (2)Сан-Антонио –98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)Ленард (19), Пау Газоль (18),Олдридж (17), Грин (16), Ли (8), Миллс (6), Джинобили (6), Андерсон (4), Дедмон (4)Карри (29 + 11 передач), Томпсон (23), Уэст (15), Игудала (14), Кларк (7), Пачулия (6), Ливингстон (5), МакГи (4), Грин (4), Барнс (3)– Вашингтон 133:124 (39:31, 35:32, 36:35, 23:26)Редик (31), Пол (27 + 13 передач), Гриффин (26 + 10 подборов), Джордан (23 + 18 подборов), Кроуфорд (14), Спейтс (5), Мба а Муте (5), Фелтон (2)Уолл (41), Бил (27), М-ф Моррис (14), Смит (14), Убре (10), Гортат (6), Маинми (5), Портер (4), Богданович (3)Сакраменто –82:112 (14:34, 29:16, 24:28, 15:34)Маклемор (22), Коллисон (12), Лоусон (11), Эванс (9), Лабиссьер (9), Папаяннис (8), Коули-Стайн (7), Хилд (2), Гэллоуэй (2)Хэйворд (20), Худ (18), Гобер (16 + 15 подборов), Мак (14), Инглс (12), Диао (11), Джонсон (9), Уити (7), Беркс (3), Лайлс (2)1. *Кливленд Кавальерс – 47 побед / 26 поражений2. *Бостон Селтикс – 48/273. *Вашингтон Уизардс – 46/294. *Торонто Рэпторс – 45/305. Милуоки Бакс – 39/366. Атланта Хоукс – 39/367. Майами Хит – 37/388. Индиана Пэйсерс – 37/389. Чикаго Буллз – 35/3910. Шарлотт Хорнетс – 34/4111. Детройт Пистонс – 34/4112. **Нью-Йорк Никс – 28/4713. **Филадельфия Сиксерс – 28/4714. **Орландо Мэджик – 27/4815. **Бруклин Нетс – 16/581. * Голден Стэйт Уорриорз – 61 победа / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 57/173. *Хьюстон Рокетс – 51/234. *Юта Джаз – 46/295. *Лос-Анджелес Клипперс – 45/316. *Оклахома-Сити Тандер – 43/317. Мемфис Гриззлиз – 41/348. Портленд Трэйл Блэйзерс – 36/389. Денвер Наггетс –35/3910. Нью-Орлеан Пеликанс – 32/4311. Даллас Маверикс – 31/4312. Миннесота Тимбервулвз – 29/4413. Сакраменто Кингз – 29/4614. **Финикс Санз – 22/5315. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53* Обеспечили место в плей-офф** Выбыли из гонки за место в плей-офф