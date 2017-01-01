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НБА. «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», «Клипперс» обыграл «Вашингтон», «Орландо» проиграл в ОТ «Оклахоме» и другие результаты

Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити)

В ночь на 30 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче с «Орландо Мэджик» (114:106 ОТ) оформил свой 38-й трипл-дабл в сезоне - 57 очков, 13 подборов и 11 передач. Это рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле. Прежний рекорд принадлежал Джеймсу Хардену и Уилту Чемберлену — 53 очка.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (72 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (68)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (73)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (71)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (67)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 29 марта
Орландо – Оклахома-Сити 106:114 OT (18:20, 31:24, 33:28, 20:30, 4:12)
Орландо: Фурнье (24), Росс (23), Гордон (13), Бийомбо (12 + 11 подборов), Пэйтон (11), Вучевич (11 + 16 подборов), Огастин (8), Хезонья (4)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (57 + 13 подборов + 11 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (13), Адамс (7), Роберсон (6), Абринес (6), Сабонис (4), Кристон (2), Гибсон (2)

Филадельфия – Атланта 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20)
Филадельфия: Холмс (25), Шарич (15), Макконнелл (13), Андерсон (10), Лонг (10), Стаускас (9), Хендерсон (5), Луваву-Кабарро (5 + 10 подборов)
Атланта: Ховард (22 + 20 подборов), Хардуэй (19), Бэйзмор (19), Шредер (14), Ильясова (14), Принс (9), Хамфрис (2)

Бостон – Милуоки 100:103 (24:24, 25:31, 28:25, 23:23)
Бостон: Томас (32), Краудер (13), Брэдли (12 + 10 подборов), Хорфорд (11), Смарт (11 + 11 подборов), Зеллер (7), Джонсон (6), Янг (3), Браун (3), Розир (2)
Милуоки: Адетокумбо (22), Миддлтон (19), Брогдон (16), Монро (16), Телетович (8), Деллаведова (7), Терри (4), Хоуз (4), Макер (4), Снелл (3)

Торонто – Шарлотт 106:110 (19:22, 28:28, 27:16, 32:44)
Торонто: ДеРозан (28), Джозеф (18), Ибака (15), Валанчюнас (14 + 15 подборов), Пауэлл (10), Паттерсон (10), Такер (6), Кэрролл (3), Райт (2)
Шарлотт: Белинелли (21), Уокер (19), Марв. Уильямс (18 + 12 подборов), Батюм (15), Камински (13), Робертс (9), Кидд-Гилкрист (6), Пламли (5), Лэмб (4)

Нью-Йорк – Майами 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)
Нью-Йорк: Порзингис (20), Эрнангомес (12), Ли (10), Энтони (9), Рэндл (9), Холидэй (6), Бэйкер (6), Вуячич (5), Кузминскас (4), О’Куинн (4), Ндур (3)
Майами: Драгич (20), Дж. Джонсон (18), Ричардсон (17), Джонсон (12),Уайтсайд (11), Эллингтон (8), Уайт (7), Макгрудер (6), Бэббит (3), Рид (3)

Мемфис – Индиана 110:97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)
Мемфис: Конли (36), Картер (21), Рэндолф (17),  Райт (13), Аллен (7), Эннис (7 + 10 подборов), Дэниелс (5), Харрисон (4)
Индиана: Джордж (22), Брукс (18), Янг (16 + 13 подборов), Майлз (15), Тернер (9), Тиг (4), Янг (4), Кристмас (3), Аллен (2), Серафин (2), Эллис (2)

Нью-Орлеан – Даллас 121:118 (27:23, 36:28, 26:32, 32:35)
Нью-Орлеан: Дэвис (30 + 13 подборов), Казинс (29 + 16 подборов), Холидэй (18), Кроуфорд (15), Каннингем (15), Хилл (7), Мур (5), Фрэйзер (2)
Даллас: Новицки (23), Барнс (19), Сет Карри (18), Мэттьюз (10), Феррелл (15), Бареа (8 + 11 передач), Финни-Смит (8), Ноэл (7), Пауэлл (6), Харрис (2), Ютофф (2)

Сан-Антонио – Голден Стэйт 98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)
Сан-Антонио: Ленард (19), Пау Газоль (18),Олдридж (17), Грин (16), Ли (8), Миллс (6), Джинобили (6), Андерсон (4), Дедмон (4)
Голден Стэйт: Карри (29 + 11 передач), Томпсон (23), Уэст (15), Игудала (14), Кларк (7), Пачулия (6), Ливингстон (5), МакГи (4), Грин (4), Барнс (3)

Клипперс – Вашингтон 133:124 (39:31, 35:32, 36:35, 23:26)
Клипперс: Редик (31), Пол (27 + 13 передач), Гриффин (26 + 10 подборов), Джордан (23 + 18 подборов), Кроуфорд (14), Спейтс (5), Мба а Муте (5), Фелтон (2)
Вашингтон: Уолл (41), Бил (27), М-ф Моррис (14), Смит (14), Убре (10), Гортат (6), Маинми (5), Портер (4), Богданович (3)

Сакраменто – Юта 82:112 (14:34, 29:16, 24:28, 15:34)
Сакраменто: Маклемор (22), Коллисон (12), Лоусон (11), Эванс (9), Лабиссьер (9), Папаяннис (8), Коули-Стайн (7), Хилд (2), Гэллоуэй (2)
Юта: Хэйворд (20), Худ (18), Гобер (16 + 15 подборов), Мак (14), Инглс (12), Диао (11), Джонсон (9), Уити (7), Беркс (3), Лайлс (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Кливленд Кавальерс – 47 побед / 26 поражений
2. *Бостон Селтикс – 48/27
3. *Вашингтон Уизардс – 46/29
4. *Торонто Рэпторс – 45/30
5. Милуоки Бакс – 39/36
6. Атланта Хоукс – 39/36
7. Майами Хит – 37/38
8. Индиана Пэйсерс – 37/38
9. Чикаго Буллз – 35/39
10. Шарлотт Хорнетс – 34/41
11. Детройт Пистонс –  34/41
12. **Нью-Йорк Никс – 28/47
13. **Филадельфия Сиксерс –  28/47
14. **Орландо Мэджик – 27/48
15. **Бруклин Нетс – 16/58

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 61 победа / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 57/17
3. *Хьюстон Рокетс – 51/23
4. *Юта Джаз – 46/29
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 45/31
6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/31
7. Мемфис Гриззлиз – 41/34
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 36/38
9. Денвер Наггетс –35/39
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 32/43
11. Даллас Маверикс – 31/43
12. Миннесота Тимбервулвз – 29/44
13. Сакраменто Кингз – 29/46
14. **Финикс Санз – 22/53
15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53

* Обеспечили место в плей-офф
** Выбыли из гонки за место в плей-офф
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