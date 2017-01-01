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НБА. «Финикс» проиграл «Атланте», «Голден Стэйт « обыграл «Хьюстон», «Портленд» выиграл у «Денвера» и другие результаты

НБА. «Финикс» проиграл «Атланте», «Голден Стэйт « обыграл «Хьюстон», «Портленд» выиграл у «Денвера» и другие результаты

В ночь на 29 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на выезде уступил в упорной борьбе «Атланте Хоукс» со счетом 91:95. Во второй четверти преимущество хозяев доходило до 18 очков, однако «Санз» в четвертой четверти смогли на некоторое время даже выйти вперед. Тем не менее, в концовке «Хоукс» вырвали победу.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Деннис Шрёдер, набравший 27 очков, а дабл-даблы оформили форвард Эрсан Ильянова (18 очков, 12 подборов) и центровой Дуайт Ховард (15 очков, 11 подборов).
В составе «Финикса» 24 очка набрал форвард Ти Джей Уоррен, на счету защитника Тайлера Юлиса дабл-дабл (15 очков, 10 передач). Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете чуть более 25 минут, за которые набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот, совершил 3 потери и получил 4 фола.
«Хоукс» прервали серию из 7 поражений, и занимают 5-е место в Восточной конференции (38 побед, 36 поражений). «Санз» проиграли 9 матчей подряд и выбыли из гонки за место в плей-офф, занимая предпоследнее место в Западной конференции (22 победы, 53 поражения).

В других матчах игрового дня третья команда Запада «Хьюстон Рокетс» уступила на своей площадке лидеру конференции «Голден Стэйт Уорриорз» (106:113). «Портленд Трэйл Блэйзерз» одержал победу над главным соперником за место в плей-офф  «Денвером Наггетс» (122:113).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (71 матч)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (67)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (73)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (70)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (66)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.28 марта
Атланта – Финикс 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23)
Атланта: Шредер (27), Ильясова (18 + 12 подборов), Принс (15), Ховард (15 + 11 подборов), Хамфрис (7), Кальдерон (6), Данливи (3), Мускала (2), Хардуэй (2)
Финикс: Уоррен (24), Юлис (15 + 10 передач), Джонс (13), Лень (12 + 7 подборов), Крисс (7), Эдди (7), Дадли (6), Уильямс (4), Прайс (3)

Шарлотт – Милуоки 108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24)
Шарлотт: Уокер (26), Камински (20), Лэмб (16), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (8), Марв. Уильямс (6), Белинелли (6), Батюм (5),  Уэбер (5), Робертс (4)
Милуоки: Снелл (26), Адетокумбо (20), Миддлтон (14), Брогдон (14 + 10 передач), Монро (13), Деллаведова (8), Телетович (8), Хоуз (7), Терри (6), Макер (2)  

Индиана – Миннесота 114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28)
Индиана: Джордж (37), Тиг (20 + 10 передач), Эллис (19), Тернер (15), Янг (14), Майлз (6), Кристмас (2), Аллен (1)
Миннесота: Таунс (37 + 12 подборов), Рубио (21 + 10 передач), Дженг (19), Уиггинс (17), Данн (9), Раш (6), Джонс (2), Каспи (2), Мухаммад (2)

Бруклин – Филадельфия 101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27)
Бруклин: Лопес (26), Лин (11), Холлис-Джефферсон (11), Динуидди (10), Килпатрик (9), ЛеВерт (9), Макдэниэлс (6), Букер (6), Фой (5), Хэмилтон (4), Уайтхэд (3), Эйси (1)
Филадельфия: Шарич (23), Ковингтон (21 + 13 подборов), Луваву-Кабарро (17), Холмс (13), Стаускас (11), Андерсон (9), Макконнелл (8 + 10 передач), Лонг (2), Сплиттер (2)

Детройт – Майами 96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19)
Детройт: Колдуэлл-Поуп (25), Смит (19), Харрис (19), Драммонд (9 + 13 подборов), М-с Моррис (7), Удрих (6), Джонсон (5), Бэйнс (4), Луэр (2)
Майами: Драгич (28), Уайтсайд (17), Дж. Джонсон (16),Макгрудер (12), Ричардсон (9), Рид (6), Бэббит (5), Джонсон (2), Эллингтон (2)

Хьюстон – Голден Стэйт 106:113 (20:37, 32:23, 23:26, 31:27)
Хьюстон: Харден (24 + 11 подборов + 13 передач), Капела (21), Уильямс (17), Ариза (13), Беверли (10), Гордон (10), Нене (6), Деккер (5)
Голден Стэйт: Карри (32 + 10 подборов), Томпсон (25), Грин (19), Игудала (12), Ливингстон (6), Кларк (4), Барнс (4), МакГи (4), Маккоу (3), Пачулия (2)

Портленд – Денвер 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28)
Портленд: Макколлум (39), Нуркич (33 + 16 подборов), Лиллард (19), Харклесс (4), Амину (15), Тернер (4), Вонле (4), Крэбб (2), Ленард (2)
Денвер: Нельсон (23), Харрис (19), Чендлер (17), Йокич (17), Галлинари (13), Бартон (13), Фарид (8 + 14 подборов), Мюррэй (3)

Лейкерс – Вашингтон 108:119 (27:27, 31:28, 37:27, 13:37)
Лейкерс: Расселл (28), Кларксон (22), Эннис (11), Зубац (10), Блэк (10), Брюэр (9), Нваба (8), Рэндл (6), Нэнс (4 + 11 подборов)
Вашингтон: Уолл (34 + 14 передач), Портер (18), Бил (16), Убре (12), Маинми (10), М-ф Моррис (8), Гортат (7 + 10 подборов), Богданович (6), Смит (6), Дженнингс (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. *Бостон Селтикс – 48 побед/26 поражений
2. *Кливленд Кавальерс – 47/26
3. *Вашингтон Уизардс – 46/28
4. *Торонто Рэпторс – 45/29
5. Атланта Хоукс – 38/36
6. Милуоки Бакс – 38/36
6. Индиана Пэйсерс – 37/37
8. Майами Хит – 36/38
9. Чикаго Буллз – 35/39
10. Детройт Пистонс –  34/41
11. Шарлотт Хорнетс – 33/41
12. Филадельфия Сиксерс –  28/46
13. Нью-Йорк Никс – 28/46
14. Орландо Мэджик – 27/47
15. Бруклин Нетс – 16/58

Западная конференция
1. * Голден Стэйт Уорриорз – 60 побед / 14 поражений
2. *Сан-Антонио Сперс – 57/16
3. *Хьюстон Рокетс – 51/23
4. *Юта Джаз – 45/29
5. *Лос-Анджелес Клипперс – 44/31
6. Оклахома-Сити Тандер – 42/31
7. Мемфис Гриззлиз – 40/34
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 36/38
9. Денвер Наггетс –35/39
10. Даллас Маверикс – 31/42
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 31/43
12. Миннесота Тимбервулвз – 29/44
13. Сакраменто Кингз – 29/45
14. Финикс Санз – 22/53
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53

* Обеспечили место в плей-офф
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