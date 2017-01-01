НБА. «Финикс» проиграл «Атланте», «Голден Стэйт « обыграл «Хьюстон», «Портленд» выиграл у «Денвера» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.28 марта

Атланта:

Финикс:

Шарлотт:

Милуоки:

Индиана:

Миннесота:

Бруклин:

Филадельфия:

Детройт:

Майами:

Хьюстон:

Голден Стэйт:

Портленд:

Денвер:

Лейкерс:

Вашингтон

В ночь на 29 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.«Финикс Санз» на выезде уступил в упорной борьбе «Атланте Хоукс» со счетом 91:95. Во второй четверти преимущество хозяев доходило до 18 очков, однако «Санз» в четвертой четверти смогли на некоторое время даже выйти вперед. Тем не менее, в концовке «Хоукс» вырвали победу.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Деннис Шрёдер, набравший 27 очков, а дабл-даблы оформили форвард Эрсан Ильянова (18 очков, 12 подборов) и центровой Дуайт Ховард (15 очков, 11 подборов).В составе «Финикса» 24 очка набрал форвард Ти Джей Уоррен, на счету защитника Тайлера Юлиса дабл-дабл (15 очков, 10 передач). Украинский центровойпровел на паркете чуть более 25 минут, за которые набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот, совершил 3 потери и получил 4 фола.«Хоукс» прервали серию из 7 поражений, и занимают 5-е место в Восточной конференции (38 побед, 36 поражений). «Санз» проиграли 9 матчей подряд и выбыли из гонки за место в плей-офф, занимая предпоследнее место в Западной конференции (22 победы, 53 поражения).В других матчах игрового дня третья команда Запада «Хьюстон Рокетс» уступила на своей площадке лидеру конференции «Голден Стэйт Уорриорз» (106:113). «Портленд Трэйл Блэйзерз» одержал победу над главным соперником за место в плей-офф «Денвером Наггетс» (122:113).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (71 матч)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (67)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (73)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (70)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.3 (66)– Финикс 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23)Шредер (27), Ильясова (18 + 12 подборов), Принс (15), Ховард (15 + 11 подборов), Хамфрис (7), Кальдерон (6), Данливи (3), Мускала (2), Хардуэй (2)Уоррен (24), Юлис (15 + 10 передач), Джонс (13),(12 + 7 подборов), Крисс (7), Эдди (7), Дадли (6), Уильямс (4), Прайс (3)Шарлотт –108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24)Уокер (26), Камински (20), Лэмб (16), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (8), Марв. Уильямс (6), Белинелли (6), Батюм (5), Уэбер (5), Робертс (4)Снелл (26), Адетокумбо (20), Миддлтон (14), Брогдон (14 + 10 передач), Монро (13), Деллаведова (8), Телетович (8), Хоуз (7), Терри (6), Макер (2)Индиана –114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28)Джордж (37), Тиг (20 + 10 передач), Эллис (19), Тернер (15), Янг (14), Майлз (6), Кристмас (2), Аллен (1)Таунс (37 + 12 подборов), Рубио (21 + 10 передач), Дженг (19), Уиггинс (17), Данн (9), Раш (6), Джонс (2), Каспи (2), Мухаммад (2)Бруклин –101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27)Лопес (26), Лин (11), Холлис-Джефферсон (11), Динуидди (10), Килпатрик (9), ЛеВерт (9), Макдэниэлс (6), Букер (6), Фой (5), Хэмилтон (4), Уайтхэд (3), Эйси (1)Шарич (23), Ковингтон (21 + 13 подборов), Луваву-Кабарро (17), Холмс (13), Стаускас (11), Андерсон (9), Макконнелл (8 + 10 передач), Лонг (2), Сплиттер (2)Детройт –96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19)Колдуэлл-Поуп (25), Смит (19), Харрис (19), Драммонд (9 + 13 подборов), М-с Моррис (7), Удрих (6), Джонсон (5), Бэйнс (4), Луэр (2)Драгич (28), Уайтсайд (17), Дж. Джонсон (16),Макгрудер (12), Ричардсон (9), Рид (6), Бэббит (5), Джонсон (2), Эллингтон (2)Хьюстон –106:113 (20:37, 32:23, 23:26, 31:27)Харден (24 + 11 подборов + 13 передач), Капела (21), Уильямс (17), Ариза (13), Беверли (10), Гордон (10), Нене (6), Деккер (5)Карри (32 + 10 подборов), Томпсон (25), Грин (19), Игудала (12), Ливингстон (6), Кларк (4), Барнс (4), МакГи (4), Маккоу (3), Пачулия (2)– Денвер 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28)Макколлум (39), Нуркич (33 + 16 подборов), Лиллард (19), Харклесс (4), Амину (15), Тернер (4), Вонле (4), Крэбб (2), Ленард (2)Нельсон (23), Харрис (19), Чендлер (17), Йокич (17), Галлинари (13), Бартон (13), Фарид (8 + 14 подборов), Мюррэй (3)Лейкерс –108:119 (27:27, 31:28, 37:27, 13:37)Расселл (28), Кларксон (22), Эннис (11), Зубац (10), Блэк (10), Брюэр (9), Нваба (8), Рэндл (6), Нэнс (4 + 11 подборов): Уолл (34 + 14 передач), Портер (18), Бил (16), Убре (12), Маинми (10), М-ф Моррис (8), Гортат (7 + 10 подборов), Богданович (6), Смит (6), Дженнингс (2)1. *Бостон Селтикс – 48 побед/26 поражений2. *Кливленд Кавальерс – 47/263. *Вашингтон Уизардс – 46/284. *Торонто Рэпторс – 45/295. Атланта Хоукс – 38/366. Милуоки Бакс – 38/366. Индиана Пэйсерс – 37/378. Майами Хит – 36/389. Чикаго Буллз – 35/3910. Детройт Пистонс – 34/4111. Шарлотт Хорнетс – 33/4112. Филадельфия Сиксерс – 28/4613. Нью-Йорк Никс – 28/4614. Орландо Мэджик – 27/4715. Бруклин Нетс – 16/581. * Голден Стэйт Уорриорз – 60 побед / 14 поражений2. *Сан-Антонио Сперс – 57/163. *Хьюстон Рокетс – 51/234. *Юта Джаз – 45/295. *Лос-Анджелес Клипперс – 44/316. Оклахома-Сити Тандер – 42/317. Мемфис Гриззлиз – 40/348. Портленд Трэйл Блэйзерс – 36/389. Денвер Наггетс –35/3910. Даллас Маверикс – 31/4211. Нью-Орлеан Пеликанс – 31/4312. Миннесота Тимбервулвз – 29/4413. Сакраменто Кингз – 29/4514. Финикс Санз – 22/5315. Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53* Обеспечили место в плей-офф