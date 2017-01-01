НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Баскетболист «Чикаго Буллс» Робин Лопес подрался с игроком «Торонто Рэпторс» Сержем Ибакой в матче регулярного чемпионата НБА.



Конфликт между спортсменами возник в третьей четверти. Словесная перепалка переросла в драку, после чего оба игрока были удалены до конца игры.



Рост баскетболистов превышает два метра, Лопес весит 116 килограммов, Ибака — 111.



Встреча завершилась победой Торонто в овертайме - 122:120 ОТ.



