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НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»
Баскетболист «Чикаго Буллс» Робин Лопес подрался с игроком «Торонто Рэпторс» Сержем Ибакой в матче регулярного чемпионата НБА.

Конфликт между спортсменами возник в третьей четверти. Словесная перепалка переросла в драку, после чего оба игрока были удалены до конца игры.

Рост баскетболистов превышает два метра, Лопес весит 116 килограммов, Ибака — 111.

Встреча завершилась победой Торонто в овертайме - 122:120 ОТ.

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