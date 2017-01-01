На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Вашингтон» обыграл «Атланту», «Кливленд» проиграл «Денверу» и другие результаты
Денвер – Кливленд (126:113). Кайри Ирвинг #2 (Кливленд) В ночь на 23 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

Действующий чемпион «Кливленд Кавальерс» на выезде уступил «Денвер Наггетс» со счетом 113:126.
После первой половины встречи «Кавальерс» уступали с разницей в 14 очков. После перерыва шла равная борьба и отыграть отставание «Кливленду» не удалось.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 33 очка, его коллега по амплуа Дерон Уильямс набрал 19 очков, а легкий форвард Леброн Джеймс - 18 очков.
В составе победителей лучшим был атакующий защитник Гэри Харрис, записавший на свой счет 21 очко, еще 20 очков на счету его напарника Уилла Бартона, а центровой Никола Йокич сделал дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.
«Кавальерс» потерпели второе поражение в последних пяти матчах. «Наггетс» одержали победу после двух поражений подряд.
«Кливленд» - лидер Восточной конференции (46 побед, 24 поражения). «Денвер» занимает на Западе 8-е место (34 победы, 37 поражений) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,3 очков в среднем за игру (69 матчей)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (70)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (65)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,7 (67)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.1 (63)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.22 марта
Денвер – Кливленд 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23)
Денвер: Харрис (21), Бартон (20), Чендлер (18), Фарид (17),  Йокич (16 + 10 подборов), Мюррэй (15), Пламли (12),Эрнангомес (4), Нельсон (3)
Кливленд: Ирвинг (33), Уильямс (19), Джеймс (18), Лав (9), Корвер (9),Томпсон (6), Шамперт (5), Джонс (5), Фрай (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2)

Бостон – Индиана 109:100 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26)
Бостон: Томас (25), Брэдли (18), Краудер (15), Хорфорд (15), Олиник (11), Смарт (9), Браун (6), Зеллер (6), Джонсон (4)
Индиана: Джордж (37), Тиг (25), Янг (8), Аллен (8 + 14 подборов), Тернер (7), Майлз (5), Эллис (5), Брукс (3), Джефферсон (2)

Вашингтон – Атланта 104:100 (16:20, 24:26, 27:21, 37:33)
Вашингтон: Бил (28), Уолл (22 + 10 передач), М-ф Моррис (13), Портер (10), Смит (8), Дженнингс (5), Богданович (5), Убре (5), Маинми (4 + 10 подборов), Гортат (4)
Атланта: Хардуэй (29), Шредер (18 + 10 потерь), Ховард (14 + 16 подборов), Сефолоша (10), Данливи (9), Принс (7), Хамфрис (6), Ильясова (5), Дилэйни (2)

Орландо – Шарлотт 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32)
Орландо: Росс (19), Пэйтон (15), Фурнье (15), Вучевич (14 + 12 подборов), Микс (10), Хезонья (8), Гордон (7), Огастин (6), Уотсон (4), Бийомбо (4)
Шарлотт: Уокер (22), Белинелли (20), Камински (18), Зеллер (15), Батюм (10), Кидд-Гилкрист (9), Марв. Уильямс (7 + 10 подборов),  Уэбер (4), Лэмб (4)

Чикаго – Детройт 117:95 (32:23, 27:30, 32:20, 26:22)
Чикаго: Миротич (28), Ловернь (17), Батлер (16 + 12 передач), Ципзер (15), Портис (12), Валентайн (8), Грант (7), Картер-Уильямс (6), Рондо (5), Морроу (3)
Детройт: Харрис (14), М-с Моррис (14), Луэр (13), Джонсон (12), Смит (9), Драммонд (8 + 17 подборов), Марьянович (7), Джексон (6), Колдуэлл-Поуп (5), Бэйнс (4), Буллок (3)

Оклахома-Сити – Филадельфия 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27)
Оклахома-Сити: Кантер (24 + 11 подборов), Уэстбрук (18 + 11 подборов + 14 передач), Оладипо (18), Макдермотт (13), Роберсон (9), Гибсон (8), Коллисон (7), Кристон (6), Адамс (6), Абринес (5), Грант (3), Сабонис (3), Коул (2)
Филадельфия: Стаускас (20), Лонг (13), Ковингтон (12), Шарич (12), Холмс (11), Андерсон (8), Окафор (6), Родригес (6), Хендерсон (4), Луваву-Кабарро (3), Макконнелл (2)

Сакраменто – Милуоки 98:116 (24:25, 26:44, 25:21, 23:26)
Сакраменто: Хилд (21), Эванс (18), Темпл (12), Аффлало (12), Коллисон (10), Коули-Стайн (10), Лабиссьер (8), Папаяннис (4), Толливер (3)  
Милуоки: Адетокумбо (32 + 13 подборов), Монро (15), Телетович (13), Миддлтон (13), Брогдон (12), Хоуз (10), Терри (9), Макер (4), Снелл (3), Деллаведова (3), Вон (2)

Юта – Нью-Йорк 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)
Юта: Гобер (35 + 13 подборов), Хэйворд (19), Джордж Хилл (15), Нето (10), Джонсон (10), Уити (6), Инглс (5), Диао (5), Худ (3)
Нью-Йорк: Порзингис (24), Роуз (17), Энтони (16), Ли (12), Эрнангомес (9 + 10 подборов), Холидэй (8), Бэйкер (7), Томас (4), О’Куинн (4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 24 поражения
2. Бостон Селтикс – 46/26
3. Вашингтон Уизардс – 43/28
4. Торонто Рэпторс – 42/29
5. Атланта Хоукс – 37/34
6. Милуоки Бакс – 3/35
7. Индиана Пэйсерс – 36/35
8. Майами Хит – 35/36
9. Детройт Пистонс –  34/38
10. Чикаго Буллз – 34/38
11. Шарлотт Хорнетс – 32/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/44
13. Филадельфия Сиксерс –  26/45
14. Орландо Мэджик – 26/46
15. Бруклин Нетс – 14/56

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 57 побед / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 54/16
3. Хьюстон Рокетс – 49/22
4. Юта Джаз – 44/28
5. Лос-Анджелес Клипперс – 43/29
6. Оклахома-Сити Тандер – 41/30
7. Мемфис Гриззлиз – 40/31
8. Денвер Наггетс –34/37
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/38
10. Даллас Маверикс – 30/40
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 30/41
12. Миннесота Тимбервулвз – 28/42
13. Сакраменто Кингз – 27/44
14. Финикс Санз – 22/49
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/51
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера», «Оелахома» проиграла «Голден Стэйт» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты
НБА. «Голден Стєйт» обыграл «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон», «Кливленд» проиграл «Майами»и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты
НБА. «Кливленд» победил «Милуоки», «Атланта» разгромила «Бостон», «Хьюстон» проиграл «Индиане» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Кливленд» в овертайме уступил «Сакраменто», «Хьюстон» проиграл «Бостону» и другие результаты
НБА. «Кливлед» в овертайме одолел «Милуоки», «Голден Стэйт» разгромил «Юту», «Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Кливленд» в овертайме обыграл «Индиану», «Оклахома» разгромила «Вашингтон», «Чикаго» проиграл «Юте» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Вашингтон» обыграл «Атланту», «Кливленд» проиграл «Денверу» и другие результаты
НБА. Дабл-дабл Леня не помог «Финиксу» избежать поражения от «Майами», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» и другие результаты
НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера», «Оелахома» проиграла «Голден Стэйт» и другие результаты
НБА. «»Финикс» проиграл «Детройту», Кливленд» обыграл «Лейкерс», «Торонто» разгромил «Индиану» и другие результаты
НБА. «Клипперс» разгромил «Кливленд», «Голден Стэйт» - «Милуоки», «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису» и другие результаты

Последние новости спорта

11:11 Арум готов устроить бой Ломаченко и Майки Гарсии 77 | Бокс

10:51 НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 71 | Хоккей

10:26 НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Вашингтон» обыграл «Атланту», «Кливленд» проиграл «Денверу» и другие результаты 74 | Баскетбол

09:29 Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео) 106 | Теннис / Видео

08:59 Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной 148 | Теннис

18:44 Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» 200 | Велоспорт

16:55 Формула-1. Гран-при Австралии: превью 167 | Формула-1

16:42 Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру 170 | Теннис

16:07 Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018 173 | Хоккей

15:52 Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в Пхенчхане 155 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)





Топ-новости недели

Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
Украинцы завоевали две медали на турнире по спортивной гимнастике в Баку
Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (422)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги