НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Вашингтон» обыграл «Атланту», «Кливленд» проиграл «Денверу» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.22 марта

В ночь на 23 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.Действующий чемпион «Кливленд Кавальерс» на выезде уступил «Денвер Наггетс» со счетом 113:126.После первой половины встречи «Кавальерс» уступали с разницей в 14 очков. После перерыва шла равная борьба и отыграть отставание «Кливленду» не удалось.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 33 очка, его коллега по амплуа Дерон Уильямс набрал 19 очков, а легкий форвард Леброн Джеймс - 18 очков.В составе победителей лучшим был атакующий защитник Гэри Харрис, записавший на свой счет 21 очко, еще 20 очков на счету его напарника Уилла Бартона, а центровой Никола Йокич сделал дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.«Кавальерс» потерпели второе поражение в последних пяти матчах. «Наггетс» одержали победу после двух поражений подряд.«Кливленд» - лидер Восточной конференции (46 побед, 24 поражения). «Денвер» занимает на Западе 8-е место (34 победы, 37 поражений) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,3 очков в среднем за игру (69 матчей)2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (70)3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (65)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,7 (67)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.1 (63)– Кливленд 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23)Денвер: Харрис (21), Бартон (20), Чендлер (18), Фарид (17), Йокич (16 + 10 подборов), Мюррэй (15), Пламли (12),Эрнангомес (4), Нельсон (3)Кливленд: Ирвинг (33), Уильямс (19), Джеймс (18), Лав (9), Корвер (9),Томпсон (6), Шамперт (5), Джонс (5), Фрай (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2)– Индиана 109:100 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26)Бостон: Томас (25), Брэдли (18), Краудер (15), Хорфорд (15), Олиник (11), Смарт (9), Браун (6), Зеллер (6), Джонсон (4)Индиана: Джордж (37), Тиг (25), Янг (8), Аллен (8 + 14 подборов), Тернер (7), Майлз (5), Эллис (5), Брукс (3), Джефферсон (2)– Атланта 104:100 (16:20, 24:26, 27:21, 37:33)Вашингтон: Бил (28), Уолл (22 + 10 передач), М-ф Моррис (13), Портер (10), Смит (8), Дженнингс (5), Богданович (5), Убре (5), Маинми (4 + 10 подборов), Гортат (4)Атланта: Хардуэй (29), Шредер (18 + 10 потерь), Ховард (14 + 16 подборов), Сефолоша (10), Данливи (9), Принс (7), Хамфрис (6), Ильясова (5), Дилэйни (2)Орландо –102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32)Орландо: Росс (19), Пэйтон (15), Фурнье (15), Вучевич (14 + 12 подборов), Микс (10), Хезонья (8), Гордон (7), Огастин (6), Уотсон (4), Бийомбо (4)Шарлотт: Уокер (22), Белинелли (20), Камински (18), Зеллер (15), Батюм (10), Кидд-Гилкрист (9), Марв. Уильямс (7 + 10 подборов), Уэбер (4), Лэмб (4)– Детройт 117:95 (32:23, 27:30, 32:20, 26:22)Чикаго: Миротич (28), Ловернь (17), Батлер (16 + 12 передач), Ципзер (15), Портис (12), Валентайн (8), Грант (7), Картер-Уильямс (6), Рондо (5), Морроу (3)Детройт: Харрис (14), М-с Моррис (14), Луэр (13), Джонсон (12), Смит (9), Драммонд (8 + 17 подборов), Марьянович (7), Джексон (6), Колдуэлл-Поуп (5), Бэйнс (4), Буллок (3)– Филадельфия 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27)Оклахома-Сити: Кантер (24 + 11 подборов), Уэстбрук (18 + 11 подборов + 14 передач), Оладипо (18), Макдермотт (13), Роберсон (9), Гибсон (8), Коллисон (7), Кристон (6), Адамс (6), Абринес (5), Грант (3), Сабонис (3), Коул (2)Филадельфия: Стаускас (20), Лонг (13), Ковингтон (12), Шарич (12), Холмс (11), Андерсон (8), Окафор (6), Родригес (6), Хендерсон (4), Луваву-Кабарро (3), Макконнелл (2)Сакраменто –98:116 (24:25, 26:44, 25:21, 23:26)Сакраменто: Хилд (21), Эванс (18), Темпл (12), Аффлало (12), Коллисон (10), Коули-Стайн (10), Лабиссьер (8), Папаяннис (4), Толливер (3)Милуоки: Адетокумбо (32 + 13 подборов), Монро (15), Телетович (13), Миддлтон (13), Брогдон (12), Хоуз (10), Терри (9), Макер (4), Снелл (3), Деллаведова (3), Вон (2)– Нью-Йорк 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)Юта: Гобер (35 + 13 подборов), Хэйворд (19), Джордж Хилл (15), Нето (10), Джонсон (10), Уити (6), Инглс (5), Диао (5), Худ (3)Нью-Йорк: Порзингис (24), Роуз (17), Энтони (16), Ли (12), Эрнангомес (9 + 10 подборов), Холидэй (8), Бэйкер (7), Томас (4), О’Куинн (4)1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 24 поражения2. Бостон Селтикс – 46/263. Вашингтон Уизардс – 43/284. Торонто Рэпторс – 42/295. Атланта Хоукс – 37/346. Милуоки Бакс – 3/357. Индиана Пэйсерс – 36/358. Майами Хит – 35/369. Детройт Пистонс – 34/3810. Чикаго Буллз – 34/3811. Шарлотт Хорнетс – 32/3912. Нью-Йорк Никс – 27/4413. Филадельфия Сиксерс – 26/4514. Орландо Мэджик – 26/4615. Бруклин Нетс – 14/561. Голден Стэйт Уорриорз – 57 побед / 14 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 54/163. Хьюстон Рокетс – 49/224. Юта Джаз – 44/285. Лос-Анджелес Клипперс – 43/296. Оклахома-Сити Тандер – 41/307. Мемфис Гриззлиз – 40/318. Денвер Наггетс –34/379. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/3810. Даллас Маверикс – 30/4011. Нью-Орлеан Пеликанс – 30/4112. Миннесота Тимбервулвз – 28/4213. Сакраменто Кингз – 27/4414. Финикс Санз – 22/4915. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/51