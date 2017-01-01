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НБА. Дабл-дабл Леня не помог «Финиксу» избежать поражения от «Майами», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» и другие результаты

НБА. Дабл-дабл Леня не помог «Финиксу» избежать поражения от «Майами», «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» и другие результаты

В ночь на 22 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на выезде потерпел поражение от «Майами Хит» со счетом 97:112.
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Финикса» Маркиз Маркиса, на свету которого 24 очка. Атакующмй защитник Леандро Барбоза набрадл 13 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 35 минут 33 секунды, за которые оформил дабл-дабл 
из 12 очков и 11 подборов, сделал 4 блокшота, совершил 3 потери и получил 3 фола.
Самым результативным игроком в составе «Майами» стал Хассан Уайтсайд, на счету которого 23 очка и 14 подборов. Еще 17 очков набрал Тайлер Джонсон.
Это поражение стало для «Финикса» пятым кряду и седьмым в последних десяти матчах. «Майами» одержал седьмую победу в последних десяти встречах.
В Западной конференции «Финикс» на предпоследнем месте (22 победы, 49 поражений), «Майами» на Востоке занимает 8-е место (35 побед, 36 поражений) и ведет борьбу за выход в плей-офф.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (68 матчей)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (70)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (64)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,7 (67)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27.1 (63)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.21 марта
Майами – Финикс 112:97 (23:26, 36:20, 25:17, 28:34)
Майами: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Джонсон (17), Драгич (16), Ричардсон (14), Рид (12 + 7 подборов), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10), Уайт (4), Бэббит (3), Макгрудер (2)
Финикс: Крисс (24), Барбоза (13), Уоррен (12), Лень (12 + 11 подборов + 4 блок-шота), Букер (11), Юлис (9), Дадли (8), Джонс (6), Эдди (2)

Торонто – Чикаго 122:120 OT (27:31, 27:28, 25:35, 34:19, 9:7)
Торонто: ДеРозан (42), Джозеф (19), Ибака (16), Пауэлл (9), Кэрролл (8), Валанчюнас (8), Такер (8 + 12 подборов), ВанВлит (6), Паттерсон (6)
Чикаго: Батлер (37 + 10 подборов), Рондо (24), Ципзер (12), Лопес (12), Портис (9), Миротич (8), Картер-Уильямс (7), Фелисио (5), Валентайн (4), Ловернь (2)

Бруклин – Детройт 98:96 (22:31, 28:13, 24:21, 24:31)
Бруклин: Лопес (29), ЛеВерт (15), Макдэниэлс (11), Гудвин (10), Динуидди (10), Уайтхэд (7), Эйси (7), Холлис-Джефферсон (4), Фой (3), Букер (2)
Детройт: Харрис (24), Колдуэлл-Поуп (19), Смит (16), М-с Моррис (13), Драммонд (13 + 17 подборов), Джексон (7),  Буллок (2), Луэр (2)

Нью-Орлеан – Мемфис 95:82 (21:23, 13:18, 32:13, 29:28)
Нью-Орлеан: Казинс (41 + 17 подборов), Дэвис (19 + 13 подборов), Холидэй (11), Кроуфорд (10), Мур (7), Хилл (5), Фрэйзер (2)
Мемфис: Конли (16), Грин (12), Марк Газоль (10), Дэниелс (12), Харрисон (10), Райт (7), Рэндолф (4 + 10 подборов), Картер (4), Селден (4), Эннис (3)

Даллас – Голден Стэйт 87:112 (30:28, 20:34, 21:29, 16:21)
Даллас: Новицки (16), Ноэл (14), Феррелл (12), Сет Карри (10), Мэттьюз (8), Харрис (8), Пауэлл (7), Барнс (5), Бареа (3), Харрис (2), Бруссино (2)
Голден Стэйт: Томпсон (23), Кларк (18), Карри (17), Маккоу (10), МакАду (9), Грин (7), Пачулия (6), Ливингстон (6), Барнс (6), Уэст (6), МакГи (4)

Миннесота – Сан-Антонио 93:100 (23:25, 28:17, 16:31, 26:27)
Миннесота: Таунс (25 + 14 подборов), Уиггинс (22), Мухаммад (18), Рубио (9), Дженг (9), Данн (5), Каспи (5)
Сан-Антонио: Олдридж (26), Ленард (22), Джинобили (11), Пау Газоль (11), Грин (10), Миллс (8), Симмонс (8), Паркер (2), Дедмон (2)

Портленд – Милуоки 90:93 (21:18, 14:30, 28:19, 27:26)
Портленд: Лиллард (31), Макколлум (21), Нуркич (11 + 14 подборов), Крэбб (11), Вонле (8), Харклесс (6), Амину (2)
Милуоки: Миддлтон (26), Адетокумбо (22), Монро (9), Телетович (8), Брогдон (8), Деллаведова (6), Хенсон (6 + 8 подборов), Снелл (5), Терри (3)

Лейкерс – Клипперс 109:133 (24:33, 16:37, 34:38, 35:25)
Лейкерс: Ингрэм (21), Рэндл (19), Расселл (18), Зубац (17), Робинсон (16), Эннис (5), Кларксон (5), Нэнс (4), Нваба (2), Брюэр (2)
Клипперс: Пол (27), Редик (24), Гриффин (12), Джордан (12 + 11 подборов), Риверс (18), Кроуфорд (15), Басс (10), Спейтс (10), Фелтон (4), Мба а Муте (1)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 23 поражения
2. Бостон Селтикс – 45/26
3. Вашингтон Уизардс – 42/28
4. Торонто Рэпторс – 42/29
5. Атланта Хоукс – 37/33
6. Индиана Пэйсерс – 36/34
7. Милуоки Бакс – 35/35
8. Майами Хит – 35/36
9. Детройт Пистонс –  34/37
10. Чикаго Буллз – 33/38
11. Шарлотт Хорнетс – 31/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/43
13. Филадельфия Сиксерс –  26/44
14. Орландо Мэджик – 26/45
15. Бруклин Нетс – 14/56

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 57 побед / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 54/16
3. Хьюстон Рокетс – 49/22
4. Юта Джаз – 43/28
5. Лос-Анджелес Клипперс – 43/29
6. Оклахома-Сити Тандер – 40/30
7. Мемфис Гриззлиз – 40/31
8. Денвер Наггетс –33/37
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/38
10. Даллас Маверикс – 30/40
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 30/41
12. Миннесота Тимбервулвз – 28/42
13. Сакраменто Кингз – 27/43
14. Финикс Санз – 22/49
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/51
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