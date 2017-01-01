НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера», «Оелахома» проиграла «Голден Стэйт» и другие результаты

В ночь на 21 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.«Хьюстон Рокетс» в домашнем матче добыл победу над «Денвер Наггетс» со счетом 125:124.Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, на счету которого 39 очков и 11 передач. Он же стал автором победного броска за 2,4 секунды до конца основного времени.В составе «Наггетс» 28 очков набрал Гэри Харрис, 24 на счету Уилла Бартона, а Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.«Хьюстон» одержал вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. «Денвер» потерпел второе поражение подряд.В Западной конференции «Хьюстон» на третьем месте (49 побед, 22 поражения) и уже ранее обеспечил себе выход в плей-офф. «Денвер» занимает 8-е место (33 победы, 37 поражений) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (68 матчей)2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (70)3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (64)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (66)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 26,9 (62)– Юта 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30)Индиана: Тиг (21), Джордж (19), Тернер (16), Майлз (15), Эллис (12), Джефферсон (10), Янг (8), Робинсон (4), Аллен (2)Юта: Хэйворд (38), Джордж Хилл (16), Гобер (16 + 14 подборов), Худ (11), Беркс (9), Инглс (4), Диао (2), Уити (2), Джонсон (2)– Филадельфия 112:109 OT (25:26, 16:30, 33:27, 24:15, 14:11)Орландо: Вучевич (26 + 13 подборов), Фурнье (19), Гордон (17), Росс (15), Пэйтон (10 + 13 подборов), Микс (9), Бийомбо (7), Огастин (5), Грин (4)Филадельфия: Ковингтон (24 + 13 подборов), Холмс (24 + 14 подборов), Стаускас (20), Шарич (18), Макконнелл (16 + 11 передач), Лонг (4), Андерсон (1 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (2)– Атланта 105:90 (19:19, 32:23, 32:26, 22:22)Шарлотт: Уокер (16), Батюм (16), Камински (14), Марв. Уильямс (13), Лэмб (12), Кидд-Гилкрист (9), Зеллер (8), Уэбер (8), Белинелли (6), Грэм (3)Атланта: Шредер (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 10 подборов), Сефолоша (11), Хардуэй (11), Принс (11), Мускала (5), Кальдерон (2), Бембри (2), Хамфрис (2)– Вашингтон 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)Бостон: Томас (25), Брэдли (20), Краудер (16), Хорфорд (16), Смарт (10), Олиник (9 + 11 подборов), Браун (6), Зеллер (4), Джонсон (4)Вашингтон: Бил (19), Уолл (16), М-ф Моррис (14), Богданович (14), Смит (13), Дженнингс (10 + 7 передач), Портер (8), Гортат (4), Убре (4)– Денвер 125:124 (35:28, 27:37, 32:32, 31:27)Хьюстон: Харден (39 + 11 передач), Гордон (18), Беверли (14), Ариза (14), Капела (12), Андерсон (10), Уильямс (7), Нене (6), Деккер (5)Денвер: Харрис (28), Бартон (24), Йокич (22 + 13 подборов), Эрнангомес (15), Мюррэй (13), Мудиай (8), Фарид (5), Нельсон (5), Пламли (4)Оклахома-Сити –95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)Оклахома-Сити: Оладипо (17), Уэстбрук (15), Гибсон (10), Кантер (15 + 10 подборов), Кристон (10), Адамс (9), Грант (7), Коул (4), Сабонис (4), Абринес (2), Роберсон (2)Голден Стэйт: Томпсон (34), Карри (23), МакГи (10), Уэст (9), Барнс (7), Игудала (6), Кларк (5), Маккоу (5), Ливингстон (4), МакАду (2), Луни (2), Грин (2 + 10 подборов), Пачулия (2)– Нью-Йорк 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)Клипперс: Гриффин (30), Риверс (17), Кроуфорд (14), Редик (14), Джордан (14 + 10 подборов), Пол (13 + 13 передач), Мба а Муте (4), Спейтс (4), Фелтон (2), Пирс (2)Нью-Йорк: Роуз (18), Порзингис (18 + 11 подборов), Энтони (16), Холидэй (11), Бэйкер (8), Кузминскас (8), Эрнангомес (8), Рэндл (7), Пламли (4), Вуячич (3), Томас (2), Ли (2)1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 23 поражения2. Бостон Селтикс – 45/263. Вашингтон Уизардс – 42/284. Торонто Рэпторс – 41/295. Атланта Хоукс – 37/336. Индиана Пэйсерс – 36/347. Милуоки Бакс – 34/358. Майами Хит – 34/369. Детройт Пистонс – 34/3610. Чикаго Буллз – 33/3711. Шарлотт Хорнетс – 31/3912. Нью-Йорк Никс – 27/4313. Филадельфия Сиксерс – 26/4414. Орландо Мэджик – 26/4515. Бруклин Нетс – 13/561. Голден Стэйт Уорриорз – 56 побед / 14 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 53/163. Хьюстон Рокетс – 49/224. Юта Джаз – 43/285. Лос-Анджелес Клипперс – 42/296. Мемфис Гриззлиз – 40/307. Оклахома-Сити Тандер – 40/308. Денвер Наггетс –33/379. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/3710. Даллас Маверикс – 30/3911. Нью-Орлеан Пеликанс – 29/4112. Миннесота Тимбервулвз – 28/4113. Сакраменто Кингз – 27/4314. Финикс Санз – 22/4815. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/50