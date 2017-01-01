На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера», «Оелахома» проиграла «Голден Стэйт» и другие результаты

Хьюстон – Денвер (125:124). Джеймс Харден (Хьюстон)

В ночь на 21 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.

«Хьюстон Рокетс» в домашнем матче добыл победу над «Денвер Наггетс» со счетом 125:124.
Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, на счету которого 39 очков и 11 передач. Он же стал автором победного броска за 2,4 секунды до конца основного времени.
В составе «Наггетс» 28 очков набрал Гэри Харрис, 24 на счету Уилла Бартона, а Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.
«Хьюстон» одержал вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. «Денвер» потерпел второе поражение подряд.
В Западной конференции «Хьюстон» на третьем месте (49 побед, 22 поражения) и уже ранее обеспечил себе выход в плей-офф. «Денвер» занимает 8-е место (33 победы, 37 поражений) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (68 матчей)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.3 (70)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,2 (64)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (66)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 26,9 (62)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.20 марта
Индиана – Юта 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30)
Индиана: Тиг (21), Джордж (19), Тернер (16), Майлз (15), Эллис (12), Джефферсон (10), Янг (8), Робинсон (4), Аллен (2)
Юта: Хэйворд (38), Джордж Хилл (16), Гобер (16 + 14 подборов), Худ (11), Беркс (9), Инглс (4), Диао (2), Уити (2), Джонсон (2)

Орландо – Филадельфия 112:109 OT (25:26, 16:30, 33:27, 24:15, 14:11)
Орландо: Вучевич (26 + 13 подборов), Фурнье (19), Гордон (17), Росс (15), Пэйтон (10 + 13 подборов),  Микс (9), Бийомбо (7), Огастин (5), Грин (4)
Филадельфия: Ковингтон (24 + 13 подборов), Холмс (24 + 14 подборов), Стаускас (20), Шарич (18), Макконнелл (16 + 11 передач), Лонг (4), Андерсон (1 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (2)

Шарлотт – Атланта 105:90 (19:19, 32:23, 32:26, 22:22)
Шарлотт: Уокер (16), Батюм (16), Камински (14), Марв. Уильямс (13), Лэмб (12), Кидд-Гилкрист (9), Зеллер (8), Уэбер (8), Белинелли (6), Грэм (3)
Атланта: Шредер (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 10 подборов), Сефолоша (11), Хардуэй (11), Принс (11), Мускала (5), Кальдерон (2), Бембри (2), Хамфрис (2)

Бостон – Вашингтон 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)
Бостон: Томас (25), Брэдли (20), Краудер (16), Хорфорд (16), Смарт (10), Олиник (9 + 11 подборов), Браун (6), Зеллер (4), Джонсон (4)
Вашингтон: Бил (19), Уолл (16), М-ф Моррис (14), Богданович (14), Смит (13), Дженнингс (10 + 7 передач), Портер (8), Гортат (4), Убре (4)

Хьюстон – Денвер 125:124 (35:28, 27:37, 32:32, 31:27)
Хьюстон: Харден (39 + 11 передач), Гордон (18), Беверли (14), Ариза (14), Капела (12), Андерсон (10), Уильямс (7), Нене (6), Деккер (5)
Денвер: Харрис (28), Бартон (24), Йокич (22 + 13 подборов), Эрнангомес (15), Мюррэй (13), Мудиай (8), Фарид (5), Нельсон (5), Пламли (4)

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)
Оклахома-Сити: Оладипо (17), Уэстбрук (15), Гибсон (10), Кантер (15 + 10 подборов), Кристон (10), Адамс (9), Грант (7), Коул (4), Сабонис (4), Абринес (2), Роберсон (2)
Голден Стэйт: Томпсон (34), Карри (23), МакГи (10), Уэст (9), Барнс (7), Игудала (6), Кларк (5), Маккоу (5), Ливингстон (4), МакАду (2), Луни (2), Грин (2 + 10 подборов), Пачулия (2)

Клипперс – Нью-Йорк 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)
Клипперс: Гриффин (30), Риверс (17), Кроуфорд (14), Редик (14), Джордан (14 + 10 подборов), Пол (13 + 13 передач), Мба а Муте (4), Спейтс (4), Фелтон (2), Пирс (2)
Нью-Йорк: Роуз (18), Порзингис (18 + 11 подборов), Энтони (16), Холидэй (11), Бэйкер (8), Кузминскас (8), Эрнангомес (8), Рэндл (7), Пламли (4), Вуячич (3), Томас (2), Ли (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 23 поражения
2. Бостон Селтикс – 45/26
3. Вашингтон Уизардс – 42/28
4. Торонто Рэпторс – 41/29
5. Атланта Хоукс – 37/33
6. Индиана Пэйсерс – 36/34
7. Милуоки Бакс – 34/35
8. Майами Хит – 34/36
9. Детройт Пистонс –  34/36
10. Чикаго Буллз – 33/37
11. Шарлотт Хорнетс – 31/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/43
13. Филадельфия Сиксерс –  26/44
14. Орландо Мэджик – 26/45
15. Бруклин Нетс – 13/56

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 56 побед / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 53/16
3. Хьюстон Рокетс – 49/22
4. Юта Джаз – 43/28
5. Лос-Анджелес Клипперс – 42/29
6. Мемфис Гриззлиз – 40/30
7. Оклахома-Сити Тандер – 40/30
8. Денвер Наггетс –33/37
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/37
10. Даллас Маверикс – 30/39
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 29/41
12. Миннесота Тимбервулвз – 28/41
13. Сакраменто Кингз – 27/43
14. Финикс Санз – 22/48
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/50
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты
НБА. «Кливленд» выиграл у «Юты», Оклахома» обыграла «Торонто», «Клипперс» проиграл «Денверу» и другие результаты
НБА. «Кливленд» победил «Милуоки», «Атланта» разгромила «Бостон», «Хьюстон» проиграл «Индиане» и другие результаты
НБА. «Клипперс» в овертайме одолел «Нью-Орлеан», «Хьюстон» - «Оттаву», «Оклахома» проиграла «Портленду» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и другие результаты
НБА. Кливленд» обыграл «Индиану», «Оклахома» победила «Сакраменто», «Хьюстон» проиграл «Милуоки» и другие результаты
НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Оклахома» - «Пртленд», Клипперс» проиграл «Бостону»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера», «Оелахома» проиграла «Голден Стэйт» и другие результаты
НБА. «»Финикс» проиграл «Детройту», Кливленд» обыграл «Лейкерс», «Торонто» разгромил «Индиану» и другие результаты
НБА. «Клипперс» разгромил «Кливленд», «Голден Стэйт» - «Милуоки», «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Орландо», «Хьюстон» - «Нью-Орлеану», «Филадельфия» разгромила «Даллас» - «+42» и другие результаты
НБА. «Кливленд» выиграл у «Юты», Оклахома» обыграла «Торонто», «Клипперс» проиграл «Денверу» и другие результаты

Последние новости спорта

09:06 НБА. «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера», «Оелахома» проиграла «Голден Стэйт» и другие результаты 18 | Баскетбол

23:31 Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификации 202 | Теннис

21:33 Cтаховский вышел во второй круг квалификации на «Мастерсе» в Майами 204 | Теннис

19:02 Женская сборная Украины по гандболу – четвертая на турнире в Гданьске 213 | Игровые виды спорта

18:35 Итальянец Чимолай победил на первом этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» 211 | Велоспорт

17:07 Валттери Боттас: Борьба за победу невероятно мотивирует 237 | Формула-1

16:53 Экклстоун: Хэмилтон может объявить об отставке 220 | Формула-1

15:42 Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте 233 | Гимнастика / Главные новости спорта

14:39 Мартен Фуркад: Уверен, что никогда не смогу повторить такой сезон 224 | Биатлон

14:04 Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса 521 | Бокс / Видео

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)





Топ-новости недели

Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте
Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й
Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (382)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги