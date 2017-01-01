НБА. «»Финикс» проиграл «Детройту», Кливленд» обыграл «Лейкерс», «Торонто» разгромил «Индиану» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 19 марта

Детройт:

Финикс:

Бруклин:

Даллас:

Филадельфия:

Бостон:

Нью-- Орлеан:

Миннесота:

Торонто:

Индиана:

Майами:

Портленд:

Сан-Антонио:

Сакраменто:

В ночь на 20 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.«Финикс Санз» на выезде потерпел поражение от «Детройт Пистонс» 95:112.Самым результативным игроком в составе победилей стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 23 очка. Дабл-даблы офрмили Андре Драммонд - 18 очков, 18 подборов и Арон Бэйнс —13 очков, 17 подборов.В составе «Санз» дабл-дабл сделал Тайлер Юлис - 17 очков и 11 передач, а Маркис Крисс набрал 16 очков. Украинский центровойпровел на площадке 21 минуту 21 секунду, за которые набрал 11 очков, сделал 7 подборов, 1 передачу, совершил 1 потерю и получил 5 фолов.В Восточной конференции «Детройт» занимает 8-е место (34 победы, 36 поражений), «Финикс» на Западе» - предпоследний (22 победы 48 поражений).Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион «Кливленд Кавальерс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 125:120.В составе победителей лучшими стали Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс, набравшие 46 и 34 очков соответственно.Самым результативным у «Лейкерс» стал Д`Анджело Расселл, на счету которого 40 очков.На данный момент «Кавальерс» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции (46 побед, 23 поражения) и клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф.Ранее участие в плей-офф обеспечили себе три клуба Западной конференции: «Голден Стэйт Уорриорз», «Сан-Антонио Сперс» и «Хьюстон Рокетс».1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (67 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (69)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (66)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 26,9 (62)– Финикс 112:95 (24:23, 23:26, 30:26, 35:20)Колдуэлл-Поуп (23), Драммонд (18 + 18 подборов), М-с Моррис (16), Джексон (14), Бэйнс (13 + 17 подборов), Луэр (10), Харрис (8), Смит (6), Марьянович (4)Юлис (17 + 11 передач), Крисс (16), Уоррен (15), Эдди (13), Уильямс (11 + 12 подборов), Лень (11 + 7 подборов), Дадли (9), Джонс (3)Бруклин –104:111 (26:32, 17:25, 29:25, 32:29)Лопес (27), Динуидди (18), Эйси (11), Фой (11), Уайтхэд (10), Макдэниэлс (8), Холлис-Джефферсон (6), ЛеВерт (5), Лин (4), Гудвин (4)Новицки (23), ; Бареа (20 + 7 передач), Барнс (19), Мэттьюз (15), Харрис (11), Феррелл (8), Сет Карри (8), Финни-Смит (6), Пауэлл (1)– Бостон 105:99 (25:23, 21:28, 30:28, 29:20)Шарич (23), Ковингтон (16), Луваву-Кабарро (13), Родригес (9 + 7 передач), Хендерсон (9), Стаускас (9), Холмс (8), Лонг (8), Макконнелл (6), Окафор (4)Хорфорд (27), Краудер (15 + 7 подборов), Розир (14 + 10 подборов),Брэдли (13), Олиник (12), Смарт (8), Грин (5), Браун (2), Джонсон (2), Жеребко (1)– Миннесота 123:109 (28:34, 20:20, 40:30, 35:25)Дэвис (28 + 12 подборов), Кроуфорд (22), Холидэй (21), Казинс (15 + 11 подборов), Мур (14), Хилл (13), Мотеюнас (4), Каннингем (3), Фрэйзер (3)Таунс (33), Уиггинс (25), Мухаммад (20), Рубио (10 + 14 передач), Дженг (9 + 10 подборов), Раш (6), Олдрич (4), Данн (2)– Индиана 116:91 (32:24, 30:21, 29:28, 25:18)ДеРозан (22), Ибака (16), Кэрролл (12), Пелтль (12), Пауэлл (11), Джозеф (11), Валанчюнас (11 + 13 подборов), Такер (9), Паттерсон (8), Райт (4)Джордж (18), Тиг (16), Янг (16), Эллис (10), Майлз (8), Кристмас (6), Брукс (5), Серафин (4), Робинсон (3), Тернер (3), Аллен (2)Майами –104:115 (29:28, 22:24, 28:33, 25:30)Дж. Джонсон (24), Драгич (17), Уайтсайд (17 + 10 подборов), Джонсон (14), Ричардсон (10), Эллингтон (9), Макгрудер (6), Рид (4), Бэббит (3)Лиллард (49), Нуркич (21 + 12 подборов), Макколлум (18), Вонле (11), Тернер (6), Крэбб (5), Амину (3), Харклесс (2)– Сакраменто 118:102 (21:27, 37:22, 41:25, 19:28)Пау Газоль (22), Олдридж (18), Паркер (16), Ленард (12), Ли (11), Миллс (10), Симмонс (10), Дедмон (6), Грин (5), Андерсон (3), Энтони (2), Бертанс (2), Форбс (1)Хилд (18), Коули-Стайн (18), Темпл (15), Лабиссьер (14), Толливер (9), Гэллоуэй (8), Лоусон (7), Папаяннис (6 + 10 подборов), Куфос (5), Коллисон (2)Лейкерс –120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43)Лейкерс: Расселл (40), Кларксон (19), Ингрэм (18), Рэндл (10), Зубац (10), Брюэр (9), Нваба (7), Нэнс (5), Эннис (2)Кливленд: Ирвинг (46), Джеймс (34), Лав (21 + 15 подборов), Джефферсон (7), Шамперт (6), Томпсон (4 + 10 подборов), Фрай (3), Уильямс (2), Джей Ар Смит (2)1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 23 поражения2. Бостон Селтикс – 44/263. Вашингтон Уизардс – 42/274. Торонто Рэпторс – 41/295. Атланта Хоукс – 37/326. Индиана Пэйсерс – 35/347. Милуоки Бакс – 34/358. Детройт Пистонс – 34/369. Майами Хит – 34/3610. Чикаго Буллз – 33/3711. Шарлотт Хорнетс – 30/3912. Нью-Йорк Никс – 27/4213. Филадельфия Сиксерс – 26/4314. Орландо Мэджик – 25/4515. Бруклин Нетс – 13/561. Голден Стэйт Уорриорз – 55 побед / 14 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 53/163. Хьюстон Рокетс – 48/224. Юта Джаз – 43/275. Лос-Анджелес Клипперс – 41/296. Оклахома-Сити Тандер – 40/297. Мемфис Гриззлиз – 40/308. Денвер Наггетс –33/369. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/3710. Даллас Маверикс – 30/3911. Нью-Орлеан Пеликанс – 29/4112. Миннесота Тимбервулвз – 28/4113. Сакраменто Кингз – 27/4314. Финикс Санз – 22/4815. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/50