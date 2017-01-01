На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «»Финикс» проиграл «Детройту», Кливленд» обыграл «Лейкерс», «Торонто» разгромил «Индиану» и другие результаты
Детройт – Финикс (112:95)В ночь на 20 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на выезде потерпел поражение от «Детройт Пистонс» 95:112.
Самым результативным игроком в составе победилей стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 23 очка. Дабл-даблы офрмили Андре Драммонд - 18 очков, 18 подборов и Арон Бэйнс —13 очков, 17 подборов.
В составе «Санз» дабл-дабл сделал Тайлер Юлис - 17 очков и 11 передач, а Маркис Крисс набрал 16 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на площадке 21 минуту 21 секунду, за которые набрал 11 очков, сделал 7 подборов, 1 передачу, совершил 1 потерю и получил 5 фолов.
В Восточной конференции «Детройт» занимает 8-е место (34 победы, 36 поражений), «Финикс» на Западе» - предпоследний (22 победы 48 поражений).

Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион «Кливленд Кавальерс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 125:120.
В составе победителей лучшими стали Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс, набравшие 46 и 34 очков соответственно.
Самым результативным у «Лейкерс» стал Д`Анджело Расселл, на счету которого 40 очков.
На данный момент «Кавальерс» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции (46 побед, 23 поражения) и клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Ранее участие в плей-офф обеспечили себе три клуба Западной конференции: «Голден Стэйт Уорриорз», «Сан-Антонио Сперс» и «Хьюстон Рокетс».

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (67 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (69)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (66)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 26,9 (62)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 19 марта
Детройт – Финикс 112:95 (24:23, 23:26, 30:26, 35:20)
Детройт: Колдуэлл-Поуп (23), Драммонд (18 + 18 подборов), М-с Моррис (16), Джексон (14), Бэйнс (13 + 17 подборов), Луэр (10), Харрис (8), Смит (6), Марьянович (4)
Финикс: Юлис (17 + 11 передач), Крисс (16), Уоррен (15), Эдди (13), Уильямс (11 + 12 подборов), Лень (11 + 7 подборов), Дадли (9), Джонс (3)

Бруклин – Даллас 104:111 (26:32, 17:25, 29:25, 32:29)
Бруклин: Лопес (27), Динуидди (18), Эйси (11), Фой (11), Уайтхэд (10), Макдэниэлс (8), Холлис-Джефферсон (6), ЛеВерт (5), Лин (4), Гудвин (4)
Даллас: Новицки (23), ; Бареа (20 + 7 передач), Барнс (19), Мэттьюз (15), Харрис (11), Феррелл (8), Сет Карри (8), Финни-Смит (6), Пауэлл (1)

Филадельфия – Бостон 105:99 (25:23, 21:28, 30:28, 29:20)
Филадельфия: Шарич (23), Ковингтон (16), Луваву-Кабарро (13), Родригес (9 + 7 передач), Хендерсон (9), Стаускас (9), Холмс (8), Лонг (8), Макконнелл (6), Окафор (4)
Бостон: Хорфорд (27), Краудер (15 + 7 подборов), Розир (14 + 10 подборов),Брэдли (13), Олиник (12), Смарт (8), Грин (5), Браун (2), Джонсон (2), Жеребко (1)  

Нью-Орлеан – Миннесота 123:109 (28:34, 20:20, 40:30, 35:25)
Нью-- Орлеан: Дэвис (28 + 12 подборов), Кроуфорд (22), Холидэй (21), Казинс (15 + 11 подборов), Мур (14), Хилл (13), Мотеюнас (4), Каннингем (3), Фрэйзер (3)
Миннесота: Таунс (33), Уиггинс (25), Мухаммад (20), Рубио (10 + 14 передач), Дженг (9 + 10 подборов), Раш (6), Олдрич (4), Данн (2)

Торонто – Индиана 116:91 (32:24, 30:21, 29:28, 25:18)
Торонто: ДеРозан (22), Ибака (16), Кэрролл (12), Пелтль (12), Пауэлл (11), Джозеф (11), Валанчюнас (11 + 13 подборов), Такер (9), Паттерсон (8), Райт (4)
Индиана: Джордж (18), Тиг (16), Янг (16), Эллис (10), Майлз (8), Кристмас (6), Брукс (5), Серафин (4), Робинсон (3), Тернер (3), Аллен (2)

Майами – Портленд 104:115 (29:28, 22:24, 28:33, 25:30)
Майами: Дж. Джонсон (24), Драгич (17), Уайтсайд (17 + 10 подборов), Джонсон (14), Ричардсон (10), Эллингтон (9), Макгрудер (6), Рид (4), Бэббит (3)
Портленд: Лиллард (49), Нуркич (21 + 12 подборов), Макколлум (18), Вонле (11), Тернер (6), Крэбб (5), Амину (3), Харклесс (2)

Сан-Антонио – Сакраменто 118:102 (21:27, 37:22, 41:25, 19:28)
Сан-Антонио: Пау Газоль (22), Олдридж (18), Паркер (16), Ленард (12), Ли (11), Миллс (10), Симмонс (10), Дедмон (6), Грин (5), Андерсон (3), Энтони (2), Бертанс (2), Форбс (1)
Сакраменто: Хилд (18), Коули-Стайн (18), Темпл (15), Лабиссьер (14), Толливер (9), Гэллоуэй (8), Лоусон (7), Папаяннис (6 + 10 подборов), Куфос (5), Коллисон (2)

Лейкерс – Кливленд 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43)
Лейкерс: Расселл (40), Кларксон (19), Ингрэм (18), Рэндл (10), Зубац (10), Брюэр (9), Нваба (7), Нэнс (5), Эннис (2)
Кливленд: Ирвинг (46), Джеймс (34), Лав (21 + 15 подборов), Джефферсон (7), Шамперт (6), Томпсон (4 + 10 подборов), Фрай (3), Уильямс (2), Джей Ар Смит (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 23 поражения
2. Бостон Селтикс – 44/26
3. Вашингтон Уизардс – 42/27
4. Торонто Рэпторс – 41/29
5. Атланта Хоукс – 37/32
6. Индиана Пэйсерс – 35/34
7. Милуоки Бакс – 34/35
8. Детройт Пистонс –  34/36
9. Майами Хит – 34/36
10. Чикаго Буллз – 33/37
11. Шарлотт Хорнетс – 30/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/42
13. Филадельфия Сиксерс –  26/43
14. Орландо Мэджик – 25/45
15. Бруклин Нетс – 13/56

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 55 побед / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 53/16
3. Хьюстон Рокетс – 48/22
4. Юта Джаз – 43/27
5. Лос-Анджелес Клипперс – 41/29
6. Оклахома-Сити Тандер – 40/29
7. Мемфис Гриззлиз – 40/30
8. Денвер Наггетс –33/36
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/37
10. Даллас Маверикс – 30/39
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 29/41
12. Миннесота Тимбервулвз – 28/41
13. Сакраменто Кингз – 27/43
14. Финикс Санз – 22/48
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/50
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Кливленд» - «Детройту», «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты
НБА. «Кливленд» победил «Милуоки», «Атланта» разгромила «Бостон», «Хьюстон» проиграл «Индиане» и другие результаты
НБА. «Кливленд» разгромил «Детройт», «Оклахома» - «Бруклин» и другие результаты
НБА. «Финикс» обыграл «Майами», «Сан-Антонио» разгромила «Торонто» и другие результаты
НБА. «Кливлед» в овертайме одолел «Милуоки», «Голден Стэйт» разгромил «Юту», «Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Орландо», «Хьюстон» - «Нью-Орлеану», «Филадельфия» разгромила «Даллас» - «+42» и другие результаты
НБА. «Миннесота» разгромила «Чикаго», «Деттройт» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «»Финикс» проиграл «Детройту», Кливленд» обыграл «Лейкерс», «Торонто» разгромил «Индиану» и другие результаты
НБА. «Клипперс» разгромил «Кливленд», «Голден Стэйт» - «Милуоки», «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Орландо», «Хьюстон» - «Нью-Орлеану», «Филадельфия» разгромила «Даллас» - «+42» и другие результаты
НБА. «Кливленд» выиграл у «Юты», Оклахома» обыграла «Торонто», «Клипперс» проиграл «Денверу» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Сакраменто», «Вашингтон» - «Далласу», «Хьюстон» разгромил «Лейкерс» и другие результаты

Последние новости спорта

13:32 Сондерс готов драться с Головкиным где угодно 13 | Бокс

13:24 Лёффлер: Нет никакой договоренности о бое Головкин — Сондерс летом 2017 года 42 | Бокс

13:05 рынзак: У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр-2018 69 | Биатлон

11:09 НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Флориду», «Коламбус» победил «Нью-Джерси», «Оттава» проиграла «Монреалю» и другие результаты 91 | Хоккей

10:23 НБА. «»Финикс» проиграл «Детройту», Кливленд» обыграл «Лейкерс», «Торонто» разгромил «Индиану» и другие результаты 114 | Баскетбол

09:41 Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позиции 138 | Теннис

09:22 Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место 146 | Теннис

09:00 Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка 184 | Теннис / Видео

08:55 Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова 181 | Теннис / Видео

08:24 Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 198 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)





Топ-новости недели

Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й
Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая
Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (371)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги