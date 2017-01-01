НБА. «Финикс» проиграл «Орландо», «Хьюстон» - «Нью-Орлеану», «Филадельфия» разгромила «Даллас» - «+42» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.17 марта

Финикс:

Орландо:

Вашингтон:

Чикаго:

Филадельфия:

Даллас:

Бруклин:

Бостон:

Детройт:

Торонто:

Нью-Орлеан:

Хьюстон:

Майами

Миннесота:

Лейкерс:

Милуоки:

В ночь на 18 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.«Финикс Санз» на домашнем паркете потерпел очередное поражение? на этот раз от «Орландо Мэджик» со счетом 103:109.Самым результативным игроком в составе «Орландо» стал Эван Фурнье, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Никола Вучевич (18 очков, 17 подборов) и Элфрид Пэйтон (10 очков, 11 передач).В составе «Финикса» 26 очков набрал Ти Джей Уоррен, 19 — Тайлер Юлис. Украинский центровойвышел в основном составе, провел на паркете 28 минут, за которые набрал 9 очков, сделал 10 подборов, 2 передачи, 3 перехвата, 2 блокшота, совершил 2 потери и получил 3 фола.Благодаря этой победе «Орландо» прервал серию из четырех поражений. «Санз» потерпели третье поражение подряд и пятое в последних шести матчах.В своих конференциях команды занимают предпоследнее место: на Западе – «Финикс» (22 победы, 47 поражений), на Востоке – «Орландо» (25 побед, 45 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очка в среднем за игру (66 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.0 (68)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (65)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,0 (61)Финикс –103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25)Уоррен (26), Юлис (19), Крисс (13), Уильямс (12), Букер (10), Лень (9 + 10 подборов), Дадли (7), Джонс (6), Прайс (1)Фурнье (25), Вучевич (18 + 17 подборов), Гордон (17), Росс (14), Огастин (12),Пэйтон (10 + 11 передач), Уотсон (4), Бийомбо (4), Хезонья (3), Грин (2)– Чикаго 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35)Бил (24), Смит (17), Маинми (16), Уолл (14 + 20 передач), Портер (14), Богданович (12), Гортат (8), Убре (4), Дженнингс (3)Батлер (28), Лопес (25 + 12 подборов), Миротич (15), Валентайн (11), Ципзер (8), Картер-Уильямс (7), Рондо (6 + 10 передач), Портис (3), Ловернь (2), Фелисио (2)– Даллас 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18)Андерсон (19), Ковингтон (18), Холмс (17), Родригес (13), Луваву-Кабарро (12), Шарич (10), Окафор (10), Стаускас (9), Макконнелл (6), Лонг (2)Пауэлл (14), Бареа (11), Новицки (10), ; Ноэл (9), Сет Карри (7), Харрис (5), Феррелл (4), Барнс (4), Межри (4), Мэттьюз (3), Харрис (1), Финни-Смит (1), Бруссино (1)Бруклин –95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27)Лопес (23), Фой (14), Николсон (11), Эйси (10),Лин (10), Холлис-Джефферсон (10), Макдэниэлс (6), ЛеВерт (5), Динуидди (4), Уайтхэд (2)Краудер (24 + 12 подборов), Брэдли (16), Хорфорд (14), Смарт (12), Грин (11), Джонсон (9), Олиник (9), Зеллер (3)Детройт –75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27)Джексон (20), Харрис (14), Луэр (12), Колдуэлл-Поуп (9), Драммонд (8 + 22 подбора), Смит (4), Бэйнс (4), М-с Моррис (3), Джонсон (1)Ибака (17), ДеРозан (14), Кэрролл (12), Пауэлл (11), Валанчюнас (10), Джозеф (9), Такер (8), Паттерсон (6)– Хьюстон 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31)Хилл (30), Дэвис (24 + 15 подборов), Холидэй (19), Фрэйзер (14),Селден (11), Мур (9), Кроуфорд (7), Каннингем (7), Аженса (7)Харден (41 + 14 подборов + 11 передач), Уильямс (14), Харрелл (13), Гордон (12), Ариза (8), Андерсон (8), Беверли (7), Капела (6), Уилджер (3)– Миннесота 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24): Уайтсайд (23 + 14 подборов), Джонсон (23), Драгич (19 + 10 передач), Дж. Джонсон (17 + 6 передач), Бэббит (8), Рид (8), Эллингтон (7), Макгрудер (7), Уэйтерс (6), Ричардсон (5)Таунс (31 + 11 подборов), Уиггинс (26), Рубио (20), Мухаммад (15), Джонс (6), Олдрич (3), Данн (2), Раш (2)Лейкерс –103:107 (24:31, 22:30, 31:23, 26:23)Кларксон (21), Зубац (18), Янг (16), Ингрэм (11), Рэндл (4 + 12 подборов), (14), Нэнс (13), Расселл Нваба (4), Робинсон (2)Миддлтон (30), Адетокумбо (26), Монро (12), Снелл (10), Хенсон (8), Брогдон (6), Деллаведова (5), Терри (5), Телетович (5)1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 22 поражения2. Бостон Селтикс – 44/253. Вашингтон Уизардс – 42/264. Торонто Рэпторс – 40/295. Атланта Хоукс – 37/316. Индиана Пэйсерс – 35/337. Милуоки Бакс – 34/348. Майами Хит – 34/359 Детройт Пистонс – 33/3610. Чикаго Буллз – 32/3711. Шарлотт Хорнетс – 29/3912. Нью-Йорк Никс – 27/4213. Филадельфия Сиксерс – 25/4314. Орландо Мэджик – 25/4515. Бруклин Нетс – 13/551. Голден Стэйт Уорриорз – 54 победы / 14 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 52/153. Хьюстон Рокетс – 47/224. Юта Джаз – 43/265. Лос-Анджелес Клипперс – 40/296. Оклахома-Сити Тандер – 39/297. Мемфис Гриззлиз – 39/308. Денвер Наггетс –33/359. Портленд Трэйл Блэйзерс – 30/3710. Даллас Маверикс – 29/3911. Миннесота Тимбервулвз – 28/4012. Нью-Орлеан Пеликанс – 28/4113. Сакраменто Кингз – 27/4114. Финикс Санз – 22/4715. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/4