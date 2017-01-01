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НБА. «Финикс» проиграл «Орландо», «Хьюстон» - «Нью-Орлеану», «Филадельфия» разгромила «Даллас» - «+42» и другие результаты
Финикс – Орландо (103:109)В ночь на 18 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете потерпел очередное поражение? на этот раз от «Орландо Мэджик» со счетом 103:109.
Самым результативным игроком в составе «Орландо» стал Эван Фурнье, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Никола Вучевич (18 очков, 17 подборов) и Элфрид Пэйтон (10 очков, 11 передач).
В составе «Финикса» 26 очков набрал Ти Джей Уоррен, 19 — Тайлер Юлис. Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе, провел на паркете 28 минут, за которые набрал 9 очков, сделал 10 подборов, 2 передачи, 3 перехвата, 2 блокшота, совершил 2 потери и получил 3 фола.
Благодаря этой победе «Орландо» прервал серию из четырех поражений. «Санз» потерпели третье поражение подряд и пятое в последних шести матчах.
В своих конференциях команды занимают предпоследнее место: на Западе – «Финикс» (22 победы, 47 поражений), на Востоке – «Орландо» (25 побед, 45 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очка в среднем за игру (66 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.0 (68)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (65)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,0 (61)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.17 марта
Финикс – Орландо 103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25)
Финикс: Уоррен (26), Юлис (19), Крисс (13), Уильямс (12), Букер (10), Лень (9 + 10 подборов), Дадли (7), Джонс (6), Прайс (1)
Орландо: Фурнье (25), Вучевич (18 + 17 подборов), Гордон (17), Росс (14), Огастин (12),Пэйтон (10 + 11 передач), Уотсон (4), Бийомбо (4), Хезонья (3), Грин (2)  

Вашингтон – Чикаго 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35)
Вашингтон: Бил (24), Смит (17), Маинми (16), Уолл (14 + 20 передач), Портер (14), Богданович (12), Гортат (8), Убре (4), Дженнингс (3)
Чикаго: Батлер (28), Лопес (25 + 12 подборов), Миротич (15), Валентайн (11), Ципзер (8), Картер-Уильямс (7),  Рондо (6 + 10 передач), Портис (3), Ловернь (2), Фелисио (2)

Филадельфия – Даллас 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18)
Филадельфия: Андерсон (19), Ковингтон (18), Холмс (17), Родригес (13), Луваву-Кабарро (12), Шарич (10), Окафор (10), Стаускас (9), Макконнелл (6), Лонг (2)  
Даллас: Пауэлл (14), Бареа (11), Новицки (10), ; Ноэл (9), Сет Карри (7), Харрис (5), Феррелл (4), Барнс (4), Межри (4), Мэттьюз (3), Харрис (1), Финни-Смит (1), Бруссино (1)

Бруклин – Бостон 95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27)
Бруклин: Лопес (23), Фой (14), Николсон (11), Эйси (10),Лин (10), Холлис-Джефферсон (10), Макдэниэлс (6), ЛеВерт (5), Динуидди (4), Уайтхэд (2)
Бостон: Краудер (24 + 12 подборов), Брэдли (16), Хорфорд (14), Смарт (12), Грин (11), Джонсон (9), Олиник (9), Зеллер (3)

Детройт – Торонто 75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27)
Детройт: Джексон (20), Харрис (14), Луэр (12), Колдуэлл-Поуп (9), Драммонд (8 + 22 подбора), Смит (4), Бэйнс (4), М-с Моррис (3), Джонсон (1)
Торонто: Ибака (17), ДеРозан (14), Кэрролл (12), Пауэлл (11), Валанчюнас (10), Джозеф (9),  Такер (8), Паттерсон (6)

Нью-Орлеан – Хьюстон 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31)
Нью-Орлеан: Хилл (30), Дэвис (24 + 15 подборов), Холидэй (19), Фрэйзер (14),Селден (11),  Мур (9), Кроуфорд (7), Каннингем (7), Аженса (7)
Хьюстон: Харден (41 + 14 подборов + 11 передач), Уильямс (14), Харрелл (13), Гордон (12), Ариза (8), Андерсон (8), Беверли (7), Капела (6),  Уилджер (3)

Майами – Миннесота 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24)
Майами: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Джонсон (23), Драгич (19 + 10 передач), Дж. Джонсон (17 + 6 передач), Бэббит (8), Рид (8), Эллингтон (7), Макгрудер (7), Уэйтерс (6), Ричардсон (5)
Миннесота: Таунс (31 + 11 подборов), Уиггинс (26), Рубио (20), Мухаммад (15), Джонс (6), Олдрич (3), Данн (2), Раш (2)

Лейкерс – Милуоки 103:107 (24:31, 22:30, 31:23, 26:23)
Лейкерс: Кларксон (21), Зубац (18), Янг (16), Ингрэм (11), Рэндл (4 + 12 подборов), (14), Нэнс (13), Расселл Нваба (4), Робинсон (2)
Милуоки: Миддлтон (30), Адетокумбо (26), Монро (12), Снелл (10), Хенсон (8), Брогдон (6), Деллаведова (5), Терри (5), Телетович (5)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 22 поражения
2. Бостон Селтикс – 44/25
3. Вашингтон Уизардс – 42/26
4. Торонто Рэпторс – 40/29
5. Атланта Хоукс – 37/31
6. Индиана Пэйсерс – 35/33
7. Милуоки Бакс – 34/34
8. Майами Хит – 34/35
9 Детройт Пистонс –  33/36
10. Чикаго Буллз – 32/37
11. Шарлотт Хорнетс – 29/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/42
13. Филадельфия Сиксерс –  25/43
14. Орландо Мэджик – 25/45
15. Бруклин Нетс – 13/55

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 54 победы / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 52/15
3. Хьюстон Рокетс – 47/22
4. Юта Джаз – 43/26
5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/29
6. Оклахома-Сити Тандер – 39/29
7. Мемфис Гриззлиз – 39/30
8. Денвер Наггетс –33/35
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 30/37
10. Даллас Маверикс – 29/39
11. Миннесота Тимбервулвз – 28/40
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 28/41
13. Сакраменто Кингз – 27/41
14. Финикс Санз – 22/47
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/4
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