На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Кливленд» выиграл у «Юты», Оклахома» обыграла «Торонто», «Клипперс» проиграл «Денверу» и другие результаты

Торонто – Оклахома-Сити (102:123). Рассел Уэстбрук (Оклахома)

В ночь на 17 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде разгромила «Торонто Рэпторс» со счетом 102:123. 
Самым результативным игроком в составе «Тандер» стал Расселл Уэстбрук, на счету которого очередной трипл-дабл — 24 очка, 16 передач и 10 подборов. Еще 23 очка набрал Виктор Оладипо.
В составе «Торонто» 22 очка на счету Демара Дерозана.
Для «Оклахома-Сити» это победа стала четвертой подряд. «Торонто» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.
В Западной конференции Оклахома-Сити занимает 6-е место (39 побед, 29 поражений), «Торонто» на Востоке – четвертое с такими же результатами (39 побед, 29 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очка в среднем за игру (66 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (67)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (64)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,2 (60)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.16 марта
Торонто – Оклахома-Сити 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26)
Торонто: ДеРозан (22), Пауэлл (13), Джозеф (11), Ибака (10), Райт (10), Сиакам (7), Валанчюнас (7), Такер (6), Пелтль (6), ВанВлит (5), Паттерсон (3), Кэрролл (2)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (24 + 10 подборов + 16 передач), Оладипо (23), ; Кантер (14 + 7 подборов), Роберсон (13), Гибсон (10), Адамс (10), Абринес (10), Сабонис (8), Макдермотт (6), Грант (5)

Кливленд – Юта 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16)
Кливленд: Джеймс (33 + 10 подборов), Ирвинг (21), Джей Ар Смит (12),Лав (10), Шамперт (9), Фрай (3), Томпсон (2), Уильямс (1)
Юта: Гобер (20 + 19 подборов), Хэйворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Джордж Хилл (9), Беркс (8), Диао (4), Лайлс (3), Экзам (2)

Атланта – Мемфис 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)
Атланта: Хардуэй (18), Принс (16), Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов), Ильясова (6), Келли (2), Сефолоша (2), Мускала (1)
Мемфис: Конли (22 + 12 передач), Марк Газоль (18 + 10 подборов + 10 передач), Грин (14 + 12 подборов), Аллен (10), Райт (10), Рэндолф (8), Эннис (7), Дэниелс (6), Харрисон (5), Картер (3)

Нью-Йорк – Бруклин 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)
Нью-Йорк: О’Куинн (23),  Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Холидэй (10), Бэйкер (6), Эрнангомес (4)
Бруклин: Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15), ЛеВерт (13), Фой (10), Макдэниэлс (9), Эйси (9), Уайтхэд (8), Хэмилтон (7), Динуидди (6)

Денвер – Клипперс 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34)
Денвер: Бартон (35), Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Фарид (12), Пламли (10 + 10 подборов), Мюррэй (10), Эрнангомес (9)
Клипперс: Редик (22), Пол (18 + 14 передач), Риверс (17), Басс (15), Андерсон (9), Спейтс (8), Мба а Муте (7), Пирс (5), Джонсон (5), Фелтон (3), Кроуфорд (3), Джонсон (2)

Голден Стэйт – Орландо 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21)
Голден Стэйт: Томпсон (29), Карри (25), Игудала (14), Кларк (12), Пачулия (10 + 10 подборов), Грин (9 + 11 подборов), МакАду (6), Уэст (6), Барнс (5), Луни (2), МакГи (2), Маккоу (2)
Орландо: Пэйтон (13), Грин (13), Фурнье (12), Вучевич (10), Огастин (9), Росс (8), Уотсон (8), Хезонья (6), Гордон (6), Бийомбо (3 + 10 подборов), Уилкокс (2), Циммерман (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 22 поражения
2. Бостон Селтикс – 43/25
3. Вашингтон Уизардс – 41/26
4. Торонто Рэпторс – 39/29
5. Атланта Хоукс – 37/31
6. Индиана Пэйсерс – 35/33
7. Милуоки Бакс – 33/34
8. Майами Хит – 33/35
9 Детройт Пистонс –  33/35
10. Чикаго Буллз – 32/36
11. Шарлотт Хорнетс – 29/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/42
13. Филадельфия Сиксерс –  24/43
14. Орландо Мэджик – 24/45
15. Бруклин Нетс – 13/54

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 54 победы / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 52/15
3. Хьюстон Рокетс – 47/21
4. Юта Джаз – 43/26
5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/29
6. Оклахома-Сити Тандер – 39/29
7. Мемфис Гриззлиз – 39/30
8. Денвер Наггетс –33/35
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 30/37
10. Даллас Маверикс – 29/38
11. Миннесота Тимбервулвз – 28/39
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 27/41
13. Сакраменто Кингз – 27/41
14. Финикс Санз – 22/46
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/48
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты
НБА. «Кливленд» победил «Милуоки», «Атланта» разгромила «Бостон», «Хьюстон» проиграл «Индиане» и другие результаты
НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Оклахома» - «Пртленд», Клипперс» проиграл «Бостону»
НБА. «Атланта» одолела «Нью-Йорк» в четвертом ОТ, «Кливленд» обыграл «Оклахому-Сити», «Торонто» проиграл «Орландо» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Бруклин» «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» проиграл «Детройту» и другие результаты
НБА. «Оклахома» обыграла «Майами», «Хьюстон» выиграл у «Далласа», «Мемфис» проиграл «Бостону» и другие результаты
НБА. «Оклахома» победила «Нью-Орлеан», «Клипперс» проиграл «Индиане» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Кливленд» выиграл у «Юты», Оклахома» обыграла «Торонто», «Клипперс» проиграл «Денверу» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Сакраменто», «Вашингтон» - «Далласу», «Хьюстон» разгромил «Лейкерс» и другие результаты
НБА. «Кливленд» разгромил «Детройт», «Оклахома» - «Бруклин» и другие результаты
НБА. «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Сан-Антонио» - «Атланту», «Клипперс» проиграл «Юте» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Хьюстон» выиграл у «Кливленда» и другие результаты

Последние новости спорта

13:05 Россиянка Загитова выиграла короткую программу на юниорском ЧМ по фигурному катанию; Гожва – 26-я 17 | Фигурное катание

10:47 Дэвид Хэй: Вернусь до конца года и снова буду чемпионом мира в супертяжах 117 | Бокс

10:39 Бриггс и Окендо сразятся за титул WBA в супертяжелом весе 157 | Бокс

10:04 Майкл Биспинг: Бой с Конором нужен Мейвезеру из-за аферы мошенников 100 | Бокс

09:50 НХЛ. «Торонто» разгромил «Тампу», «Эдмонтон» - «Бостон», «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты 106 | Хоккей

09:15 НБА. «Кливленд» выиграл у «Юты», Оклахома» обыграла «Торонто», «Клипперс» проиграл «Денверу» и другие результаты 110 | Баскетбол

08:28 Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене 159 | Биатлон

08:23 Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене 195 | Биатлон

08:16 Вавринка не пустил Тима в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 149 | Теннис

07:59 Индиан-Уэллс. Веснина обыграла Винус Уильямс и стала последней полуфиналисткой 144 | Теннис

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)





Топ-новости недели

Индиан-Уэллс. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Кирьосу
Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Мугурусе в 1/8 финала
Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты
Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (303)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги