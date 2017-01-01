НБА. «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Сан-Антонио» - «Атланту», «Клипперс» проиграл «Юте» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.13 марта

Миннесота:

Вашингтон:

Шарлотт:

Чикаго:

Торонто:

Даллас:

Мемфис:

Милуоки:

Сан-Антонио:

Атланта:

Юта:

Клипперс:

Сакраменто:

Орландо:

Денвер:

Лейкерс:

В ночь на 14 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.Продолжающая борьбу за попадание в плей-офф «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете обыграла третью команду Востока «Вашингтон Уизардс» со счетом 119:104.Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл - 39 очков и 13 подборов. Дабл-даблы также сделали Рикки Рубио – 22 очка, 19 передач и Неманья Бьелица – 16 очков, 10 подборов. Еще 20 очков в активе Брэдли Била.В составе проигравших разыгрывающий Джон Уолл набрал 27 очков.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,0 очка в среднем за игру (64 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (62)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (66)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (62)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,3 (59)– Вашингтон 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)Таунс (39 + 13 подборов), Рубио (22 + 19 передач), Бьелица (16 + 10 подборов), Уиггинс (15), Раш (12), Дженг (10), Джонс (3), Мухаммад (2)Уолл (27), Бил (20), Богданович (12), Портер (11), М-ф Моррис (11), Гортат (7), Маинми (5), Смит (4), Убре (3), Дженнингс (2), Саторански (2)Шарлотт –109:115 (24:36, 24:22, 29:29, 32:28)Лэмб (26), Кидд-Гилкрист (22), Уокер (21 + 10 передач), Марв. Уильямс (13 + 18 подборов), Зеллер (11), Белинелли (7), Уэбер (4), Камински (4), Грэм (1)Миротич (24 + 11 подборов), Батлер (23 + 11 передач), Уэйд (23), Рондо (20), Валентайн (11), Лопес (6), Портис (5), Фелисио (2), Ловернь (1)– Даллас 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)ДеРозан (25), Пауэлл (19), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Райт (11), Паттерсон (11 + 7 подборов), Джозеф (9), ВанВлит (5), Пелтль (4), Такер (2)Барнс (18), Новицки (17), Пауэлл (10 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Харрис (6), Феррелл (5), Сет Карри (5), Мэттьюз (2), Бареа (2), Бруссино (2), Межри (2), Харрис (1)– Милуоки 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)Картер (24), Конли (20 + 10 передач), Аллен (15), Рэндолф (14), Марк Газоль (13), Харрисон (9), Дэниелс (6), Райт (4), Даглас (2), Эннис (2), Дэвис (2), Грин (2)Адетокумбо (18), Брогдон (15 + 8 передач), Монро (13), Деллаведова (13), Миддлтон (11), Снелл (10), Терри (5), Телетович (3), Макер (3), Хенсон (2)– Атланта 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)Ленард (31), Миллс (15), Грин (14), Ли (14), Пау Газоль (13 + 10 подборов), Бертанс (8), Форбс (5), Дедмон (4 + 8 подборов), Джинобили (3)Шредер (22 + 10 передач), Хардуэй (17), Миллсэп (16), Бэйзмор (15), Сефолоша (9), Ильясова (8), Ховард (7 + 13 подборов), Принс (5)– Клипперс 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22)Хэйворд (27), Джордж Хилл (19), Инглс (18), Джонсон (14), Гобер (11 + 10 подборов), Экзам (8), Худ (6), Диао (5), Уити (4), Беркс (2)Пол (33), Редик (16), Риверс (15),Джордан (12 ), Кроуфорд (11), Гриффин (8), Мба а Муте (6), Фелтон (4), Спейтс (3)– Орландо 120:115 (24:23, 34:35, 35:26, 27:31)Коллисон (19 + 13 передач), Толливер (19), Коули-Стайн (18), Хилд (17), Темпл (14), Маклемор (14), Лабиссьер (11), Гэллоуэй (6), Папаяннис (2)Вучевич (23), Фурнье (21), Гордон (17), Пэйтон (13 + 10 подборов + 13 передач), Уотсон (9), Хезонья (9), Росс (8), Грин (7), Огастин (4), Бийомбо (4)– Лейкерс 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25)Мюррэй (22), Бартон (22 + 6 передач),Галлинари (18), Йокич (18), Пламли (15 + 10 подборов), Эрнангомес (13), Харрис (12), Нельсон (5), Бизли (2), Хибберт (2)Зубац (25 + 11 подборов), Кларксон (19), Ингрэм (14), Расселл (10), Рэндл (7), Эннис (7), Брюэр (7), Блэк (5), Метта Уолд Пис (3), Нэнс (2), Нваба (2)1. Кливленд Кавальерс – 43 победы / 22 поражения2. Бостон Селтикс – 42/253. Вашингтон Уизардс – 41/254. Торонто Рэпторс – 39/285. Атланта Хоукс – 37/306. Индиана Пэйсерс – 34/327. Детройт Пистонс – 33/338. Милуоки Бакс – 32/349. Майами Хит – 32/3510. Чикаго Буллз – 32/3511. Шарлотт Хорнетс – 29/3812. Нью-Йорк Никс – 26/4113. Филадельфия Сиксерс – 24/4214. Орландо Мэджик – 24/4415. Бруклин Нетс – 12/531. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 14 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 52/143. Хьюстон Рокетс – 46/214. Юта Джаз – 42/255. Лос-Анджелес Клипперс – 40/276. Оклахома-Сити Тандер – 37/297. Мемфис Гриззлиз – 37/308. Денвер Наггетс –32/359. Портленд Трэйл Блэйзерс – 29/3610. Миннесота Тимбервулвз – 28/3811. Даллас Маверикс – 28/3812. Нью-Орлеан Пеликанс – 26/4013. Сакраменто Кингз – 26/4114. Финикс Санз – 22/4515. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/47