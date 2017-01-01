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НБА. «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Сан-Антонио» - «Атланту», «Клипперс» проиграл «Юте» и другие результаты

Миннесота – Вашингтон (119:104). Карл-Энтони Таунс #32 и Рикки Рубио #9 (Миннесота)

В ночь на 14 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

Продолжающая борьбу за попадание в плей-офф «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете обыграла третью команду Востока «Вашингтон Уизардс» со счетом 119:104.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл  - 39 очков и 13 подборов. Дабл-даблы также сделали Рикки Рубио – 22 очка, 19 передач и Неманья Бьелица – 16 очков, 10 подборов. Еще 20 очков в активе Брэдли Била.
В составе проигравших разыгрывающий Джон Уолл набрал 27 очков.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,0 очка в среднем за игру (64 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (62)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (66)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (62)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,3 (59)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.13 марта
Миннесота – Вашингтон 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)
Миннесота: Таунс (39 + 13 подборов), Рубио (22 + 19 передач), Бьелица (16 + 10 подборов), Уиггинс (15), Раш (12), Дженг (10), Джонс (3), Мухаммад (2)
Вашингтон: Уолл (27), Бил (20), Богданович (12), Портер (11), М-ф Моррис (11), Гортат (7), Маинми (5), Смит (4), Убре (3), Дженнингс (2), Саторански (2)

Шарлотт – Чикаго 109:115 (24:36, 24:22, 29:29, 32:28)
Шарлотт: Лэмб (26), Кидд-Гилкрист (22), Уокер (21 + 10 передач), Марв. Уильямс (13 + 18 подборов), Зеллер (11), Белинелли (7), Уэбер (4), Камински (4), Грэм (1)
Чикаго: Миротич (24 + 11 подборов), Батлер (23 + 11 передач), Уэйд (23), Рондо (20), Валентайн (11), Лопес (6), Портис (5), Фелисио (2), Ловернь (1)

Торонто – Даллас 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)
Торонто: ДеРозан (25), Пауэлл (19), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Райт (11), Паттерсон (11 + 7 подборов), Джозеф (9), ВанВлит (5), Пелтль (4), Такер (2)
Даллас: Барнс (18), Новицки (17), Пауэлл (10 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Харрис (6), Феррелл (5), Сет Карри (5), Мэттьюз (2), Бареа (2), Бруссино (2), Межри (2), Харрис (1)

Мемфис – Милуоки 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)
Мемфис: Картер (24), Конли (20 + 10 передач), Аллен (15), Рэндолф (14), Марк Газоль (13), Харрисон (9), Дэниелс (6), Райт (4), Даглас (2), Эннис (2), Дэвис (2), Грин (2)
Милуоки: Адетокумбо (18), Брогдон (15 + 8 передач), Монро (13), Деллаведова (13), Миддлтон (11), Снелл (10), Терри (5), Телетович (3), Макер (3), Хенсон (2)

Сан-Антонио – Атланта 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)
Сан-Антонио: Ленард (31), Миллс (15), Грин (14), Ли (14), Пау Газоль (13 + 10 подборов), Бертанс (8), Форбс (5), Дедмон (4 + 8 подборов), Джинобили (3)
Атланта: Шредер (22 + 10 передач), Хардуэй (17), Миллсэп (16), Бэйзмор (15), Сефолоша (9), Ильясова (8), Ховард (7 + 13 подборов), Принс (5)

Юта – Клипперс 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22)
Юта: Хэйворд (27), Джордж Хилл (19), Инглс (18), Джонсон (14), Гобер (11 + 10 подборов), Экзам (8), Худ (6), Диао (5), Уити (4), Беркс (2)
Клипперс: Пол (33), Редик (16), Риверс (15),Джордан (12 ), Кроуфорд (11), Гриффин (8), Мба а Муте (6), Фелтон (4), Спейтс (3)

Сакраменто – Орландо 120:115 (24:23, 34:35, 35:26, 27:31)
Сакраменто: Коллисон (19 + 13 передач), Толливер (19), Коули-Стайн (18), Хилд (17), Темпл (14), Маклемор (14), Лабиссьер (11), Гэллоуэй (6), Папаяннис (2)
Орландо: Вучевич (23), Фурнье (21), Гордон (17), Пэйтон (13 + 10 подборов + 13 передач), Уотсон (9), Хезонья (9), Росс (8), Грин (7), Огастин (4), Бийомбо (4)

Денвер – Лейкерс 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25)
Денвер: Мюррэй (22), Бартон (22 + 6 передач),Галлинари (18), Йокич (18), Пламли (15 + 10 подборов), Эрнангомес (13), Харрис (12), Нельсон (5), Бизли (2), Хибберт (2)
Лейкерс: Зубац (25 + 11 подборов), Кларксон (19), Ингрэм (14), Расселл (10), Рэндл (7), Эннис (7), Брюэр (7), Блэк (5), Метта Уолд Пис (3), Нэнс (2), Нваба (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 43 победы / 22 поражения
2. Бостон Селтикс – 42/25
3. Вашингтон Уизардс – 41/25
4. Торонто Рэпторс – 39/28
5. Атланта Хоукс – 37/30
6. Индиана Пэйсерс – 34/32
7. Детройт Пистонс –  33/33
8. Милуоки Бакс – 32/34
9. Майами Хит – 32/35
10. Чикаго Буллз – 32/35
11. Шарлотт Хорнетс – 29/38
12. Нью-Йорк Никс – 26/41
13. Филадельфия Сиксерс –  24/42
14. Орландо Мэджик – 24/44
15. Бруклин Нетс – 12/53

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 52/14
3. Хьюстон Рокетс – 46/21
4. Юта Джаз – 42/25
5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/27
6. Оклахома-Сити Тандер – 37/29
7. Мемфис Гриззлиз – 37/30
8. Денвер Наггетс –32/35
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 29/36
10. Миннесота Тимбервулвз – 28/38
11. Даллас Маверикс – 28/38
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 26/40
13. Сакраменто Кингз – 26/41
14. Финикс Санз – 22/45
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/47
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