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НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Хьюстон» выиграл у «Кливленда» и другие результаты

Хьюстон – Кливленд 117:112. Джеймс Харден (Хьюстон)

В ночь на 13 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 101:110.
Гости завершили первую четверть с перевесом в 15 очков, после чего лидировали большую часть встречи. В заключительном периоде «Санз» сумели восстановить равновесие, но затем вновь позволили соперникам уйти в отрыв.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, набравший 39 очков.
В составе «Финикса» на счету атакующего защитника Девин Букер 28 очков. Украинский центровой Алексей Лень в матче не участвовал.
«Санз» потерпели третье поражение в последних пяти матчах, а их соперники одержали четвертую победу в последних пяти матчах.
В Западной конференции «Портленд» занимает  9-е место (29 побед, 36 поражения), «Финикс» - на предпоследнем (22 победы, 45 поражений).

«Хьюстон Рокетс» в домашнем матче выиграл у «Кливленд Кавальерс» со счетом 117:112.
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл  - 38 очков, 11 передач и 10 подборов.
В составе «Кливленда» лучшими стали Леброн Джеймс (30) и Кайри Ирвинг (28).
«Клиdленд» - лидер Восточной конференции (43 победы, 22 поражения). «Хьюстон» на Западе занимает третье место (46 побед, 21 поражение).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,0 очка в среднем за игру (64 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (62)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (66)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (62)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,3 (58)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.12 марта
Финикс – Портленд 101:110 (18:33, 32:33, 29:16, 22:28)
Финикс: Букер (28), Бледсоу (19), Уильямс (12 + 10 подборов), Юлис (10 + 6 передач), Уоррен (10), Крисс (8), Барбоза (7), Дадли (3 + 7 подборов), Джонс (4)
Портленд: Лиллард (39), Макколлум (26), Нуркич (12 + 11 подборов), Амину (9 + 12 подборов), Вонле (7 + 7 подборов), Крэбб (7), Ленард (6), Напьер (2), Харклесс (2)

Хьюстон – Кливленд 117:112 (33:26, 25:41, 32:19, 27:26)
Хьюстон: Харден (38 + 10 подборов + 11 передач), Андерсон (16), Беверли (13), Гордон (13), Нене (12),  Ариза (12), Капела (8 + 11 подборов), Уильямс (5)
Кливленд: Джеймс (30), Ирвинг (28), Джефферсон (16), Томпсон (8), Уильямс (8), Фрай (8), Шамперт (7), Уильямс (5), Джей Ар Смит (2)

Бостон – Чикаго 100:80 (22:9, 24:17, 30:31, 24:23)
Бостон: Томас (22), Брэдли (17), Хорфорд (12), Смарт (12), Браун (11), Олиник (11),  Розир (6), Краудер (5 + 10 подборов), Джонсон (2), Жеребко (2)
Чикаго: Лопес (13), ; Валентайн (13), Портис (12), Фелисио (10), Уэйд (8), Пэйн (7), Батлер (5), Ципзер (3), Ловернь (3), Кэнан (2), Картер-Уильямс (2), Рондо (2)

Бруклин – Нью-Йорк 120:112 (39:26, 28:23, 24:31, 29:32)
Бруклин: Лопес (25), Холлис-Джефферсон (14 + 11 подборов), Букер (14),Лин (13), ЛеВерт (13), Эйси (12), Уайтхэд (10), Динуидди (9), Килпатрик (8), Фой (2)  
Нью-Йорк: Энтони (27), Порзингис (19 + 10 подборов), Роуз (17), Ли (15), Томас (13), Бэйкер (7), Эрнангомес (6 + 10 подборов), Рэндл (4), Холидэй (2), О’Куинн (2)

Индиана – Майами 102:98 (32:22, 28:31, 23:22, 19:23)
Индиана: Джордж (28 + 10 подборов), Тернер (15), Янг (13), Тиг (12), Стаки (9), Майлз (8), Кристмас (7), Эллис (6), Робинсон (4)
Майами: Уайтсайд (26 + 21 подбор), Уэйтерс (20), Эллингтон (19), Дж. Джонсон (14), Ричардсон (9), Макгрудер (4), Рид (4), Джонсон (2)  

Лейкерс – Филадельфия 116:118 (27:32, 38:33, 20:28, 31:25)
Лейкерс: Кларксон (30), Рэндл (21 + 12 подборов), Ингрэм (12), Расселл (11), Зубац (10), Эннис (8), Нэнс (8), Блэк (6), Нваба (6), Брюэр (4)
Филадельфия: Шарич (29), Окафор (23), Луваву-Кабарро (18), ; Холмс (10), Хендерсон (9), Андерсон (8), Стаускас (6), Лонг (6), Макконнелл (6 ), Родригес (3)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 43 победы / 22 поражения
2. Вашингтон Уизардс – 41/24
3. Бостон Селтикс – 42/25
4. Торонто Рэпторс – 38/28
5. Атланта Хоукс – 37/29
6. Индиана Пэйсерс – 34/32
7. Детройт Пистонс –  33/33
8. Милуоки Бакс – 32/33
9. Майами Хит – 32/35
10. Чикаго Буллз – 31/35
11. Шарлотт Хорнетс – 29/37
12. Нью-Йорк Никс – 26/41
13. Филадельфия Сиксерс –  24/42
14. Орландо Мэджик – 24/43
15. Бруклин Нетс – 12/53

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 51/14
3. Хьюстон Рокетс – 46/21
4. Юта Джаз – 41/25
5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/26
6. Оклахома-Сити Тандер – 37/29
7. Мемфис Гриззлиз – 36/30
8. Денвер Наггетс – 31/35
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 29/36
10. Даллас Маверикс – 28/37
11. Миннесота Тимбервулвз – 27/38
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 24/40
13. Сакраменто Кингз – 25/41
14. Финикс Санз – 22/45
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/46
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