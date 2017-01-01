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10:29 НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Хьюстон» выиграл у «Кливленда» и другие результаты 134 | Баскетбол

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19:32 Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео) 563 | Биатлон / Видео

19:08 Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео) 508 | Биатлон / Видео

18:52 Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти 401 | Биатлон / Главные новости спорта

15:38 Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя 1506 | Биатлон / Главные новости спорта