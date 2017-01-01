НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Кливленд» - «Детройту», «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты

В ночь на 10 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.
«Финикс Санс» на домашнем паркете проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 110:122.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.
В составе «Финикса» атакующий защитник Девин Букер набрал 23 очка. Дабл-даблы сделали Ти Джей Уоррен - 17 очков, 13 подборов и Алан Уильямс – 16 очков, 10 подборов. Украинский центровой Алексей Лень
провел на паркете 22 минуты 26 секунд, за которые набрал 8 очков, сделал 6 подборов, 2 блокшота, 1 перехват, совершил 1 потерю и получил 4 фола.
«Санз» потерпели третье поражение подряд. «Лейкерс» одержали первую победу после восьми поражений подряд.
В Западной конференции «Финикс» занимает предпоследнее место (21 победа, 44 поражения), «Лейкерс» - на последнем месте (20 побед, 45 поражений).
Лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на выезде проиграл «Детройт Пистонс» - 101:106.
Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравших Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач. Джеймс оформил 50-й трипл-дабл в карьере и стал седьмым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,0 очка в среднем за игру (63 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,6 (60)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (64)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (61)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,5 (56)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 9 марта
Финикс – Лейкерс
110:122 (33:32, 30:29, 18:29, 29:32)
Финикс:
Букер (23), Крисс (18), Уоррен (17 + 13 подборов), Уильямс (16 + 10 подборов), Бледсоу (13 + 7 подборов), Лень (8), Юлис (5), Барбоза (5), Джонс (5)
Лейкерс:
Расселл (28), Кларксон (19), Зубац (14), Ингрэм (14), Рэндл (13 + 8 подборов), Нэнс (13 + 8 подборов), Блэк (9), Янг (6), Нваба (4), Брюэр (2)
Детройт
– Кливленд 106:101 (22:29, 33:23, 18:28, 33:21)
Детройт:
Джексон (21), Драммонд (20 + 16 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Харрис (15), М-с Моррис (12), Смит (12), Джонсон (8), Буллок (3)
Кливленд:
Джеймс (29 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (27), Фрай (15), Джефферсон (9 + 7 подборов), Шамперт (8), Томпсон (4), Уильямс (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2)
Мемфис – Клипперс
98:114 (21:26, 24:28, 20:31, 33:29)
Мемфис:
Марк Газоль (20), Рэндолф (18 + 11 подборов), Дэниелс (13), Конли (13), Аллен (9), Райт (8), Харрисон (7), Картер (4), Грин (3), Эннис (3)
Клипперс:
Пол (19), Риверс (18), Редик (15), Гриффин (14 + 12 подборов), Кроуфорд (14), Фелтон (13), Спейтс (8), Джордан (5 + 11 подборов), Джонсон (4), Басс (4)
Оклахома-Сити
– Сан-Антонио 102:92 (29:28, 27:21, 26:22, 20:21)
Оклахома-Сити:
Уэстбрук (23 + 13 подборов + 13 передач), Оладипо (20), Кантер (14 + 10 подборов), Макдермотт (11), Адамс (11), Роберсон (7), Гибсон (7) , Сабонис (6), Абринес (3)
Сан-Антонио
: Ленард (19), Пау Газоль (18), Олдридж (17), Грин (9), Дедмон (8), Симмонс (6), Миллс (5), Мюррей (4), Бертанс (3), Форбс (2), Ли (1)
Портленд
– Филадельфия 114:108 OT (27:17, 30:35, 19:26, 21:19, 17:11)
Портленд:
Нуркич (28 + 20 подборов), Лиллард (24), Макколлум (23), Крэбб (18), Харклесс (10 + 9 подборов), Вонле (4), Ленард (3), Напьер (2), Амину (2)
Филадельфия:
Шарич (28 + 9 подборов), Ковингтон (24 + 13 подборов), Окафор (16), Хендерсон (14), Холмс (10), Родригес (8 + 6 передач), Луваву-Кабарро (5), Стаускас (3)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 21 поражений
2. Бостон Селтикс – 41/24
3. Вашингтон Уизардс – 39/24
4. Торонто Рэпторс – 38/26
5. Атланта Хоукс – 35/29
6. Индиана Пэйсерс – 33/31
7. Детройт Пистонс – 32/33
8. Чикаго Буллз – 31/33
9. Майами Хит – 31/34
10. Милуоки Бакс – 30/33
11. Шарлотт Хорнетс – 28/36
12. Нью-Йорк Никс – 26/39
13. Орландо Мэджик – 24/41
14. Филадельфия Сиксерс – 23/41
14. 15. Бруклин Нетс – 11/52
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 12 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 50/13
3. Хьюстон Рокетс – 44/21
4. Юта Джаз – 41/24
5. Лос-Анджелес Клипперс – 39/26
6. Мемфис Гриззлиз – 36/29
7. Оклахома-Сити Тандер – 36/29
8. Денвер Наггетс – 29/35
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 28/34
10. Даллас Маверикс – 27/36
11. Миннесота Тимбервулвз – 26/37
12. Сакраменто Кингз – 25/39
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/40
14. Финикс Санз – 21/44
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/45