НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Бостону», «Хьюстон» - «Юте», «Миннесота» обыграла «Клипперс» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 8 марта

Орландо:

Чикаго:

Атланта:

Бруклин:

Майами:

Шарлотт:

Милуоки:

Нью-Йорк:

Нью-Орлеан:

Торонто:

Хьюстон:

Юта:

Миннесота:

Клипперс:

Индиана:

Детройт:

Сан-Антонио:

Сакраменто:

Денвер:

Вашингтон

Голден Стэйт:

Бостон:

В ночь на 9 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете потерпел поражение от «Бостон Селтикс» со счетом 86:99.Самым результативным игроком в составе победителей стал Айзея Томас, набравший 25 очков. В активе Келли Олиника 17 очков.В составе «Голден Стэйт» 25 очков набрал Клэй Томпсон, 23 на счету Стивена Карри.Это поражение стало для «Уорриорз» третьим в последних пяти матчах. Тем не менее «Голден Стэйт» остается лидером Западной конференции (52 победа, 12 поражений). «Бостон» одержал третью победу в последних пяти матчах и занимает на Востоке 2-е место (41 победа, 24 поражения).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,1 очков в среднем за игру (62 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,6 (60)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (64)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (60)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,7 (55)– Чикаго 98:91 (19:22, 24:31, 34:24, 21:14)Пэйтон (22 + 14 подборов + 14 передач), Фурнье (20), Росс (14), Гордон (13), Грин (9), Огастин (7), Бийомбо (6), Уотсон (5), Хезонья (2)Батлер (21), Грант (13), Фелисио (11), Лопес (10), Портис (8), Рондо (8), Ловернь (7), Валентайн (6), Пэйн (4), Ципзер (3)– Бруклин 110:105 (23:27, 23:23, 35:30, 29:25)Шредер (31), Миллсэп (24), Хардуэй (16), Ховард (11 + 14 подборов), Ильясова (10), Сефолоша (9), Бэйзмор (7), Принс (2)Килпатрик (27), Лопес (18), Лин (16), Букер (12), ЛеВерт (7), Эйси (7), Уайтхэд (6), Холлис-Джефферсон (6), Фой (3), Макдэниэлс (2), Динуидди (1)– Шарлотт 108:101 (18:22, 36:32, 27:32, 27:15)Уэйтерс (24), Драгич (22 + 10 передач), Бэббит (12), Уайтсайд (10 + 15 подборов Дж. Джонсон (10), Эллингтон (9), Рид (7), Ричардсон (6), Джонсон (6), Макгрудер (2)Уокер (33), Батюм (16), Марв. Уильямс (14 + 12 подборов), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (8), Лэмб (8), Белинелли (8), Робертс (2)– Нью-Йорк 104:93 (32:30, 23:26, 21:17, 28:20)Адетокумбо (32 + 13 подборов), Миддлтон (18), Монро (17), Деллаведова (10), Снелл (10 + 7 подборов), Брогдон (4), Макер (4), Терри (4), Телетович (3), Хоуз (2)Роуз (26), Энтони (16), Порзингис (13), Эрнангомес (13 + 12 подборов), Ли (12 + 7 подборов), Бэйкер (5), О’Куинн (4), Холидэй (2), Томас (2)Нью-Орлеан –87:94 (26:22, 20:23, 18:23, 23:26)Казинс (25 + 10 подборов), Мур (13), Кроуфорд (10), Аженса (9), Холидэй (7), Дэвис (7), Каннингем (6), Томпсон (5), Хилл (3), Фрэйзер (2)Валанчюнас (25 + 13 подборов), ДеРозан (14), Ибака (12), Джозеф (11), Паттерсон (9), Пауэлл (8), Такер (8), Райт (3), ВанВлит (2), Пелтль (2)Хьюстон –108:115 (22:30, 31:34, 24:20, 31:31)Харден (35), Капела (19 + 12 подборов), Гордон (14), Уильямс (12), Харрелл (12), Ариза (11), Беверли (3), Деккер (2)Хэйворд (23), Гобер (23 + 10 подборов), Худ (19), Джонсон (16), Беркс (10), Инглс (6 + 6 передач), Нето (5), Экзам (5), Диао (4), Уити (4)– Клипперс 107:91 (31:19, 27:36, 24:13, 25:23)Таунс (29 + 14 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (17), Рубио (15 + 12 передач), Данн (8), Джонс (7), Дженг (7), Стивенсон (4)Джордан (20 + 13 подборов), Гриффин (16), Редик (14), Спейтс (12), Риверс (10), Пол (7 + 10 передач), Кроуфорд (7), Фелтон (2), Мба а Муте (2), Басс (1)– Детройт 115:98 (30:23, 28:27, 32:23, 25:25)Джордж (21), Янг (18), Майлз (15), Эллис (12), Робинсон (11), Тиг (10 + 6 передач), Тернер (8), Джефферсон (8), Стаки (6), Аллен (2), Кристмас (2), Серафин (2)Харрис (22), Джонсон (17), Луэр (15), Драммонд (14 + 15 подборов), М-с Моррис (10), Джексон (6), Марьянович (6), Бэйнс (4), Смит (2, Колдуэлл-Поуп (2)– Сакраменто 114:104 (15:37, 33:26, 34:23, 32:18)Джинобили (19), Ли (18 + 10 подборов), Миллс (17 + 10 передач), Симмонс (14), Грин (14), Андерсон (9), Бертанс (8), Пау Газоль (7), Мюррей (4), Паркер (2), Дедмон (2)Эванс (26), Лабиссьер (15), Куфос (12 + 10 подборов), Хилд (11), Аффлало (8), Лоусон (8), Коули-Стайн (8), Темпл (6), Коллисон (5), Толливер (5)Денвер –113:123 (28:35, 22:32, 35:30, 28:26)Харрис (26), Чендлер (21), Пламли (19 + 10 подборов), Мюррэй (17), Бартон (8), Эрнангомес (7), Артур (6), Нельсон (5), Мудиай (4): Уолл (30 + 10 передач), Бил (23), Портер (22), М-ф Моррис (11), Гортат (11 + 15 подборов), Богданович (10), Маинми (7), Дженнингс (4 ), Саторански (3), Убре (2)Голден Стэйт –86:99 (28:25, 22:21, 24:26, 12:27)Томпсон (25), Карри (23), Грин (13), Игудала (9), Маккоу (6), МакГи (4), Ливингстон (2), Кларк (2), Пачулия (2)Томас (25), Олиник (17),Брэдли (12), Хорфорд (10), Краудер (9 + 10 подборов), Джонсон (8), Смарт (5), Розир (5), Жеребко (5), Браун (3)1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений2. Бостон Селтикс – 41/243. Вашингтон Уизардс – 39/244. Торонто Рэпторс – 38/265. Атланта Хоукс – 35/296. Индиана Пэйсерс – 33/317. Чикаго Буллз – 31/338. Майами Хит – 31/349. Милуоки Бакс – 30/3310. Детройт Пистонс – 30/3311. Шарлотт Хорнетс – 28/3612. Нью-Йорк Никс – 26/3913. Орландо Мэджик – 24/4114. Филадельфия Сиксерс – 23/4014. 15. Бруклин Нетс – 11/521. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 12 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 50/133. Хьюстон Рокетс – 44/214. Юта Джаз – 41/245. Лос-Анджелес Клипперс – 38/266. Мемфис Гриззлиз – 36/287. Оклахома-Сити Тандер – 35/298. Денвер Наггетс – 29/359. Портленд Трэйл Блэйзерс – 27/3410. Даллас Маверикс – 27/3611. Миннесота Тимбервулвз – 26/3712. Сакраменто Кингз – 25/3913. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/4014. Финикс Санз – 21/4315. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/45