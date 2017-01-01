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НБА. «Финикс» проиграл «Вашингтону», «Оклахома» - «Портленду», «Лейкерс» проиграл «Далласу»
НБА. «Финикс» проиграл «Вашингтону», «Оклахома» - «Портленду», «Лейкерс» проиграл «Далласу»В ночь на 8 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 127:131.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» Эрик Эрик Бледсо, набравший 30 очков, еще 25 у Девина Букера. По дабл-даблу оформили Ти Джей Уоррен и Алан Уильямс — оба по 15 очков и 10 подборов. Украинский центровой Алексей Лень провел в игре 21 минуту 34 секунды, за которые набрал 8 очков, сделал 11 подборов, 1 перехват, 4 блокшота, совершил 1 потерю и получил 3 фола.
В составе победителей самым результативным стал Боян Богданович, набравший 29 очков. В активе Брэдли Била 27 очков, на счету Джона Уолла 25 очков и 14 передач.
Победная серия «Санз» прервалась на отметке в три матча. «Уизардс» одержал вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.
В Восточной конференции «Вашингтон» занимает 3-е место (38 побед, 24 поражения), «Финикс» на Западе – на предпоследнем месте (21 победа, 43 поражения).

Еще в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» в домашнем матче проиграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 121:126.
В составе «Оклахомы» 58 очков набрал Расселл Уэстбрук, повторив рекорд организации по результативности в одном матче.
У «Портленда» семь игроков набрали более 10 очков. Самым результативным стал Аллен Краббе (23 очка), Дэмьен Лиллард (22), Си Джей Макколум (21).
«Оклахома» потерпела четвертое поражение подряд, «Портленд» одержал третью победу подряд.
В западной конференции «Оклахома» на 7-м месте (35 побед, 29 поражений), «Портлед» - на 9-м (27 побед, 34 поражения)

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,1 очков в среднем за игру (62 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,7 (59)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,9 (63)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (60)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,7 (55)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 7 марта
Финикс – Вашингтон 127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37)
Финикс: Бледсо (30 + 6 потерь), Букер (25 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (15 + 10 подборов), Уильямс (15 + 10 подборов), Барбоза (12), Крисс (9), Лень (8 + 11 подборов + 4 блок-шота), Юлис (7), Джонс (6)
Вашингтон: Богданович (29 + 9 подборов), Бил (27), Уолл (25 + 14 передач), Смит (17), Маинми (15 + 9 подборов + 7 перехватов), М-ф Моррис (6), Гортат (6), Портер (2),  Дженнингс (2), Убре (2)

Оклахома-Сити – Портленд 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11),Роберсон (9), Сабонис (8), Абринес (5), Адамс (4), Грант (3), Гибсон (3), Коул (2), Макдермотт (2)
Портленд: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум (21), Нуркич (17), Амину (12), Ленард (12), Вонле (11), Харклесс (6),  Напьер (2)

Даллас – Лейкерс 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37)
Даллас: Новицки (25 + 11 подборов), Сет Карри (18), Феррелл (16ч), Мэттьюз (15), Барнс (14), Ноэл (11 + 12 подборов), Кук (10), Харрис (7), Пауэлл (4), Финни-Смит (2)
Лейкерс: Расселл (22), Кларксон (22), Янг (13), Ингрэм (13), Рэндл (13 + 18 подборов + 10 передач), Брюэр (9), Эннис (8), Нэнс (8), Нваба (2), Блэк (1)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений
2. Бостон Селтикс – 40/24
3. Вашингтон Уизардс – 38/24
4. Торонто Рэпторс – 37/26
5. Атланта Хоукс – 34/29
6. Индиана Пэйсерс – 32/31
7. Чикаго Буллз – 31/32
8. Детройт Пистонс –  30/32
9. Майами Хит – 30/34
10. Милуоки Бакс – 29/33
11. Шарлотт Хорнетс – 28/35
12. Нью-Йорк Никс – 26/38
13. Филадельфия Сиксерс –  23/40
14. Орландо Мэджик – 23/41
15. Бруклин Нетс – 11/51

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 11 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 49/13
3. Хьюстон Рокетс – 44/20
4. Юта Джаз – 40/24
5. Лос-Анджелес Клипперс – 38/25
6. Мемфис Гриззлиз – 36/28
7. Оклахома-Сити Тандер – 35/29
8. Денвер Наггетс – 29/34
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 27/34
10. Даллас Маверикс – 27/36
11. Миннесота Тимбервулвз – 25/37
12. Сакраменто Кингз – 25/38
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/39
14. Финикс Санз – 21/43
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/45
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