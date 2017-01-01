10:32 НХЛ. «Рейнджерс» победил «Флориду», «Коламбус» всухую обыграл «Нью-Джерси», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» и другие результаты 29 | Хоккей
09:56 НБА. «Финикс» проиграл «Вашингтону», «Оклахома» - «Портленду», «Лейкерс» проиграл «Далласу» 67 | Баскетбол
08:35 Индиан-Уэллс. Стаховский проиграл на старте квалификации 122 | Теннис
08:26 Индиан-Уэллс. Марченко стартовал с победы в квалификации 112 | Теннис / Главные новости спорта
18:59 Роджер Федерер установил рекорд по количеству недель в Топ-50 рейтинга ATP 234 | Теннис
18:38 Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая 279 | Бокс
18:27 УХЛ. Сергей Варламов: Важно, чтобы игры плей-офф были интересны болельщикам 234 | Хоккей
18:01 Ирландец Беннетт победил на третьем этапе велогонки «Париж – Ницца» 248 | Велоспорт
17:48 Анна Кривонос победила в спринте на чемпионате Украины по биатлону 207 | Биатлон
17:38 Свитолина претендует на победу в двух номинациях WTA в феврале 196 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Март 2017 (153)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.