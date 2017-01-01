НБА. «Финикс» проиграл «Вашингтону», «Оклахома» - «Портленду», «Лейкерс» проиграл «Далласу»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 7 марта

Финикс:

Вашингтон:

Оклахома-Сити:

Портленд:

Даллас:

Лейкерс:

В ночь на 8 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 127:131.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» Эрик Эрик Бледсо, набравший 30 очков, еще 25 у Девина Букера. По дабл-даблу оформили Ти Джей Уоррен и Алан Уильямс — оба по 15 очков и 10 подборов. Украинский центровойпровел в игре 21 минуту 34 секунды, за которые набрал 8 очков, сделал 11 подборов, 1 перехват, 4 блокшота, совершил 1 потерю и получил 3 фола.В составе победителей самым результативным стал Боян Богданович, набравший 29 очков. В активе Брэдли Била 27 очков, на счету Джона Уолла 25 очков и 14 передач.Победная серия «Санз» прервалась на отметке в три матча. «Уизардс» одержал вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.В Восточной конференции «Вашингтон» занимает 3-е место (38 побед, 24 поражения), «Финикс» на Западе – на предпоследнем месте (21 победа, 43 поражения).Еще в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» в домашнем матче проиграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 121:126.В составе «Оклахомы» 58 очков набрал Расселл Уэстбрук, повторив рекорд организации по результативности в одном матче.У «Портленда» семь игроков набрали более 10 очков. Самым результативным стал Аллен Краббе (23 очка), Дэмьен Лиллард (22), Си Джей Макколум (21).«Оклахома» потерпела четвертое поражение подряд, «Портленд» одержал третью победу подряд.В западной конференции «Оклахома» на 7-м месте (35 побед, 29 поражений), «Портлед» - на 9-м (27 побед, 34 поражения)1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 32,1 очков в среднем за игру (62 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,7 (59)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,9 (63)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (60)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,7 (55)Финикс –127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37)Бледсо (30 + 6 потерь), Букер (25 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (15 + 10 подборов), Уильямс (15 + 10 подборов), Барбоза (12), Крисс (9),(8 + 11 подборов + 4 блок-шота), Юлис (7), Джонс (6)Богданович (29 + 9 подборов), Бил (27), Уолл (25 + 14 передач), Смит (17), Маинми (15 + 9 подборов + 7 перехватов), М-ф Моррис (6), Гортат (6), Портер (2), Дженнингс (2), Убре (2)Оклахома-Сити –121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)Уэстбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11),Роберсон (9), Сабонис (8), Абринес (5), Адамс (4), Грант (3), Гибсон (3), Коул (2), Макдермотт (2)Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум (21), Нуркич (17), Амину (12), Ленард (12), Вонле (11), Харклесс (6), Напьер (2)– Лейкерс 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37)Новицки (25 + 11 подборов), Сет Карри (18), Феррелл (16ч), Мэттьюз (15), Барнс (14), Ноэл (11 + 12 подборов), Кук (10), Харрис (7), Пауэлл (4), Финни-Смит (2)Расселл (22), Кларксон (22), Янг (13), Ингрэм (13), Рэндл (13 + 18 подборов + 10 передач), Брюэр (9), Эннис (8), Нэнс (8), Нваба (2), Блэк (1)1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений2. Бостон Селтикс – 40/243. Вашингтон Уизардс – 38/244. Торонто Рэпторс – 37/265. Атланта Хоукс – 34/296. Индиана Пэйсерс – 32/317. Чикаго Буллз – 31/328. Детройт Пистонс – 30/329. Майами Хит – 30/3410. Милуоки Бакс – 29/3311. Шарлотт Хорнетс – 28/3512. Нью-Йорк Никс – 26/3813. Филадельфия Сиксерс – 23/4014. Орландо Мэджик – 23/4115. Бруклин Нетс – 11/511. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 11 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 49/133. Хьюстон Рокетс – 44/204. Юта Джаз – 40/245. Лос-Анджелес Клипперс – 38/256. Мемфис Гриззлиз – 36/287. Оклахома-Сити Тандер – 35/298. Денвер Наггетс – 29/349. Портленд Трэйл Блэйзерс – 27/3410. Даллас Маверикс – 27/3611. Миннесота Тимбервулвз – 25/3712. Сакраменто Кингз – 25/3813. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/3914. Финикс Санз – 21/4315. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/45