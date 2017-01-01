НБА. «Голден Стєйт» обыграл «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон», «Кливленд» проиграл «Майами»и другие результаты

В ночь на 7 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (61 матч)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,7 (59)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,9 (63)

4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (60)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,7 (55)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 6 марта

Атланта – Голден Стэйт 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)

Атланта: Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Хардуэй (19),Бэйзмор (18), Ильясова (15), Ховард (8 + 19 подборов), Сефолоша (5), Принс (3)

Голден Стэйт: Карри (24), Игудала (24), Томпсон (13), Грин (12), Кларк (10), Уэст (10), Маккоу (9), Пачулия (6), Барнс (5), МакГи (4), Ливингстон (2)



Сан-Антонио – Хьюстон 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)

Сан-Антонио: Леонард (39), Паркер (19), Олдридж (15), Джинобили (9), Пау Газоль (8), Симмонс (6), Ли (6в), Миллс (5), Грин (5)

Хьюстон: Харден (39 + 12 передач), Ариза (13), Капела (12), Гордон (12),Беверли (11 + 10 подборов), Нене (9), Андерсон (7), Уильямс (5), Деккер (2)



Кливленд – Майами 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)

Кливленд: Ирвинг (32), Джеймс (30 + 17 подборов), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 подборов), Уильямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Уильямс (3), Джефферсон (2)

Майами: Уэйтерс (29), Драгич (21), Эллингтон (18), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Макгрудер (11), Ричардсон (5), Рид (4 + 7 подборов), Бэббит (3), Уайт (2)



Филадельфия – Милуоки 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)

Филадельфия: Андерсон (19), Ковингтон (15), Шарич (14), Лонг (13), Холмс (8), Луваву-Кабарро (8), Хендерсон (5), Стаускас (6), Родригес (5), Харпер (3), Макконнелл (2)

Милуоки: Адетокумбо (24), Снелл (21), Миддлтон (13), Брогдон (13), Монро (12), Деллаведова (10), Макер (7), Телетович (6), Терри (4), Хоуз (2)



Орландо – Нью-Йорк 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)

Орландо: Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач), Грин (15), Бийомбо (10 + 14 подборов), Хезонья (8), Уотсон (5), Росс (5), Огастин (4)

Нью-Йорк: Ли (20), Томас (17), Порзингис (14), Эрнангомес (14), Роуз (12), О’Куинн (11), Холидэй (10), Кузминскас (8), Рэндл (7)



Детройт – Чикаго 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)

Детройт: Джексон (26), Луэр (14), Драммонд (14), М-с Моррис (13), Харрис (13), Бэйнс (12), Смит (8 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (6), Джонсон (3)

Чикаго: Батлер (27 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (18), Пэйн (14), Портис (10), Грант (7), Миротич (6), Фелисио (4), Ципзер (4), Морроу (3), Картер-Уильямс (2)



Мемфис – Бруклин 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)

Мемфис: Конли (32), Марк Газоль (18), Парсонс (12), Рэндолф (10), Грин (9), Райт (9), Даглас (6), Аллен (5), Харрисон (5), Картер (3)

Бруклин: Килпатрик (23), Лин (18), Уайтхэд (15),ЛеВерт (14), Фой (14), Холлис-Джефферсон (12), Лопес (8), Букер (8), Эйси (5), Динуидди (3), Макдэниэлс (2)



Шарлотт – Индиана 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)

Шарлотт: Уокер (28), Батюм (21), Лэмб (14), Зеллер (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 13 подборов), Марв. Уильямс (6), Робертс (6), О’Брайант (1)

Индиана: Джордж (36 + 10 подборов), Майлз (16), Эллис (12), Тиг (10), Янг (4), Тернер (4), Брукс (2), Робинсон (2), Кристмас (2)



Денвер – Сакраменто 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)

Денвер: Чендлер (36 + 12 подборов), Галлинари (18), Харрис (15), Пламли (10 + 12 подборов), Бартон (9), Артур (7), Нельсон (6), Мюррэй (4), Эрнангомес (3)

Сакраменто: Коллисон (17), Куфос (14 + 10 подборов), Хилд (14),Лоусон (13), Эванс (12), Лабиссьер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (2), Маклемор (2), Толливер (2)



Юта – Нью-Орлеан 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)

Юта: Хэйворд (23), Гобер (15 + 15 подборов), Инглс (12), ; Беркс (10), Худ (9), Экзам (8), Фэйворс (7), Диао (2)

Нью-Орлеан: Дэвис (20 + 12 подборов), Кроуфорд (19),Казинс (15), Мур (10), Фрэйзер (7), Каннингем (4), Холидэй (4), Томпсон (3), Аженса (1)



Клипперс – Бостон 116:102 (22:25, 21:21, 32:25, 41:31)

Клипперс: Гриффин (26), Пол (23), Кроуфорд (19), Джордан (15 + 12 подборов), Фелтон (9), Спейтс (8 + 8 подборов), Риверс (7), Мба а Муте (4), Редик (3), Джонсон (2)

Бостон: Томас (32), Смарт (21), Брэдли (14), Краудер (9 + 8 подборов), Браун (8), Джонсон (6), Розир (5), Олиник (4, Янг (3)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений

2. Бостон Селтикс – 40/24

3. Вашингтон Уизардс – 37/24

4. Торонто Рэпторс – 37/26

5. Атланта Хоукс – 34/29

6. Индиана Пэйсерс – 32/31

7. Чикаго Буллз – 31/32

8. Детройт Пистонс – 30/32

9. Майами Хит – 30/34

10. Милуоки Бакс – 29/33

11. Шарлотт Хорнетс – 28/35

12. Нью-Йорк Никс – 26/38

13. Филадельфия Сиксерс – 23/40

14. Орландо Мэджик – 23/41

15. Бруклин Нетс – 11/51



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 11 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 49/13

3. Хьюстон Рокетс – 44/20

4. Юта Джаз – 40/24

5. Лос-Анджелес Клипперс – 38/25

6. Мемфис Гриззлиз – 36/27

7. Оклахома-Сити Тандер – 36/28

8. Денвер Наггетс – 29/34

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 26/34

10. Даллас Маверикс – 26/36

11. Миннесота Тимбервулвз – 25/37

12. Сакраменто Кингз – 25/38

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/39

14. Финикс Санз – 21/42

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/44 В ночь на 7 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (61 матч)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,7 (59)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,9 (63)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (60)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,7 (55)Атланта –111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Хардуэй (19),Бэйзмор (18), Ильясова (15), Ховард (8 + 19 подборов), Сефолоша (5), Принс (3)Карри (24), Игудала (24), Томпсон (13), Грин (12), Кларк (10), Уэст (10), Маккоу (9), Пачулия (6), Барнс (5), МакГи (4), Ливингстон (2)– Хьюстон 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)Леонард (39), Паркер (19), Олдридж (15), Джинобили (9), Пау Газоль (8), Симмонс (6), Ли (6в), Миллс (5), Грин (5)Харден (39 + 12 передач), Ариза (13), Капела (12), Гордон (12),Беверли (11 + 10 подборов), Нене (9), Андерсон (7), Уильямс (5), Деккер (2)Кливленд –98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)Ирвинг (32), Джеймс (30 + 17 подборов), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 подборов), Уильямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Уильямс (3), Джефферсон (2)Уэйтерс (29), Драгич (21), Эллингтон (18), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Макгрудер (11), Ричардсон (5), Рид (4 + 7 подборов), Бэббит (3), Уайт (2)Филадельфия –98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)Андерсон (19), Ковингтон (15), Шарич (14), Лонг (13), Холмс (8), Луваву-Кабарро (8), Хендерсон (5), Стаускас (6), Родригес (5), Харпер (3), Макконнелл (2)Адетокумбо (24), Снелл (21), Миддлтон (13), Брогдон (13), Монро (12), Деллаведова (10), Макер (7), Телетович (6), Терри (4), Хоуз (2)Орландо –105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач), Грин (15), Бийомбо (10 + 14 подборов), Хезонья (8), Уотсон (5), Росс (5), Огастин (4)Ли (20), Томас (17), Порзингис (14), Эрнангомес (14), Роуз (12), О’Куинн (11), Холидэй (10), Кузминскас (8), Рэндл (7)– Чикаго 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)Джексон (26), Луэр (14), Драммонд (14), М-с Моррис (13), Харрис (13), Бэйнс (12), Смит (8 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (6), Джонсон (3)Батлер (27 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (18), Пэйн (14), Портис (10), Грант (7), Миротич (6), Фелисио (4), Ципзер (4), Морроу (3), Картер-Уильямс (2)Мемфис –109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)Конли (32), Марк Газоль (18), Парсонс (12), Рэндолф (10), Грин (9), Райт (9), Даглас (6), Аллен (5), Харрисон (5), Картер (3)Килпатрик (23), Лин (18), Уайтхэд (15),ЛеВерт (14), Фой (14), Холлис-Джефферсон (12), Лопес (8), Букер (8), Эйси (5), Динуидди (3), Макдэниэлс (2)– Индиана 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)Уокер (28), Батюм (21), Лэмб (14), Зеллер (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 13 подборов), Марв. Уильямс (6), Робертс (6), О’Брайант (1)Джордж (36 + 10 подборов), Майлз (16), Эллис (12), Тиг (10), Янг (4), Тернер (4), Брукс (2), Робинсон (2), Кристмас (2)– Сакраменто 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)Чендлер (36 + 12 подборов), Галлинари (18), Харрис (15), Пламли (10 + 12 подборов), Бартон (9), Артур (7), Нельсон (6), Мюррэй (4), Эрнангомес (3)Коллисон (17), Куфос (14 + 10 подборов), Хилд (14),Лоусон (13), Эванс (12), Лабиссьер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (2), Маклемор (2), Толливер (2)– Нью-Орлеан 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)Хэйворд (23), Гобер (15 + 15 подборов), Инглс (12), ; Беркс (10), Худ (9), Экзам (8), Фэйворс (7), Диао (2)Дэвис (20 + 12 подборов), Кроуфорд (19),Казинс (15), Мур (10), Фрэйзер (7), Каннингем (4), Холидэй (4), Томпсон (3), Аженса (1)– Бостон 116:102 (22:25, 21:21, 32:25, 41:31)Гриффин (26), Пол (23), Кроуфорд (19), Джордан (15 + 12 подборов), Фелтон (9), Спейтс (8 + 8 подборов), Риверс (7), Мба а Муте (4), Редик (3), Джонсон (2)Томас (32), Смарт (21), Брэдли (14), Краудер (9 + 8 подборов), Браун (8), Джонсон (6), Розир (5), Олиник (4, Янг (3)1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений2. Бостон Селтикс – 40/243. Вашингтон Уизардс – 37/244. Торонто Рэпторс – 37/265. Атланта Хоукс – 34/296. Индиана Пэйсерс – 32/317. Чикаго Буллз – 31/328. Детройт Пистонс – 30/329. Майами Хит – 30/3410. Милуоки Бакс – 29/3311. Шарлотт Хорнетс – 28/3512. Нью-Йорк Никс – 26/3813. Филадельфия Сиксерс – 23/4014. Орландо Мэджик – 23/4115. Бруклин Нетс – 11/511. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 11 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 49/133. Хьюстон Рокетс – 44/204. Юта Джаз – 40/245. Лос-Анджелес Клипперс – 38/256. Мемфис Гриззлиз – 36/277. Оклахома-Сити Тандер – 36/288. Денвер Наггетс – 29/349. Портленд Трэйл Блэйзерс – 26/3410. Даллас Маверикс – 26/3611. Миннесота Тимбервулвз – 25/3712. Сакраменто Кингз – 25/3813. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/3914. Финикс Санз – 21/4215. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/44