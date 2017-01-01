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НБА. «Голден Стєйт» обыграл «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон», «Кливленд» проиграл «Майами»и другие результаты

Кливленд – Майами (98:106). Леброн Джеймс (Кливленд)

В ночь на 7 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (61 матч)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,7 (59)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,9 (63)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (60)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,7 (55)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 6 марта
Атланта – Голден Стэйт 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)
Атланта: Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Хардуэй (19),Бэйзмор (18), Ильясова (15), Ховард (8 + 19 подборов), Сефолоша (5), Принс (3)
Голден Стэйт: Карри (24), Игудала (24), Томпсон (13), Грин (12), Кларк (10), Уэст (10), Маккоу (9), Пачулия (6), Барнс (5), МакГи (4), Ливингстон (2)

Сан-Антонио – Хьюстон 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)
Сан-Антонио: Леонард (39), Паркер (19), Олдридж (15), Джинобили (9), Пау Газоль (8), Симмонс (6), Ли (6в), Миллс (5), Грин (5)
Хьюстон: Харден (39 + 12 передач), Ариза (13), Капела (12), Гордон (12),Беверли (11 + 10 подборов), Нене (9), Андерсон (7), Уильямс (5), Деккер (2)

Кливленд – Майами 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)
Кливленд: Ирвинг (32), Джеймс (30 + 17 подборов), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 подборов), Уильямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Уильямс (3), Джефферсон (2)
Майами: Уэйтерс (29), Драгич (21), Эллингтон (18), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Макгрудер (11), Ричардсон (5), Рид (4 + 7 подборов), Бэббит (3), Уайт (2)

Филадельфия – Милуоки 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)
Филадельфия: Андерсон (19), Ковингтон (15), Шарич (14), Лонг (13), Холмс (8), Луваву-Кабарро (8), Хендерсон (5), Стаускас (6), Родригес (5), Харпер (3), Макконнелл (2)
Милуоки: Адетокумбо (24), Снелл (21), Миддлтон (13), Брогдон (13), Монро (12), Деллаведова (10), Макер (7), Телетович (6), Терри (4), Хоуз (2)

Орландо – Нью-Йорк 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)
Орландо: Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач), Грин (15), Бийомбо (10 + 14 подборов), Хезонья (8), Уотсон (5), Росс (5), Огастин (4)
Нью-Йорк: Ли (20), Томас (17), Порзингис (14), Эрнангомес (14), Роуз (12), О’Куинн (11), Холидэй (10), Кузминскас (8), Рэндл (7)

Детройт – Чикаго 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)
Детройт: Джексон (26), Луэр (14), Драммонд (14), М-с Моррис (13), Харрис (13), Бэйнс (12), Смит (8 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (6), Джонсон (3)
Чикаго: Батлер (27 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (18), Пэйн (14),  Портис (10), Грант (7), Миротич (6), Фелисио (4), Ципзер (4), Морроу (3), Картер-Уильямс (2)

Мемфис – Бруклин 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)
Мемфис: Конли (32), Марк Газоль (18), Парсонс (12), Рэндолф (10), Грин (9), Райт (9), Даглас (6), Аллен (5), Харрисон (5),  Картер (3)
Бруклин: Килпатрик (23), Лин (18), Уайтхэд (15),ЛеВерт (14), Фой (14), Холлис-Джефферсон (12), Лопес (8), Букер (8), Эйси (5), Динуидди (3), Макдэниэлс (2)

Шарлотт – Индиана 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)
Шарлотт: Уокер (28), Батюм (21), Лэмб (14), Зеллер (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 13 подборов), Марв. Уильямс (6), Робертс (6), О’Брайант (1)
Индиана: Джордж (36 + 10 подборов), Майлз (16), Эллис (12), Тиг (10), Янг (4), Тернер (4), Брукс (2), Робинсон (2), Кристмас (2)

Денвер – Сакраменто 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)
Денвер: Чендлер (36 + 12 подборов), Галлинари (18), Харрис (15), Пламли (10 + 12 подборов), Бартон (9), Артур (7), Нельсон (6), Мюррэй (4), Эрнангомес (3)
Сакраменто: Коллисон (17), Куфос (14 + 10 подборов), Хилд (14),Лоусон (13), Эванс (12), Лабиссьер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (2), Маклемор (2), Толливер (2)

Юта – Нью-Орлеан 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)
Юта: Хэйворд (23), Гобер (15 + 15 подборов), Инглс (12), ; Беркс (10), Худ (9), Экзам (8), Фэйворс (7),  Диао (2)
Нью-Орлеан: Дэвис (20 + 12 подборов), Кроуфорд (19),Казинс (15), Мур (10), Фрэйзер (7), Каннингем (4), Холидэй (4), Томпсон (3), Аженса (1)

Клипперс – Бостон 116:102 (22:25, 21:21, 32:25, 41:31)
Клипперс: Гриффин (26), Пол (23), Кроуфорд (19), Джордан (15 + 12 подборов), Фелтон (9), Спейтс (8 + 8 подборов), Риверс (7), Мба а Муте (4), Редик (3), Джонсон (2)
Бостон: Томас (32), Смарт (21), Брэдли (14), Краудер (9 + 8 подборов), Браун (8), Джонсон (6), Розир (5), Олиник (4, Янг (3)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений
2. Бостон Селтикс – 40/24
3. Вашингтон Уизардс – 37/24
4. Торонто Рэпторс – 37/26
5. Атланта Хоукс – 34/29
6. Индиана Пэйсерс – 32/31
7. Чикаго Буллз – 31/32
8. Детройт Пистонс –  30/32
9. Майами Хит – 30/34
10. Милуоки Бакс – 29/33
11. Шарлотт Хорнетс – 28/35
12. Нью-Йорк Никс – 26/38
13. Филадельфия Сиксерс –  23/40
14. Орландо Мэджик – 23/41
15. Бруклин Нетс – 11/51

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 11 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 49/13
3. Хьюстон Рокетс – 44/20
4. Юта Джаз – 40/24
5. Лос-Анджелес Клипперс – 38/25
6. Мемфис Гриззлиз – 36/27
7. Оклахома-Сити Тандер – 36/28
8. Денвер Наггетс – 29/34
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 26/34
10. Даллас Маверикс – 26/36
11. Миннесота Тимбервулвз – 25/37
12. Сакраменто Кингз – 25/38
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/39
14. Финикс Санз – 21/42
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/44
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