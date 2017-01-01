НБА. «Финикс» победил «Оклахому», «Кливленд» обыграл «Атланту», «Вашингтон» проиграл «Торонто» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 3 марта

Финикс:

Оклахома-Сити:

Филадельфия:

Нью-Йорк:

Вашингтон:

Торонто:

Орландо:

Майами

Милуоки:

Клипперс:

Атланта:

Кливленд:

Даллас:

Мемфис:

Юта:

Бруклин:

Нью-Орлеан:

Сан-Антонио:

Лейкерс:

Бостон:

В ночь на 4 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.«Финикс Санз» на домашнем паркете обыграл «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 118:111.Самым результативным в составе победителей стал Эрик Бледсо, набравший 18 очков. У Девина Букера в активе 17 очков, Алан Уильямс оформил дабл-дабл - 14 очков и 13 подборов. Украинский центровойпровел на паркете 12 минут 38 секунд, за которые набрал 6 очков, сделал 2 подбора, 1 передачу и получил 4 фола.В составе «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 48 очков и сделал 17 подборов. До очередного трипл-дабла ему не хватило одной результативной передачи.Для «Санз» эта победа стала второй подряд, «Оклахома» потерпела второе поражение подряд.В Западной конференции «Финикс» поднялся на предпоследнее место (20 побед, 42 поражения).В Восточной конференции «Оклахома» занимает 7-е место (35 побед, 27 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (60 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,5 (57)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (61)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,3 (58)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (54)– Оклахома-Сити 118:111 (23:28, 35:27, 29:24, 31:32)Бледсоу (18), Букер (17 + 7 подборов + 6 потерь), Уоррен (15 + 7 подборов), Юлис (14 + 7 передач), Барбоза (14), Уильямс (14 + 13 подборов), Крисс (7), Лень (6), Дадли (7), Джонс (6)Уэстбрук (48 + 17 подборов + 9 передач), Абринес (13), Сабонис (11), Кантер (11), Адамс (9 + 10 подборов), Роберсон (8), Макдермотт (6), Гибсон (3), Коул (2)– Нью-Йорк 105:102 (29:35, 34:18, 16:28, 26:21)Шарич (21 + 10 подборов), Андерсон (19), Ковингтон (16), Окафор (12), Макконнелл (11), Луваву-Кабарро (10), Холмс (10)Томас (21), Роуз (20), Энтони (18), Порзингис (18), Ли (16)Вашингтон –106:114 (27:35, 26:27, 25:17, 28:35)Уолл (30), Бил (27), Портер (18), М-ф Моррис (11), Гортат (6), Богданович (6), Маинми (6)ДеРозан (32 + 13 подборов), Пауэлл (21), Джозеф (15), Ибака (14), Райт (9), Паттерсон (8)– Майами 110:99 (33:25, 27:28, 25:20, 25:26)Вучевич (25 ), Гордон (21 + 10 подборов), Пэйтон (12 + 10 подборов), Фурнье (11), Грин (11), Росс (10): Дж. Джонсон (19 + 6 передач), Драгич (15), Уайтсайд (15 + 18 подборов), Эллингтон (14), Джонсон (10)– Клипперс 112:101 (34:19, 32:28, 19:29, 27:25)Адетокумбо (24), Монро (24), Миддлтон (19), Деллаведова (15),Брогдон (12)Пол (21), Гриффин (21), Джордан (14 + 10 подборов), Редик (10), Кроуфорд (9)Атланта –130:135 (33:39, 27:38, 28:29, 42:29)Хардуэй (36), Миллсэп (27), Шредер (17), Ховард (15 + 10 подборов), Бэйзмор (14), Ильясова (10)Ирвинг (43), Джеймс (38 + 13 подборов), Фрай (11), Джефферсон (11), Корвер (9), Уильямс (9)– Мемфис 104:100 (20:22, 31:28, 28:22, 25:28)Сет Карри (24), Барнс (18), Феррелл (17), Ноэл (15 + 17 подборов), Новицки (10)Конли (30), Рэндолф (24 + 10 подборов), Марк Газоль (13), Картер (10), Аллен (7), Парсонс (7)– Бруклин 112:97 (38:26, 22:25, 28:19, 24:27)Джордж Хилл (34, Фэйворс (19 + 12 подборов), Хэйворд (12), Инглс (12), Гобер (11)Эйси (18), Лопес (17), Килпатрик (10), Букер (8 + 11 подборов), Фой (8)Нью-Орлеан –98:101 OT (30:27, 18:22, 18:18, 23:22, 9:12)Дэвис (29), Холидэй (26), Казинс (19 + 23 подбора, Каннингем (8), Мур (6)Ленард (31), Олдридж (21 + 15 подборов), Миллс (15), Пау Газоль (13),Грин (6)Лейкерс –95:115 (26:35, 19:35, 33:23, 17:22)Кларксон (20), Расселл (17), Рэндл (13), Янг (9), Нэнс (8), Зубац (8)Томас (18), Хорфорд (17), Браун (16), Брэдли (15), Краудер (14), Джонсон (13)1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 18 поражений2. Бостон Селтикс – 40/223. Вашингтон Уизардс – 36/244. Торонто Рэпторс – 37/255. Атланта Хоукс – 34/276. Чикаго Буллз – 31/307. Индиана Пэйсерс – 31/308. Детройт Пистонс – 28/329. Майами Хит – 28/3410. Милуоки Бакс – 27/3311. Шарлотт Хорнетс – 26/3512. Нью-Йорк Никс – 25/3713. Филадельфия Сиксерс – 23/3814. Орландо Мэджик – 23/3915. Бруклин Нетс – 10/501. Голден Стэйт Уорриорз – 50 побед / 11 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 47/133. Хьюстон Рокетс – 43/194. Юта Джаз – 38/245. Лос-Анджелес Клипперс – 36/256. Мемфис Гриззлиз – 36/267. Оклахома-Сити Тандер – 35/278. Денвер Наггетс – 28/339. Портленд Трэйл Блэйзерс – 25/3410. Миннесота Тимбервулвз – 25/3611. Даллас Маверикс – 25/3612. Сакраменто Кингз – 25/3613. Нью-Орлеан Пеликанс – 24/3814. Финикс Санз – 20/4215. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/43