НБА. «Финикс» победил «Оклахому», «Кливленд» обыграл «Атланту», «Вашингтон» проиграл «Торонто» и другие результаты

В ночь на 4 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.
«Финикс Санз» на домашнем паркете обыграл «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 118:111.
Самым результативным в составе победителей стал Эрик Бледсо, набравший 18 очков. У Девина Букера в активе 17 очков, Алан Уильямс оформил дабл-дабл - 14 очков и 13 подборов. Украинский центровой Алексей Лень
провел на паркете 12 минут 38 секунд, за которые набрал 6 очков, сделал 2 подбора, 1 передачу и получил 4 фола.
В составе «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 48 очков и сделал 17 подборов. До очередного трипл-дабла ему не хватило одной результативной передачи.
Для «Санз» эта победа стала второй подряд, «Оклахома» потерпела второе поражение подряд.
В Западной конференции «Финикс» поднялся на предпоследнее место (20 побед, 42 поражения).
В Восточной конференции «Оклахома» занимает 7-е место (35 побед, 27 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (60 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,5 (57)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (61)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,3 (58)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (54)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 3 марта
Финикс
– Оклахома-Сити 118:111 (23:28, 35:27, 29:24, 31:32)
Финикс:
Бледсоу (18), Букер (17 + 7 подборов + 6 потерь), Уоррен (15 + 7 подборов), Юлис (14 + 7 передач), Барбоза (14), Уильямс (14 + 13 подборов), Крисс (7), Лень (6), Дадли (7), Джонс (6)
Оклахома-Сити:
Уэстбрук (48 + 17 подборов + 9 передач), Абринес (13), Сабонис (11), Кантер (11), Адамс (9 + 10 подборов), Роберсон (8), Макдермотт (6), Гибсон (3), Коул (2)
Филадельфия
– Нью-Йорк 105:102 (29:35, 34:18, 16:28, 26:21)
Филадельфия:
Шарич (21 + 10 подборов), Андерсон (19), Ковингтон (16), Окафор (12), Макконнелл (11), Луваву-Кабарро (10), Холмс (10)
Нью-Йорк:
Томас (21), Роуз (20), Энтони (18), Порзингис (18), Ли (16)
Вашингтон – Торонто
106:114 (27:35, 26:27, 25:17, 28:35)
Вашингтон:
Уолл (30), Бил (27), Портер (18), М-ф Моррис (11), Гортат (6), Богданович (6), Маинми (6)
Торонто:
ДеРозан (32 + 13 подборов), Пауэлл (21), Джозеф (15), Ибака (14), Райт (9), Паттерсон (8)
Орландо
– Майами 110:99 (33:25, 27:28, 25:20, 25:26)
Орландо:
Вучевич (25 ), Гордон (21 + 10 подборов), Пэйтон (12 + 10 подборов), Фурнье (11), Грин (11), Росс (10)
Майами
: Дж. Джонсон (19 + 6 передач), Драгич (15), Уайтсайд (15 + 18 подборов), Эллингтон (14), Джонсон (10)
Милуоки
– Клипперс 112:101 (34:19, 32:28, 19:29, 27:25)
Милуоки:
Адетокумбо (24), Монро (24), Миддлтон (19), Деллаведова (15),Брогдон (12)
Клипперс:
Пол (21), Гриффин (21), Джордан (14 + 10 подборов), Редик (10), Кроуфорд (9)
Атланта – Кливленд
130:135 (33:39, 27:38, 28:29, 42:29)
Атланта:
Хардуэй (36), Миллсэп (27), Шредер (17), Ховард (15 + 10 подборов), Бэйзмор (14), Ильясова (10)
Кливленд:
Ирвинг (43), Джеймс (38 + 13 подборов), Фрай (11), Джефферсон (11), Корвер (9), Уильямс (9)
Даллас
– Мемфис 104:100 (20:22, 31:28, 28:22, 25:28)
Даллас:
Сет Карри (24), Барнс (18), Феррелл (17), Ноэл (15 + 17 подборов), Новицки (10)
Мемфис:
Конли (30), Рэндолф (24 + 10 подборов), Марк Газоль (13), Картер (10), Аллен (7), Парсонс (7)
Юта
– Бруклин 112:97 (38:26, 22:25, 28:19, 24:27)
Юта:
Джордж Хилл (34, Фэйворс (19 + 12 подборов), Хэйворд (12), Инглс (12), Гобер (11)
Бруклин:
Эйси (18), Лопес (17), Килпатрик (10), Букер (8 + 11 подборов), Фой (8)
Нью-Орлеан – Сан-Антонио
98:101 OT (30:27, 18:22, 18:18, 23:22, 9:12)
Нью-Орлеан:
Дэвис (29), Холидэй (26), Казинс (19 + 23 подбора, Каннингем (8), Мур (6)
Сан-Антонио:
Ленард (31), Олдридж (21 + 15 подборов), Миллс (15), Пау Газоль (13),Грин (6)
Лейкерс – Бостон
95:115 (26:35, 19:35, 33:23, 17:22)
Лейкерс:
Кларксон (20), Расселл (17), Рэндл (13), Янг (9), Нэнс (8), Зубац (8)
Бостон:
Томас (18), Хорфорд (17), Браун (16), Брэдли (15), Краудер (14), Джонсон (13)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 18 поражений
2. Бостон Селтикс – 40/22
3. Вашингтон Уизардс – 36/24
4. Торонто Рэпторс – 37/25
5. Атланта Хоукс – 34/27
6. Чикаго Буллз – 31/30
7. Индиана Пэйсерс – 31/30
8. Детройт Пистонс – 28/32
9. Майами Хит – 28/34
10. Милуоки Бакс – 27/33
11. Шарлотт Хорнетс – 26/35
12. Нью-Йорк Никс – 25/37
13. Филадельфия Сиксерс – 23/38
14. Орландо Мэджик – 23/39
15. Бруклин Нетс – 10/50
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 50 побед / 11 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 47/13
3. Хьюстон Рокетс – 43/19
4. Юта Джаз – 38/24
5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/25
6. Мемфис Гриззлиз – 36/26
7. Оклахома-Сити Тандер – 35/27
8. Денвер Наггетс – 28/33
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 25/34
10. Миннесота Тимбервулвз – 25/36
11. Даллас Маверикс – 25/36
12. Сакраменто Кингз – 25/36
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 24/38
14. Финикс Санз – 20/42
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/43