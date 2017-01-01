НБА. «Финикс» разгромил «Шарлотт», «Чикаго» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Портленду»

В ночь на 3 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.
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