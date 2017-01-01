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НБА. «Финикс» разгромил «Шарлотт», «Чикаго» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Портленду»

НБА. «Финикс» разгромил «Шарлотт», «Чикаго» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Портленду»

В ночь на 3 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

«Финикс Санз» на домашнем паркете выиграл у «Шарлотт Хорнетс» со счетом 120:103.
По ходу встречи команды поочередно вели в счете, а решающей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли с перевесом в 14 очков.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Шартотт» Кемба Уокер, набравший 26 очков.
В составе победителей шестеро игроков набрали 14 и больше очков, а лучшим среди них стал тяжелый форвард Маркис Крисс — 17 очков. Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе, провел на паркете 15 минут 44 секунды, за которые набрал 5 очков, сделал 5 подборов, 1 передачу и получил 1 фол.
Для «Санз» эта победа стала второй в последних пяти матчах. «Хорнетс» потерпели третье поражение в пяти матчах.
В Западной конференции «Финикс» делит последнее место с «Лос-Анджелес Лейкерс» (по 19 побед, 42 поражения). «Шарлотт» на Востоке занимает 11-е место (26 побед, 35 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очков в среднем за игру (59 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,7 (56)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (61)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (57)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (53)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 2 марта
Финикс – Шарлотт 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12)
Финикс: Крисс (17), Уоррен (16), Барбоза (16), Уильямс (16 + 12 подборов), Букер (15), Бледсоу (14), Юлис (8 + 8 передач), Джонс (8), Лень (5),  Дадли (5)
Шарлотт: Уокер (26), Марв. Уильямс (19), Камински (16), Батюм (12), Кидд-Гилкрист (7), Белинелли (7), Зеллер (6 + 8 подборов), Лэмб (4), Робертс (2), Уэбер (2), О’Брайант (2)

Чикаго – Голден Стэйт 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14)
Чикаго: Батлер (22), Портис (17 + 13 подборов), Уэйд (12), Лопес (10), Ципзер (9), Рондо (8), Миротич (5), Грант (5), Пэйн (4), Фелисио (2 + 11 подборов)
Голден Стэйт: Карри (23), Томпсон (13), Грин (12), Маккоу (11), Игудала (10), Пачулия (8), МакГи (4), Кларк (2), Барнс (2), Уэст (2)

Портленд – Оклахома-Сити 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24)
Портленд: Лиллард (33), Макколлум (18), Нуркич (18 + 12 подборов), Амину (14), Крэбб (11), Харклесс (10), Ленард (6), Напьер (2), Вонле (2)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (45), ; Кантер (18 + 10 подборов), Гибсон (15), Макдермотт (9), Коул (7), Абринес (6), Грант (3), Роберсон (2), Сабонис (2), Адамс (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 41 победа / 18 поражений
2. Бостон Селтикс – 39/22
3. Вашингтон Уизардс – 36/23
4. Торонто Рэпторс – 36/25
5. Атланта Хоукс – 34/26
6. Чикаго Буллз – 31/30
7. Индиана Пэйсерс – 31/30
8. Детройт Пистонс –  28/32
9. Майами Хит – 28/33
10. Милуоки Бакс – 26/33
11. Шарлотт Хорнетс – 26/35
12. Нью-Йорк Никс – 25/36
13. Филадельфия Сиксерс –  22/38
14. Орландо Мэджик – 22/39
15. Бруклин Нетс – 10/49

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 50 побед / 11 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 46/13
3. Хьюстон Рокетс – 43/19
4. Юта Джаз – 37/24
5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/24
6. Мемфис Гриззлиз – 36/25
7. Оклахома-Сити Тандер – 35/26
8. Денвер Наггетс – 28/33
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 25/34
10. Миннесота Тимбервулвз – 25/36
11. Сакраменто Кингз – 25/36
12. Даллас Маверикс – 24/36
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 24/37
14. Финикс Санз – 19/42
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/42
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