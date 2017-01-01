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НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Миннесота» - «Юту», «Кливленд» проиграл «Бостону» и другие результаты

Бостон – Кливленд (103:99)

В ночь на 2 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,2 очков в среднем за игру (58 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,7 (56)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (61)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (57)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (53)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 1 марта
Орландо – Нью-Йорк 90:101 (24:31, 27:29, 16:19, 23:22)
Орландо: Фурнье (22), Огастин (15), Вучевич (14 + 10 подборов), Грин (11), Гордон (10)
Нью-Йорк: Порзингис (20), Роуз (19), Энтони (17), Холидэй (14), Томас (11)

Торонто – Вашингтон 96:105 (26:24, 20:38, 14:20, 36:23)
Торонто: ДеРозан (24), Ибака (22 + 12 подборов), Пауэлл (17),  Джозеф (11), Валанчюнас (7 + 11 подборов)
Вашингтон: Богданович (27), Бил (23), М-ф Моррис (13), Уолл (12 + 13 передач), Гортат (12 + 8 подборов)

Атланта – Даллас 100:95 (27:22, 36:30, 18:24, 19:19)
Атланта: Миллсэп (18 + 10 передач), Ильясова (18), Шредер (17), Бэйзмор (15), Ховард (14 + 12 подборов), Хардуэй (10)
Даллас: Барнс (25), Сет Карри (21), Феррелл (11), Новицки (11 + 10 подборов), Кук (6), Ноэл (6)

Майами – Филадельфия 125:98 (37:27, 27:17, 24:30, 37:24)
Майами: Джонсон (24), Эллингтон (18), Драгич (15), Уэйтерс (15), Уайтсайд (15 + 11 подборов), Дж. Джонсон (14)
Филадельфия: Ковингтон (19), Холмс (15), Макконнелл (14), Шарич (10), Родригес (10)

Милуоки – Денвер 98:110 (15:32, 22:31, 29:23, 32:24)
Милуоки: Миддлтон (21), Брогдон (17), Адетокумбо (15), Деллаведова (15), Монро (11)
Денвер: Галлинари (22), Харрис (14), Чендлер (13), Йокич (13 + 14 подборов + 10 передач), Бартон (13), Мюррэй (10)

Нью- Орлеан – Детройт 109:86 (31:18, 22:32, 25:20, 31:16)
Нью-Орлеан: Дэвис (33 + 14 подборов), Холидэй (22), Каннингем (16), Мур (11), Аженса (10 )
Детройт: Луэр (22), Харрис (15), Драммонд (13 + 17 подборов), М-с Моррис (11), Джексон (8), Смит (8)

Бостон – Кливленд 103:99 (20:26, 29:24, 25:21, 29:28)
Бостон: Томас (31), Краудер (17 + 10 подборов), Брэдли (11), Олиник (10), Хорфорд (9 + 10 подборов + 10 передач)
Кливленд: Ирвинг (28), Джеймс (28 + 13 подборов + 10 передач), Уильямс (13), Томпсон (9 + 13 подборов), Джефферсон (8)

Сан-Антонио – Индиана 100:99 (29:28, 18:21, 26:27, 27:23)
Сан-Антонио: Ленард (31 + 10 подборов), Ли (18), Пау Газоль (18), Джинобили (9), Мюррей (6), Олдридж (6)
Индиана: Джордж (22), Майлз (19), Тернер (16), Эллис (11), Серафин (8)

Юта – Миннесота 80:107 (16:21, 19:30, 18:30, 27:26)
Юта: Экзам (15), Хэйворд (13), Фэйворс (10 + 12 подборов), Гобер (9), Беркс (8, Уити (8)
Миннесота: Таунс (21 + 15 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (18), Бьелица (13 + 11 подборов), Рубио (11)

Клипперс – Хьюстон 103:122 (37:34, 21:36, 20:38, 25:14)
Клипперс: Гриффин (17), Пол (16 + 11 передач), Риверс (16), Мба а Муте (13), Фелтон (12), Джордан (10)
Хьюстон: Харден (26), Андерсон (23), Нене (16 + 10 подборов), Гордон (14), Беверли (14 + 12 подборов), Капела (14 + 12 подборов)

Сакраменто – Бруклин 100:109 (31:35, 23:22, 18:24, 28:28)
Сакраменто: Хилд (16), Лоусон (15 + 9 передач), Эванс (15), Аффлало (14), Коллисон (11), Лабиссьер (10)
Бруклин: Лопес (24 + 8 подборов), Лин (17), Уайтхэд (14), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (8)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 41 победа / 18 поражений
2. Бостон Селтикс – 39/22
3. Вашингтон Уизардс – 36/23
4. Торонто Рэпторс – 36/25
5. Атланта Хоукс – 34/26
6. Индиана Пэйсерс – 31/30
7. Чикаго Буллз – 30/30
8. Детройт Пистонс –  28/32
9. Майами Хит – 27/33
10. Милуоки Бакс – 26/33
11. Шарлотт Хорнетс – 26/34
12. Нью-Йорк Никс – 25/36
13. Филадельфия Сиксерс –  22/38
14. Орландо Мэджик – 22/39
15. Бруклин Нетс – 10/49

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 50 побед / 10 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 46/13
3. Хьюстон Рокетс – 43/19
4. Юта Джаз – 37/24
5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/24
6. Мемфис Гриззлиз – 36/25
7. Оклахома-Сити Тандер – 35/25
8. Денвер Наггетс – 28/33
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/34
10. Миннесота Тимбервулвз – 25/36
11. Сакраменто Кингз – 25/36
12. Даллас Маверикс – 24/36
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 24/37
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/42
15. Финикс Санз – 18/42
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