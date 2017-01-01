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НБА. «Финикс» в овертайме уступил «Чикаго», «Клипперс» проиграл «Сан-Антонио», «Оклахома» победила «Лейкерс» и другие результаты
Чикаго – Финикс (128:121 OT). Декин Букер (Финикс)В ночь на 25 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.

«Финикс Санз» на выезде уступил в овертайме «Чикаго Буллз» со счетом 121:128.
Самым результативным у победителей стал Дуэйн Уэйд, на счету которого 23 очка. Ещё 22 очка набрал Джимми Батлер, 20 в активе Николы Миротича.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 27 очков, Эрик Бледсо оформил дабл-дабл - 17 очков и 10 передач, Ти Джей Уоррен и Маркис Крисс набрали по 17 очков. Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе, провел на паркете 34 с половиной минуты за которые набрал 4 очка, сделал 7 подборов, 2 блокшота, 1 передачу, допустил 3 потери и получил 4 фола.
В Восточной конференции «Чикаго» занимает 7-е место (29 побед, 29 поражений). «Финикс» на Западе замыкает турнирную таблицу (18 побед, 40 поражений).

Еще в одном матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 110:93.
Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук оформил 28-й трипл-дабл в текущем сезоне.
За 35 минут, проведенных на паркете он набрал 17 очков, 18 подборов и 17 результативных передач.
В составе «Лейкерс» 29 очков набрал Д`Анджело Расселл, а Джулиус Рэндл сделал дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов.
На Западе «Оклахома-Сити» занимает 7-е место (33 победы, 25 поражений), «Лейкерс» на предпоследнем месте (19 побед, 40 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,9 очков в среднем за игру (56 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,8 (53)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,9 (58)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,8 (50)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (54)
6. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 27,8 (56)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 24 февраля
Чикаго – Финикс 128:121 OT (24:25, 28:29, 28:25, 28:29, 20:13)
Чикаго: Уэйд (23), Батлер (22 + 9 передач), Миротич (20 + 8 подборов), Лопес (19Валентайн (15), ), Портис (9 + 7 подборов), Грант (7), Рондо (6 + 9 передач), Фелисио (5), Картер-Уильямс (2)
Финикс: Букер (27), Бледсоу (17 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Уоррен (17 + 8 подборов), Крисс (17 + 7 подборов), Уильямс (16), Барбоза (8), Юлис (6), Джонс (6), Лень (4 + 7 подборов), Дадли (3)

Филадельфия – Вашингтон 120:112 (26:28, 35:21, 34:32, 25:31)
Филадельфия: Ковингтон (25 + 11 подборов), Хендерсон (20), Шарич (20 + 11 подборов), Холмс (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Стаускас (11), Окафор (11), Макконнелл (10 + 8 передач)
Вашингтон: Бил (40), Уолл (29 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), М-ф Моррис (14 + 7 подборов), Гортат (11 + 11 подборов), Портер (7), Берк (5)

Индиана – Мемфис 102:92 (25:26, 36:23, 28:19, 13:24)
Индиана: Майлз (17), Эллис (16), Тернер (12), Тиг (10 + 10 передач), Янг (10), Аллен (10 + 10 подборов)
Мемфис: Дэниелс (13), Марк Газоль (12), Аллен (11 + 7 подборов + 5 перехватов), Картер (11), Рэндолф (11 + 8 подборов), Конли (10 + 7 передач)

Торонто – Бостон 107:97 (18:29, 27:26, 29:22, 33:20)
Торонто: ДеРозан (43), Ибака (15 + 7 подборов), Джозеф (11 + 6 передач), Паттерсон (11), Такер (9 + 10 подборов)
Бостон: Томас (20), Краудер (19), Смарт (19),Браун (13), Хорфорд (8)

Милуоки – Юта 95:109 (27:36, 19:23, 29:28, 20:22)
Милуоки: Адетокумбо (33 + 12 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Бизли (22), Миддлтон (9), Брогдон (8), Монро (6 + 8 подборов)
Юта: Хэйворд (29), Джордж Хилл (19), Фэйворс (19 + 7 подборов), Гобер (15 + 16 подборов), Экзам (12)

Оклахома-Сити – Лейкерс 110:93 (29:23, 29:28, 28:19, 24:23)
Оклахома-Сити: Абринес (19), Роберсон (19 + 7 подборов), Уэстбрук (17 + 18 подборов + 17 передач + 6 потерь), Адамс (15 + 10 подборов), Гибсон (12)
Лейкерс: Расселл (29 + 6 передач), Кларксон (14), Рэндл (13 + 11 подборов), Ингрэм (11), Зубац (11)  

Миннесота – Даллас 97:84 (26:22, 23:18, 22:23, 26:21)
Миннесота: Уиггинс (27 + 7 подборов), Таунс (26 + 18 подборов + 7 потерь), Рубио (13 + 14 передач), Джонс (11), Раш (5)
Даллас: Сет Карри (31), Барнс (20), Новицки (8 + 7 подборов), Харрис (8), Мэттьюз (7)  

Атланта – Майами 90:108 (24:25, 25:38, 17:24, 24:21)
Атланта: Миллсэп (21), Хардуэй (11), Бэйзмор (10), Ильясова (9), Данливи (8), Принс (8
Майами: Джонсон (23), Драгич (17), Уэйтерс (14 + 10 передач), Макгрудер (13), Бэббит (12), Рид (12 + 10 подборов), Эллингтон (9), Уайтсайд (2 + 10 подборов)

Денвер – Бруклин 129:109 (30:25, 34:28, 37:22, 28:34)
Денвер: Харрис (25), Чендлер (24), Галлинари (20 + 8 подборов), Пламли (12 + 12 подборов + 8 передач), Бартон (11 + 6 передач), Мюррэй (9), Фарид (9)
Бруклин: Лопес (17), Холлис-Джефферсон (15 + 8 подборов + 5 потерь), Букер (15 + 9 подборов), Уайтхэд (12), ЛеВерт (10)

Клипперс – Сан-Антонио 97:105 (13:18, 29:29, 31:30, 24:28)
Клипперс: Гриффин (29 + 9 подборов), Риверс (23), Пол (17), Джордан (14 + 8 подборов), Редик (6)
Сан-Антонио: Ленард (21 + 6 передач), Паркер (17), Пау Газоль (17 + 11 подборов), Олдридж (15 + 11 подборов), Миллс (14), Дедмон (4 + 12 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 40 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 37/21
3. Вашингтон Уизардс – 34/22
4. Торонто Рэпторс – 34/24
5. Атланта Хоукс – 32/25
6. Индиана Пэйсерс – 30/28
7. Чикаго Буллз – 29/29
8. Детройт Пистонс –  27/30
9. Майами Хит – 26/32
10. Милуоки Бакс – 25/31
11. Шарлотт Хорнетс – 24/33
12. Нью-Йорк Никс – 23/35
13. Филадельфия Сиксерс –  22/35
14. Орландо Мэджик – 21/38
15. Бруклин Нетс – 9/48

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 48 побед /9 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 44/13
3. Хьюстон Рокетс – 41/18
4. Юта Джаз – 36/22
5. Лос-Анджелес Клипперс – 35/23
6. Мемфис Гриззлиз – 34/25
7. Оклахома-Сити Тандер – 33/25
8. Денвер Наггетс – 26/32
9. Сакраменто Кингз – 25/33
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/32
11. Миннесота Тимбервулвз – 23/35
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/35
13. Даллас Маверикс – 22/35
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/40
15. Финикс Санз – 18/40
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